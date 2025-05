Uväznený: Majiteľ potápačského obchodu, ktorý sa nechal freediverovať sám

Potápanie na dych je v Južnej Kórei čoraz populárnejšou rekreačnou aktivitou. Potápačské centrá organizujú kurzy a ponory pre certifikovaných freediverov a na obľúbených miestach sa konajú medzinárodné súťaže.

Teraz bol nemenovaný majiteľ jedného potápačského centra odsúdený na 10 mesiacov väzenia za to, že umožnil zákazníkovi freediving bez sprievodu – čo malo za následok jeho smrť.

„Rozhodnutie súdu prvého stupňa“ určilo, že príslušným obvinením bude zabitie z nedbanlivosti, pretože majiteľ, označovaný iba ako A, údajne ignoroval bezpečnostné predpisy, ktoré stanovujú, že aj certifikovaní freediveri by sa mali vždy potápať vo dvojiciach, aby sa predišlo nehodám.

Najväčší súd v krajine oznámil rozsudok 7. mája Centrálny okres Soulu uviedol, že B, muž okolo 40 rokov a kvalifikovaný freediver, utrpel v marci 2023 nehodu pri samostatnom potápaní. O prípade informovala agentúra Chosun Media.

Žiaden problém

V deň svojej smrti B údajne pred príchodom zavolal majiteľovi centra, aby sa opýtal, či by sa mohol potápať, ak by sa dostavil sám. Majiteľ B povedal, že to nebude problém, pretože sa bude môcť potápať s ďalším hosťujúcim potápačom, ktorý je už na mieste, a že bude prítomný aj inštruktor potápania.

V prípade, z nejakého dôvodu údajne A neposkytol B kamaráta a ten sa začal potápať sám. Asi po 10 minútach ho iný potápač videl zjavne stratiť vedomie a upozornil majiteľa.

Centrálny okresný súd v Soule

B. sa z vody dostal stále dýchajúci a previezli do nemocnice, ale o dva mesiace neskôr zomrel na septický šok. K tomu môže dôjsť, keď sepsa – porucha funkcie orgánov v reakcii na bakteriálnu infekciu – znižuje krvný tlak a spôsobuje metabolické poruchy.

Súd rozhodol, že majiteľ mal povinnosť zabezpečiť, aby všetci návštevníci potápačského centra vstúpili do vody s parťákom a aby každého, kto prišiel sám, rozdelil do dvoch skupín.

„Keďže A informoval B, že je v poriadku, aby ho navštívil sám, je zrejmé, že A porušil svoju povinnosť starostlivosti,“ uviedol sudca Heo Seo-yoon. „Existuje významná kauzálna súvislosť medzi smrťou B a nedbanlivosťou A pri plnení jeho povinností.“

