Potápači a šnorchléri vyzvali, aby podnikli kroky vo vodách Spojeného kráľovstva pomocou Motion for the Ocean

Vody Spojeného kráľovstva sú ohrozené, ale potápači a šnorchléri majú teraz nový účinný spôsob, ako to zmeniť – Motion for the Ocean.

Iniciatíva Motion for the Ocean, ktorá má pomôcť miestnym radám – vo vnútrozemí aj na pobreží – podniknúť zmysluplné kroky na ochranu modrých priestranstiev, spustila úplne nový online súbor nástrojov, ktorý je k dispozícii všetkým potápačom, šnorchlistom a iným používateľom vody, ktorí sa chcú zapojiť.

BSAC, popredný hlas potápačskej komunity v Spojenom kráľovstve, sa spojil s Motion for the Ocean na podporu tejto iniciatívy a vyzýva všetkých potápačov – bez ohľadu na príslušnosť k výcviku –, aby konali. Súbor nástrojov poskytuje podrobné pokyny, ktoré pomáhajú jednotlivcom, potápačským klubom a potápačskému priemyslu spolupracovať s ich miestnymi radami a presadzovať zmeny.

Čo je to „pohyb pre oceán“?

Návrh pre oceán je formálnym prísľubom, ktorý rada dáva, aby uznala kritickú úlohu oceánu a zaviazala sa podniknúť skutočné kroky na jeho ochranu. Ak bude schválený Návrh pre oceán, rada súhlasí so začlenením obnovy oceánov do svojich politík a rozhodovania, čím sa zabezpečí, že zdravie modrých plôch je prioritou v oblastiach, ako je plánovanie, ekonomický rozvoj a vzdelávanie.

Schválením návrhu sa rady zaväzujú k ôsmim prísľubom vrátane:

✔️ Začlenenie obnovy oceánov do všetkých strategických plánov a rozhodnutí

✔️ Podpora ochrany morí a zlepšenie kvality vody

✔️ Zabezpečenie miestneho plánovania zohľadňuje vplyv na rieky a moria Spojeného kráľovstva

✔️ Rastúca oceánska gramotnosť a zvyšovanie zapojenia verejnosti

✔️ Vyzývame vládu, aby do roku 2030 uviedla oceán do čistej obnovy

Verejná podpora je kľúčová – členovia rady potrebujú vedieť, že ich komunity sa starajú o zdravé modré priestory, aby mohli konať.

Čo je súčasťou súpravy nástrojov?

✔️ E-mailová šablóna pripravená na použitie na kontaktovanie poslancov

✔️ Návod na vytváranie efektívnych správ na dosiahnutie výsledkov

✔️ Rady pre kluby o pozývaní členov rady na vyskúšanie ponoru s cieľom zdôrazniť dôležitosť zdravých vôd

Zapojiť sa je jednoduché – a nemusíte byť odborníkom!

Nemusíte byť odborníkom na ochranu morí alebo poznať celú vedu – stačí len vášeň pre ochranu vôd, ktoré máte radi. Sada nástrojov to zjednodušuje, obsahuje hotové zdroje a jasné kroky, ktoré treba dodržiavať. Navyše, BSAC a Motion for the Ocean vám pomôžu! Ak máte otázky alebo potrebujete podporu, nebudete v tom sami.

Emily Cunningham MBE, spoluzakladateľka Motion for the Ocean, povedala: "Potápači a šnorchléri vidia z prvej ruky vplyv znečistenia a úpadku životného prostredia. Motion for the Ocean im poskytuje nástroje na premenu obáv na činy prostredníctvom spolupráce s ich radami. Každý e-mail, každý rozhovor a každý podniknutý krok pomáha zabezpečiť zdravšiu budúcnosť vôd Spojeného kráľovstva.“

Katherine Knight, predsedníčka BSAC pre životné prostredie a udržateľnosť, povedala: „Toto je fantastická iniciatíva, Emily sprístupnila „oceán myslenia“ radám po celej krajine a toto sa už vypláca vďaka silnému prijatiu a odhodlaniu podporovať Motion for the Ocean. Bez ohľadu na to, či žijete pri mori alebo vo vnútrozemí, môžete povzbudiť svoju miestnu radu, aby do svojich rozhovorov a rozhodovania zahrnula oceán.“

Miestne zastupiteľstvá zohrávajú kľúčovú úlohu pri ochrane našich riek a morí, ale potrebujú verejnú podporu, aby uprednostnili ochranu. Oslovením môžu potápači priamo ovplyvniť rozhodnutia, ktoré ovplyvňujú vody, ktoré milujú.

Ak chcete získať prístup k súprave nástrojov a začať niečo meniť, cvaknutie tu.