Nečinnosť pobrežnej hliadky pri príležitosti výročia počatia

Americká Národná rada pre bezpečnosť dopravy (NTSB) využila príležitosť na piate výročie Koncepcia požiar na palube, aby kritizoval americkú pobrežnú stráž za jej údajne ľadovcovú reakciu na výzvy na sprísnenie námorných bezpečnostných opatrení pred stratou ďalších životov.

Dňa 2. septembra sa k predstaviteľom NTSB v Koncepcia pamätník na nábreží Santa Barbara v Kaliforniana počesť tých, ktorí zomreli v roku 2019, ako aj na obnovenie výziev na akciu.

NTSB je oprávnená vyšetrovať katastrofy a otázka odporúčania založené na jeho zisteniach, ale nemôže vydávať nariadenia. Vypracovala správu po nočnom požiari pri neďalekom ostrove Santa Cruz, pri ktorom všetci pasažieri zomreli, zatiaľ čo kapitán a všetci členovia posádky okrem jedného unikli.

Koncepcia za úsvitu 2. septembra 2019 (Národná rada pre bezpečnosť dopravy)

Predsedníčka správnej rady Jennifer Homendyová, ktorá bola na mieste požiaru, zhromaždeniu povedala, že bezpečnostné odporúčania, ktoré vydala pred štyrmi rokmi, „mohli zachrániť 34 ľudí, ktorí zomreli na palube. Koncepcia".

Pre malé osobné lode boli štyri kľúčové odporúčania – as Koncepcia bola klasifikovaná – pozorovať a pobrežná stráž presadzovať, ale Homendy povedal, že v tejto veci nepodnikla okamžité kroky.

Až potom, čo Kongres nariadil akciu v roku 2021, zaviedol „dočasné konečné pravidlo“ – ale zdalo sa, že odvtedy sa nič nestalo, povedala, a od tohto konečného pravidla boli stále „roky“.

4 kľúčové odporúčania

Prvou zo štyroch požiadaviek bolo, že liveaboardy by mali mať prepojené detektory dymu a požiaru vo všetkých ubytovacích priestoroch, takže keď sa jeden detektor spustí, spustí postupne ostatné.

Mali by sa zaviesť inšpekčné postupy s cieľom overiť, či majitelia a prevádzkovatelia plavidiel vykonávajú potulné hliadky, a zabezpečiť, aby zodpovedná posádka zostala bdelá.

Pre cestujúcich a posádku by mal byť k dispozícii únikový priestor do iného priestoru, než je hlavný východ, a napokon by sa malo zabezpečiť, aby núdzové východy vrátane dverí a prielezov nad poschodovými priestormi neboli blokované.

„To, čo pobrežná stráž neurobila – o čo sme ju žiadali minimálne od roku 2013 – je otázka nariadenie, ktoré vyžaduje, aby všetci prevádzkovatelia osobných lodí plaviacich sa pod vlajkou USA, vrátane malých osobných lodí, zaviedli systém riadenia bezpečnosti alebo SMS,“ povedal Homendy.

„V námornej bezpečnosti zabezpečuje SMS súlad s existujúcimi predpismi. Je to proces, ktorý má zabezpečiť, aby boli zavedené pravidlá a postupy týkajúce sa bezpečnej prevádzky. Zahŕňa preventívne údržbárske a núdzové postupy, vymedzuje reťazec velenia a špecifikuje povinnosti a zodpovednosti členov posádky, ako sú potulné hliadky.

Koncepcia pamätná tabuľa v Santa Barbare (Antandrus)

"Koľkokrát ešte?"

NTSB najprv vydal odporúčanie Coast Guard pre SMS týkajúce sa trajektov v roku 2003 a pre všetky osobné lode v roku 2012 po vyšetrovaní dvoch vážnych nehôd trajektov v r. New York čo malo za následok viacero úmrtí a zranení. V roku 2010 Kongres požiadal pobrežnú stráž, aby vyžadovala SMS pre všetky osobné lode.

"V liste NTSB z roku 2013 pobrežná stráž uviedla, že iniciuje tvorbu pravidiel vyžadujúcich SMS," povedal Homendy. "Nič sme nepočuli." V tom istom roku a znova v roku 2018 uviedla ďalšie vážne nehody.

„Potom v roku 2019 vypukol požiar na Koncepcia a zomrelo 34 ľudí. Koľkokrát musíme vyzvať pobrežnú stráž, aby konala? Koľko ľudí sa ešte musí zraniť? Koľko ľudí ešte musí zomrieť? Koľkokrát ešte musí Kongres hovoriť pobrežnej stráži, aby niečo urobila? povedala.

„Naposledy, ktoré sme od pobrežnej stráže počuli prostredníctvom SMS, bolo ich vydanie predbežného oznámenia o navrhovanej tvorbe pravidiel v januári 2021, takmer pred štyrmi rokmi. Ďalšou fázou je oznámenie o navrhovanej tvorbe pravidiel, potom konečné pravidlo.

"Nie sme ani na konečnom pravidle." To sú ešte roky. Čo trvá tak dlho? Od nášho prvého odporúčania prešli roky! Rodiny, priatelia stratili svojich blízkych. Toto nie sú len štatistiky. Nie sú to len čísla. Toto sú ľudia. Životy, ktoré už nikdy nebudú rovnaké."

Reakcia pobrežnej stráže

Americká pobrežná stráž „zostáva plne odhodlaná zaistiť bezpečnosť cestujúcich na všetkých malých osobných lodiach“, uviedla Divernet. „V reakcii na túto tragédiu a následné bezpečnostné odporúčania NTSB sme za posledných päť rokov zaviedli sériu významných zlepšení bezpečnosti cestujúcich priamo zameraných na predchádzanie budúcim obetiam.

„Patria sem vylepšenia v oblasti detekcie dymu, núdzových únikových ciest a hasenia požiarov výcvik požiadavky a požiadavky na potulné hodinky.

"Okrem toho, pobrežná stráž aktívne napreduje v procese tvorby pravidiel, aby nariadila systémy riadenia bezpečnosti na osobných lodiach plaviacich sa pod vlajkou USA, čo je dôležitá iniciatíva s vysokou prioritou." Naďalej úzko spolupracujeme s prevádzkovateľmi plavidiel a ďalšími zainteresovanými stranami, aby sme zaistili súlad s bezpečnostnými predpismi a presadzovali osvedčené postupy v celom odvetví.

„Pobrežná stráž je hlboko zarmútená tragédiou, ktorá má za následok tieto ničivé straty na životoch. Naše srdcia patria obetiam, ako aj ich rodinám a priateľom.

"Naše úsilie pokračuje a naďalej sa venujeme predchádzaniu budúcim tragédiám prostredníctvom prísneho dohľadu, zlepšených bezpečnostných opatrení a spolupráce s partnermi a verejnosťou."

Aj na Divernete: KAPITÁN POTÁPANIA NA LIVEABOARD Uväznený ŠTYRI ROKY, PONUKA KAPITÁNA POTÁPANIA LIVEABOARD ZA OPATRENIE ZMIETLA, KILLER LIVEABOARD BLAZE ZAČAL V KOŠE, VLASTNÍCI KONCEPCIÍ PRECHÁDZAJÚ NA OBMEDZENIE ZODPOVEDNOSTI