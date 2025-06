Potápajte sa, jedzte a objavujte – Kultúrna a gastronomická expedícia cez Raja Ampat s Taitom Millerom

Predstavte si, že prechádzate biodiverznými vodami Raja Ampat na palube krásnej škunerky, hľadate potravu na ostrovoch pokrytých džungľou, učíte sa staroveké metódy varenia a spíte pod hviezdami – a zároveň sa spájate s bohatými tradíciami a ľuďmi z Indonézie.

Presne to môžu hostia očakávať na exkluzívnej novej plavbe Emperor Adventure zameranej na indonézsku kultúru a kuchyňu, ktorú pripravuje divoký kuchár a dobrodruh Tait Miller a ktorá začína tento október.

Táto jedinečná expedícia na malej lodi prekrásnej škunerky Emperor Raja Laut, ktorá potrvá deväť nocí od 26. októbra 2025 a je obmedzená len na 12 hostí, kombinuje potápanie svetovej úrovne, miestnu gastronómiu a kultúrne ponorenie sa do srdca Raja Ampat.

Tait Miller objavuje miestny vodopád

Miller, ktorého vlastná cesta regiónom inšpirovala návrh zájazdu, vysvetľuje: „Našou misiou je preskúmať Raja Ampat do hĺbky – odhaliť to najlepšie z jeho dobrodružstiev, chutí, duše – a vytvoriť dokonalý zážitok z výletu.“

„Pre mňa je cestovanie o úplnom ponorení sa do sveta. Nejde len o odškrtávanie si pamiatok. Ide o prebudenie sa do rytmu mora, ponorenie sa do krištáľovo čistej vody, varenie s miestnymi obyvateľmi a spojenie s prírodou aj so sebou samým.“

„Už sa neviem dočkať, kedy vás vezmem na túto cestu života. Či už ste potápač, gurmán, dobrodruh alebo zvedavá duša hľadajúca zmysel cestovania – Raja Ampat má pre vás niečo.“

Tait Miller hľadajúc potravu v divočine

Medzi najdôležitejšie body výletu bude patriť potápanie v Misoole na niektorých z najbiologicky najrozmanitejších útesov na svete, varenie v divočine s ingredienciami, ktoré ste nazbierali v džungli, objavovanie dedín a komunít a návšteva projektov zameraných na zabezpečenie ekologickej udržateľnosti regiónu.

A keďže je k dispozícii iba 12 miest, bude to intímny a osobný zážitok, ktorý vytvorí celoživotné spomienky. Indonézska kultúra a kuchyňa s Taitom Millerom je viac než len výlet – je to zmyslová cesta do skutočného Raja Ampatu, ktorá oživí telo, myseľ aj dušu.

Ak si chcú rezervovať alebo získať viac informácií, hostia by mali kliknúť tu.