V Cornwalle sa začína festival freedivingu

NoTanx Freediving každoročne organizuje festival v Redruthe v Cornwalle, ktorý začína víkendovým podujatím s názvom Be The Change (12. – 13. júla), a všetci sú pozvaní, aby sa pridali.

Festival sa koná už 15 rokov a zahŕňa kempovanie a prieskum na brehu, ale novým prvkom pre otvárací víkend v roku 2025 sú „dni wellness“ – čo znamená osobnú pohodu pre potápačov, ako aj pre oceán.

Členovia tímu NoTanx

Sobota je venovaná prvému z nich, s možnosťou sauny, jogy, dychových cvičení, ľadových kúpeľov a ďalších aktivít priamo na mieste spolu s prezentáciami od Reef-World Foundation (Green Plutvy) a recyklátor výstroja pre duchov Waterhaul a večerné grilovanie s hudbou.

Nedeľný program sa zameriava na zdravie oceánov a súčasťou jeho programu je čistenie pláží, ktoré podporuje organizácia Surfers Against Sewage. Million Mile Clean iniciatíva a ďalší recyklátor morského odpadu Odyssey Innovations, ako aj freediving pod vodou s podporou na hladine od posádky kajakov Odyssey.

Zvyšok týždňa (14. – 19. júla) prinesie Freefest, s freedivingom naplánovaným dvakrát denne za očakávaného priaznivého počasia na niektorých z 24 „výnimočných“ potápačských lokalít, ktoré NoTanx počas rokov festivalu katalogizoval.

Prestávku

Týždenné podujatie podporuje množstvo environmentálne zameraných organizácií, okrem už spomínaných aj Divers for Sea Shepherd, Fourth Element, Fulmar Wetsuits a odevná spoločnosť Patagonia.

Víkend zameraný na wellness, komunitu a oceánske aktivity organizuje Rekreačný park Globe Vale, Radnor a kempovanie na mieste je k dispozícii od piatku do nedele za 20 libier na osobu a noc. Účastníci Be The Change zaplatia 6 libier za oba dni (otvorenie v sobotu je o 1:XNUMX) a všetok zisk z toho ide na Morský ovčiak. Lístky si môžete rezervovať tu.

NoTanx Vyučuje a propaguje freediving vo Veľkej Británii od roku 1999 pomocou tréningového systému NTX a prevádzkuje vlastný freedivingový klub.

