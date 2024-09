Náročné podmienky prinášajú svetový rekord vo freedivingu

Postupom času je prekonávanie svetových rekordov pre freedivers čoraz náročnejšie – a ešte viac, keď ich ovládne zlé počasie. Na 33. hĺbkovom svetovom šampionáte AIDA na Korzike bol stanovený iba jeden nový svetový rekord, pretože sériový rekordér Alexey Molchanov dokázal zlepšiť predchádzajúci vlastný hlboký ponor.

The breakthrough came in the men’s Constant Weight Bi-Plutvy (CWTB) event on the fourth day of a competition beset by strong winds, swells and a harsh thermocline in the Mediterranean’s Gulf of Ajaccio.

Podujatie bolo presunuté o 24 hodín na 10. septembra kvôli náročným podmienkam pre súťažiacich. Ruský freediver, súťažiaci ako „individuálny neutrálny športovec“, zostúpil do hĺbky 125 m – 2 m hlbšie, než je hĺbka, ktorú dokázal minulý rok na rovnakej súťaži v Limassole na Cypre. Jeho ponor trval 4 minúty 23 sekúnd.

In CWTB the diver descends and ascends unassisted by sleds or propulsion devices. Using two plutvy is reckoned to provide more control and stability than when using a monofin, but also requires greater effort.

V posledných rokoch sa Molchanov zvyčajne ocitol v tom, že súperí s Arnaudom Jeraldom ako jeho jediný blízky súper v CWTB, takže bez francúzskeho freedivera, ktorý tento rok chýbal, to mohol mať pokojne a aj tak získať zlatú medailu z majstrovstiev.

The achievement came three days after he had blacked out 2m from the surface, on the point of equalling his 100m Constant Weight No Plutvy (CNF) world record.

35. svetový rekord

Molchanov už drží absolútny rekord CWTB na 124 m, ktorý bol stanovený na CMAS 7th Freediving Depth World Championship v Roatane v Hondurase minulý rok. Posledný svetový rekord bol jeho siedmym v disciplíne a celkovo 35. v kariére.

Molčanov tiež drží AIDA Svetové rekordy Monofin s konštantnou hmotnosťou (CWTB) (136 m) a s premenlivou hmotnosťou (156 m).

Súťaž sa skončila 15. septembra, pričom počas týždňa pretekári vytvorili dva kontinentálne a 36 národných rekordov.

Celková kategória odmeňuje tých freediverov, o ktorých sa predpokladá, že vynikli v disciplínach Free Immersion, CWT, CNF a CWTB, čo viedlo k tomu, že Chorvát Petar Klovar bol vymenovaný za celkového šampióna mužov, zatiaľ čo Marianna Gillespie z Francúzska, ktorá súťaží ako individuálna medzinárodná atlétka, ženský titul už tretí rok po sebe.

