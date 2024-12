Majiteľ potápačského obchodu dostal 27 rokov za sexuálne zneužívanie

Majiteľ potápačského obchodu v Cornwalle bol uväznený na 27 rokov po tom, čo bol uznaný vinným zo 16 trestných činov sexuálneho zneužívania detí.

Marc Bear, 38, tiež dostal rok predĺženej licencie, príkaz na prevenciu sexuálneho ubližovania a doživotne sa podpíše do registra sexuálnych delikventov. Keď sa 5. decembra dostavil na vynesenie rozsudku na Korunnom súde Truro, sudca Carr mu povedal, že bude pre deti rizikom do konca života.

Bear prevádzkoval One Stop Dive-Shop v Launcestone. Firma bola založená v decembri minulého roka a z funkcie jej riaditeľa odstúpil v polovici novembra po skončení súdneho procesu, v ktorom ho porota uznala vinným z 10 bodov znásilnenia, dvoch zo sexuálneho napadnutia, dvoch zo zapríčinenia alebo podnecovania dieťa zapojiť sa do sexuálnej aktivity a dva prinútiť osobu, aby sa zapojila do sexuálnej aktivity.

Obžalovaný bol tiež uznaný nevinným z dvoch trestných činov spôsobenia alebo podnecovania dieťaťa k sexuálnej aktivite, jedného znásilnenia a jedného sexuálneho napadnutia.

Po novembrovom odsúdení bol Bear varovaný, že mu hrozí trest odňatia slobody, ale kvôli príprave dostal kauciu. Utiekol, ale bol nájdený nasledujúci deň v Somerset, po ktorom mu sudca povedal, že jeho preskočenie na kauciu mi „povedalo všetko, čo som potreboval vedieť o vašej postave“.

„Bol to veľmi znepokojujúci prípad, keď páchateľ využil zraniteľnosť mladých ľudí na svoje sexuálne uspokojenie, a ja vítam rozsudok vynesený sudcom,“ povedal vyšetrovateľ Det-Constable Tim Barbery z Polícia Devon & CornwallJednotka verejnej ochrany.

„Išlo o zdĺhavé vyšetrovanie vzhľadom na povahu trestných činov a sila a statočnosť obetí na podporu policajného prípadu bola kľúčová. Dúfam, že dnešný výsledok im poskytne malý prvok uzavretia, aby mohli začať napredovať.“

