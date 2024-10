Ukrajinský freediver vytvoril svetový rekord bez plutvy

Kateryna Sadurska z Ukrajiny stanovila nový svetový hĺbkový rekord CMAS vo freedivingu pre konštantnú hmotnosť č Plutvy (CNF). Bol to jediný svetový rekord, ktorý bol prekonaný na tohtoročnom CMAS 8th World Freediving Depth Championship.

Podujatie prebiehalo od 5. do 12. októbra v Messinian Bay, Kalamata v Grécku, zúčastnilo sa ho viac ako 140 freediverov z viac ako 37 krajín. Až šiesty súťažný deň (11.) padol na rekord, keďže predtým nepriaznivé počasie a podmienky na mori sa zlepšili.

Ponorom do 80 m prekonala Sadurska svoj vlastný rekord 78 m, ktorý stanovili na minuloročnom svetovom šampionáte CMAS v auguste na Roatane. Je to absolútny ženský rekord – drží ho aj Sadurska AIDA Svetový rekord CNF, ktorý na minuloročnej súťaži Vertical Blue na Bahamách trikrát po sebe znížil známku na 74, 76 a potom 77 m.

Sadurska sa tiež stala majsterkou sveta vo Free Immersion na r CMAS súťaž už tretí rok po sebe, aj keď kvôli podmienkam nastavila to, čo označila za konzervatívnu hĺbku.

Kateryna Sadurska (CMAS)

„Rovnako ako všetky moje predchádzajúce víťazstvá, aj toto venujem Ukrajine, našim obrancom a všetkým, ktorí bojujú za našu slobodu,“ povedala.

V 8. deň súťaže, stále s pokojným morom a perfektnou viditeľnosťou, sa očakávalo, že ruský freediver a multirekordér Alexey Molchanov, ktorý sa nepotápa pod žiadnou národnou vlajkou, sa zlepší o 1 m na vlastnej konštantnej váhe s Bi-plutvy (CWBF) svetový rekord v hĺbke 124 m.

Urobil by tak, pretože dosiahol značku a vrátil sa na hladinu – až na to, že minul spodnú platňu a nepodarilo sa mu chytiť hĺbkovú značku. Ponor bol dosť dobrý na to, aby získal prvé miesto v súťaži, ale nepotvrdil nový rekord.

Aj na Divernete: Náročné podmienky prinášajú svetový rekord vo freedivingu, Svetové rekordy dynamického apnoe dosiahnuté v Srbsku, Freediver má svetový rekord v chôdzi na 112 m, Freediver Heike je kráľovnou statiky v Kaunase