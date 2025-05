Potápanie zamietnuté

Potápanie zamietnuté: Zníženia NDIS ohrozujú potápačskú terapiu, ktorá zmení život

Od Lyndi K. Leggettovej

Potápačská terapia nie je len ďalšia aktivita – je to záchranné lano pre mnohých ľudí žijúcich s postihnutím. Naše programy potápačskej terapie na mieru už roky ponúkajú viac než len podvodné dobrodružstvo. Prinášajú mobilitu paralyzovaným končatinám, sebavedomie úzkostlivým srdciam a zvyšujú zmysel života ľuďom, ktorí o všetko prišli. Teraz sú však tieto transformačné zážitky ohrozené.

Nedávne zmeny v kritériách financovania Národného systému poistenia pre prípad invalidity (NDIS) viedli k zrušeniu alebo odmietnutiu podpory pre služby potápačskej terapie. Mnohých našich klientov to zdrvilo, pripravili ich nielen o možnosť rekreačnej aktivity, ale aj o overenú intervenciu v oblasti fyzického a duševného zdravia.

Potápanie ako terapia: Viac než len koníček

Potápačská terapia môže znieť nekonvenčne, ale je založená na vede. Beztiažový stav vody umožňuje ľuďom s obmedzenou pohyblivosťou voľne sa pohybovať, často prvýkrát od zranenia. Tlak vody pomáha regulovať dýchanie a znižovať úzkosť. Mentálna jasnosť, ktorá pramení z potápania – v kombinácii s radosťou z úspechu – je silná.

Náš program pomohol klientom s poraneniami miechy, posttraumatickou stresovou poruchou, sklerózou multiplex, autizmom a ďalšími. Pre niektorých je to jediná fyzická aktivita, ktorú si môžu užívať bez bolesti. Pre iných to bolo prvýkrát po rokoch, čo sa cítili „normálne“.

Tu je list od jedného z našich klientov, ktorý vysvetľuje, aký úžitok mu prináša cvičenie pod vodou hodinu týždenne:

Pre koho sa to môže týkať,

Hoci sa môžem pohybovať s pomocou palice, som paraplegik v dôsledku zranenia, ktoré som utrpel počas služby v austrálskej armáde. V nasledujúcom liste sú uvedené výhody, ktoré som získal vďaka prispôsobenému cvičebnému programu, ktorý dostávam v potápačskom fitnescentre. Patria sem fyzické, sociálne, osobné a duševné zdravotné výhody. Skutočné kúzlo potápačského fitnescentra spočíva v tom, že výhody cvičenia pod vodou sa prenášajú na súš a premiestňujú myseľ človeka do lepšieho prostredia.

• Funkcia mojich pľúc sa dramaticky zlepšila.

• Bolesť rebier sa znižuje pri potápaní pod 3 metre.

• Svalové kŕče, spazmy vedúce k natrhnutiu 1. až 2. stupňa sa zmierňujú na 3 dni po ponore do hĺbky 5 m alebo hlbšie na 30 minút alebo dlhšie.

• Mám menej myšlienok na sebapoškodzovanie a moja nálada je oveľa lepšia pri jednaní s ostatnými.

• Pred potápačskou terapiou chodím dozadu s ťažkosťami, ale je to nemožné.

• znížený počet hodín opatrovateľskej služby z 24 hodín denne na 8 hodín denne, tento počet sa vrátil na 24 hodín kvôli trojmesačnej nedostupnosti potápačskej terapie.

• Zlepšený krvný obeh v končatinách a úplné zahojenie vredov • Prechod z permanentnej katetrizácie na prerušovanú katetrizáciu pri potápaní viac ako raz týždenne.

• Zlepšil sa mi spánok, čo viedlo k lepšej starostlivosti o seba a menšej chorobnosti

• Úľava od bolesti v hĺbke 5 m. Toto je jediná úľava, ktorú cítim od mojej chronickej bolesti spôsobenej službou v austrálskej armáde.

• Mám viac energie

• Zvýšený rozsah pohybu pri cvičeniach pod vodou.

Okrem vyššie uvedených výhod mi potápačská terapia umožňuje zúčastniť sa bez strachu z utopenia v dôsledku svalového kŕča alebo zranenia pri páde, čo sa mi na súši stáva pravidelne.

Z jedného sedenia potápačskej terapie mám viac úžitku ako z troch sedení fyzioterapie.

Je ťažké vyjadriť úľavu od mojej chronickej bolesti.

Žijem s uväzneným pocitom nekonečnej bolesti, ktorá ovplyvňuje každý môj pohyb, každé moje

myšlienka. Prekáža mi to pri obliekaní, používaní toalety a všetkom, na čo si spomeniete. Zabralo mi to

dôstojnosť v mnohých ohľadoch a odstránila akúkoľvek šancu na normálny život.

Potápačské cvičisko je prvým lúčom nádeje za 25 rokov.

Škrty NDIS: Hlboká rana

Napriek týmto jasným výhodám NDIS teraz usúdila, potápačská terapia „nepodstatné“ v mnohých plánoch financovania. Tento krok nielenže znemožnil prístup novým účastníkom, ale v niektorých prípadoch odobral klientom existujúcu podporu uprostred programov – nechal ich tak napospas osudu, a to doslova aj emocionálne.

Dôvod? Nedostatočné uznanie potápačskej terapie ako „rozumnej a potrebnej“ podpory podľa smerníc NDIS. Ale pre tých z nás, ktorí boli svedkami liečivej sily potápačskej terapie na vlastné oči, sa toto rozhodnutie nezdá len krátkozraké – je kruté.

Tieto škrty nielenže umlčia pokrok, ale ho aj zvrátia. Klienti hlásia problémy s mobilitou, nárast depresie a úzkosti a návrat izolácie – práve tie problémy, ktoré pomohla zmierniť potápačská terapia. Pridajte k tomu fyzickú bolesť, ktorej niektorí naši klienti čelia 24 hodín denne, 7 dní v týždni bez potápačskej terapie, a všetka bolesť sa vráti, ich spánok sa naruší a hojenie sa zastaví.

Potrebujeme tvoju pomoc

Vyzývame potápačskú komunitu, sektor pre osoby so zdravotným postihnutím, zdravotníckych pracovníkov a tvorcov politík, aby si to všimli. Ak vás tieto škrty ovplyvnili alebo ak veríte v silu potápania ako nástroja na liečenie a posilnenie postavenia, naliehavo vás žiadame, aby ste nám pomohli.

Tu je návod, ako môžete pomôcť:



• Podporte náš program prostredníctvom darov alebo sponzorstva, aby ste ho udržali pri živote pre tých,

ktorí to najviac potrebujú.

• Zdieľajte tento príbeh so svojimi sieťami, aby ste pomohli zvýšiť povedomie.

• Ak máte nápady, zdroje alebo ochotu pomôcť nám bojovať proti tejto nespravodlivosti, kontaktujte nás priamo.

Final Word

Potápačská terapia mení životy. Videli sme to už stokrát. Voda nediskriminuje – prijíma každého rovnako. A s náležitou podporou to dokážeme aj my.

Nenechajme byrokraciu utopiť to, čo sa pre toľkých stalo záchranným lanom.

Kontaktujte nás na adrese Lyndi@thescubagym.com.au alebo zavolajte na číslo 042 038 0055 a prispievajte k zmene.