„Buďte opatrní pri výbere potápačských člnov Červeného mora“ varuje MAIB

Nebezpečné úpravy, chybné alebo chýbajúce bezpečnostné vybavenie, zablokované únikové cesty a vynechané brífingy – to boli opakujúce sa problémy identifikované medzi 16 incidentmi s potápačskými člnmi v Červenom mori, ktoré za posledných päť rokov viedli k početným úmrtiam vrátane štátnych príslušníkov Spojeného kráľovstva.

Teraz Spojené kráľovstvo Odbor vyšetrovania námorných nehôd (MAIB) nadviazala na svoj decembrový list egyptským orgánom vyjadrenie obáv o bezpečnosti na lodiach vydávaním bezpečnostného bulletinu pre každého, kto uvažuje o plavbe potápačským člnom pri Červenom mori dovolenka.

MAIB sa zamerala najmä na tri incidenty, ku ktorým došlo za posledných 20 mesiacov, vrátane Kráľovná Carlton, ktorý sa prevrátil v blízkosti Hurghady s niekoľkými zranenými ľuďmi vrátane občanov Spojeného kráľovstva v apríli 2023; Hurikán, ktorý sa vznietil v júni a bola opustená neďaleko Elphinstone Reef so stratou troch britských hostí; a vlani v novembri Morský príbeh, ktorá stroskotala južne od Port Ghalib so štyrmi telami nájdenými a siedmimi ďalšími ľuďmi vrátane páru zo Spojeného kráľovstva, ktorí sú nezvestní, sú pravdepodobne mŕtvi.

Pobočka hovorí, že medzi kľúčové bezpečnostné problémy, ktoré identifikovala, patrí, že lode boli zle skonštruované a často podstatne upravené alebo predĺžené, čo spôsobilo, že niektoré sa stali nestabilnými.

Sea Story pred a po úprave a rozšírení (Ali Aref / Dive Pro Liveaboard)

Základné vybavenie na záchranu života bolo chybné, nemoderné na prevádzku a v niektorých prípadoch chýbalo, uvádza pobočka. Tam, kde požiare vypukli, ich rýchle šírenie naznačovalo slabú štrukturálnu protipožiarnu ochranu, ku ktorej sa pridalo vybavenie, ako sú systémy na detekciu požiaru a hasiace prístroje, ktoré buď chýbajú, alebo sú chybné.

Núdzové únikové cesty boli cez uzamykateľné dvere, nemali núdzové osvetlenie a boli neoznačené, pričom bezpečnostné inštruktáže pre hostí boli buď na nízkej úrovni, alebo sa nekonali vôbec. Zdá sa, že posádky boli zle vycvičené a nepoznali svoje plavidlá.

Bezpečnostný bulletin MAIB poukazuje na to, že dovolenky na palube sa často uvádzajú na trh „pomocou hodnotenia a uverejnených recenzií on-line ktoré nie sú nevyhnutne presné a nezaručujú bezpečnostné normy“.

Zásadné je tiež znepokojenie nad tým, že množstvo hostí prešlo na inú loď ako tú, ktorú si rezervovali pri príchode do Egypta, „čo zmarilo ich pokusy dovolenka na bezpečnom plavidle“.

Carlton Queen, ktorá sa neskôr prevrhla (Carlton Fleet Red Sea)

Ďalšie incidenty z druhej polovice roku 2024 hlásené o Divernet zahŕňal noran, ktorý sa vznietil v novembri; Svádzanie, ktorý sa potopil v októbri; a exocet, ktorý narazil na útes v júni.

Rady pre potápačov

MAIB odporúča, aby si potenciálni hostia rezervovali dovolenku na lodi iba prostredníctvom renomovaných predajcov, ktorí sú schopní poskytnúť záruku o bezpečnostných štandardoch.

Po nastúpení na palubu by potápači mali požiadať posádku o dôkladnú bezpečnostnú inštruktáž pred odletom. Malo by sa očakávať, že sa to bude týkať núdzových východov a výstražných signálov, zhromažďovacích staníc, umiestnenia a používania bezpečnostného vybavenia a postupov pri opustení lode.

Horiaci hurikán (Fawzy Tameir)

„Aj keď MAIB nemá právomoc vyšetrovať nehody týkajúce sa plavidiel plaviacich sa pod vlajkou mimo Spojeného kráľovstva operujúcich v teritoriálnych vodách iného pobrežného štátu, príslušné orgány sme upozornili na náš národný záujem a ponúkli sme všetku pomoc pri akomkoľvek bezpečnostnom vyšetrovaní, ktoré vedú,“ hovorí hlavný inšpektor námorných nehôd MAIB Andrew Moll.

Spojené kráľovstvo je zaregistrované ako štát s podstatným záujmom o egyptské bezpečnostné vyšetrovanie týchto incidentov, pričom Mollov list z decembra adresovaný Egyptský úrad pre námornú bezpečnosť (EAMS).

Varovanie, že potápačské člny v Červenom mori sú „nepravdepodobné, že budú postavené, udržiavané, vybavené a prevádzkované podľa štandardu podobných plavidiel v Spojenom kráľovstve“, MAIB nalieha na „mimoriadnu opatrnosť pri výbere lode“. The bezpečnostný bulletin možno nájsť na jej webovej stránke.



