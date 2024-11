8 je stále nezvestných po tom, čo „obrovská vlna“ potopila plavidlo v Červenom mori

Osem ľudí, vrátane dvoch Britov, je nezvestných po potopení potápačskej lode v Červenom mori Morský príbeh včera (25. novembra). Podľa správ sa doteraz podarilo nájsť štyri telá.

Na 44-metrovom plavidle sa viezlo 45 ľudí, z toho 31 hostí a zvyšok egyptskej posádky. incident bol privolaný okolo 5.30:XNUMX, ako už bolo uvedené Divernet. Loď opustila Port Ghalib severne od Marsa Alam na päťdňovej ceste smerom na juh do oblasti Fury Shoals. Neskôr by sa otočil späť na sever, aby sa dostal do Hurghady.

Osoby, ktoré prežili potopenie, boli nájdené pri rezervácii Wadi el-Gemal medzi Marsa Alam a Hamata, pričom tí, ktorí potrebovali ošetrenie najnaliehavejšie, boli letecky prepravení do nemocnice a ostatných vyzdvihla egyptská námorná fregata a priviezli do Hurghady.

Pátraciu operáciu koordinuje Riadiace stredisko námornej základne a zahŕňa rôzne zložky egyptských ozbrojených síl.

Plánovaný itinerár

Štvorposchodový liveaboard s dreveným trupom pokračoval vo svojom plánovanom itinerári aj napriek varovaniam egyptského meteorologického úradu pred námornými aktivitami 24. a 25. novembra z dôvodu nebezpečenstva z vysokých vĺn – hoci Dive Pro Liveaboard, prevádzkovateľ plavby registrovaný v Hurghade. Morský príbeh, poprel, že by podstupoval akékoľvek neprimerané riziko.

V prípade, že by sa predpokladalo, že 4-metrová vlna zachytila ​​plavidlo bokom, čo spôsobilo jeho prevrhnutie v priebehu odhadovaných siedmich minút – a pravdepodobne by niektorí cestujúci zostali vo svojich kajutách.

Predpokladá sa, že medzi nezvestnými je aj fínsky štátny príslušník a štyri posádky Morský príbeh, spolu s dvoma britskými hosťami. The Guvernorát Červeného mora uviedol, že na plavidle boli aj potápači cestujúci na americký, belgický, čínsky, nemecký, írsky, poľský, slovenský, španielsky a švajčiarsky pas.

Morská legenda

Dive Pro Liveaboards prevádzkuje aj plavidlá Červeného mora Morská legenda, Tillis a Koralové sny. Vo februári tohto roku 42 m oceľový trup Morská legenda chytil oheň počas týždňového výletu z Hurghady k bratom, Daedalovi a Elphinstoneovi, ktorého výsledkom bola smrť jednej z jej hostí, nemeckej sólovej cestovateľky.

Koncom októbra ďalšia živá loď na Červenom mori, Svádzanie, potopil na charterovej ceste z Hamaty, po tom, čo sa zdalo, že jeho kapitán nerešpektoval varovania pred nepriaznivým počasím. 18 potápačov a posádka unikli, hoci väčšina stratila svoje veci a musela stráviť asi osem hodín unášanou na malých člnoch, kým ich zachránili.

Divernet sa obrátila na Dive Pro Liveaboard so žiadosťou o vyjadrenie k incidentu.



