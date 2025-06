Majster šampanského zomrel pri freedivingu

Známy francúzsky vinár Frédéric Panaïotis zomrel pri freedivingu v belgickom kameňolome. Opisovaný ako vášnivý a zručný freediving a inštruktor s viac ako 15-ročnými skúsenosťami, sa zúčastňoval tréningu v Carrière de Rochefontaine, opustenom lome z červeného mramoru neďaleko Philippeville, spolu s tromi ďalšími potápačmi z freedivingového klubu Reims Palmes Apnée.

Toto obľúbené potápačské miesto je známe svojou hĺbkou, strmými stenami a zámerne ponorenými atrakciami, s hĺbkami siahajúcimi až do 52 m. Pri Panaïotisovom druhom ponore do 25 m 15. júna je známe len to, že stratil kontakt so svojím záchranným lanom a trvalo 10 minút, kým sa jeho telo našlo a vytiahlo.

Šesťdesiatnik to minulý rok povedal novinám stanovisko že si užíval tréning freedivingu dva alebo trikrát týždenne.

„Je to ideálny šport na prevzatie kontroly nad sebou samým a získanie nadhľadu,“ povedal. „Freeddiving nás učí ovládať svoje telo. Je to vnútorná cesta prostredníctvom jemného úsilia, ktoré paradoxne vyžaduje relaxáciu a tón.“

Panaïotis pracoval pre Veuve Clicquot 12 rokov, kým v roku 2007 nastúpil do Maison Ruinart, ktorá je súčasťou Moët & Chandon. pivničný majster, dohliadal na všetky aspekty výroby šampanského a v poctách bol označený za „jedného z popredných vinárov svojej generácie“.

Nový rekord pod ľadom

V ďalších správach zo sveta freedivingu bol ako nový potvrdený fínsky freediver Olavi Paananen. Guinnessov svetový rekord-držiak pre najdlhšie plávanie pod ľadom bez plutvy alebo wetsuit.

8. marca Paananen preplával niečo vyše 107 m pod zamrznutým jazerom v Laukaa vo Fínsku, čím prekonal predchádzajúci rekord o centimetre – 0.83 m. Ako člen svojho národného tímu freedivingu trénoval sedem mesiacov v extrémne chladných podmienkach, aby dosiahol tento rekord.

