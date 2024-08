'Pomstychtivé' Japonsko chce Watsona za obvinenia zo smradľavej bomby z roku 2010  

Dánsky súd v Grónsku povedal kapitánovi Paulovi Watsonovi, že keďže je považovaný za riskantného úteku, musí zostať vo väzení – no priaznivci tvrdia, že veteránovi bojujúcemu proti lovu veľrýb bolo „upierané základné právo brániť sa dôkazmi, pričom musí znášať ponižujúce zaobchádzanie, ktoré je vhodnejšie pre odsúdeného zločinca ako pre muža, ktorý má ešte len svoj deň pred súdom“.

Watson bol zatknutý keď jeho loď John Paul DeJoria zastavila tankovanie v Grónsku, autonómnom území Dánska, 21. júla, ako už bolo uvedené Divernet. Odvtedy zostal v odľahlom záchytnom stredisku.

So svojou posádkou a 25 dobrovoľníkmi mieril do severného Pacifiku na svojej kampani, aby zachytil najnovšiu japonskú továrenskú veľrybársku loď, Kangei Maru.

Dánsko uviedlo, že zatknutie je v súlade s medzinárodným zatykačom vydaným Japonskom proti Watsonovi za jeho ťaženie proti jeho aktivitám v oblasti lovu veľrýb v južnom oceáne veľryby. Ak dánske ministerstvo spravodlivosti vyhovie formálnej žiadosti Japonska o Watsonovo vydanie, hrozí mu tam dlhoročný trest odňatia slobody.

Watsona priviedli na súdne pojednávanie v putách, ktoré v a videa vyrobené spoločnosťou Nadácia kapitána Paula Watsona (CPWF), zdalo sa, že mu spôsobuje bolesť. Hoci sa pojednávanie konalo v dánčine, Watsonovi údajne boli odmietnuté služby tlmočníka, čo je v rozpore s dánskym právom.

„Je mi jasné, že Japonsko sa snaží pomstiť za medzinárodné poníženie, ktoré spôsobilo Vojny veľrýb Televízne seriály informujúce o našich krokoch proti nezákonnému lovu veľrýb,“ uviedol Watson vo vyhlásení pre súd. "Ale moji dvaja malí chlapci ma potrebujú viac ako Japonsko potrebuje svoju pomstu."

Vojny veľrýb bol vyrobený spoločnosťou Animal Planet a Sea Shepherd Conservation Society, ktorej zakladateľom a generálnym riaditeľom bol Watson, aby zaznamenal ich aktivizmus proti japonským veľrybárskym výpravám. Od roku 2008 bežal šesť sezón a stále ho možno vidieť služby streamingu.

Sudca údajne odmietol dovoliť súdu, aby si pozrel klipy zo seriálu, v ktorých tvrdil, že Japonci vymysleli dôkazy proti Watsonovi.

„Tento dôkaz, ak by bol povolený, by mohol výrazne podkopať prípad, ktorý predkladajú japonské úrady,“ hovorí CPWF, ale sudca uviedol, že súd zvažoval iba žiadosť o vydanie, nie základné obvinenia.

Watsonov právny tím podal okamžité odvolanie proti verdiktu sudcu, že Watson by mal zostať vo väzení do 5. septembra, zatiaľ čo dánske ministerstvo spravodlivosti rozhodlo, či by mal byť vydaný.

Zrážka a potopenie

Zdá sa, že zatykač na Watsona na zatknutie sa točí okolo dobre zverejneného incidentu v Antarktíde začiatkom roku 2010, keď kandidoval. Morský ovčiak, organizáciu, s ktorou už nie je prepojený.

Sea Shepherd trimaran Ady Gil, ktorú ovládol novozélandský aktivista proti lovu veľrýb Peter Bethune, bola zapojená do kolízie s japonskou veľrybárskou loďou Shonan Maru 2. Incident skončil s Ady Gil potopenie pod vlekom.

Bethune neskôr nastúpil Shonan Maru 2 obviniť svojho kapitána z pokusu o vraždu a vyúčtovať mu stratu Ady Gila bol obvinený z hádzania obsahu fľaše s kyselinou maslovou – prirovnaného k páchnucej bombe – na člena posádky.

Bethune neskôr tvrdil, že potopenie lode zorganizoval on Ady Gil na Watsonov príkaz na získanie publicity, toto tvrdenie Watson poprel.

Protest na podporu Paula Watsona v New York Mesto tento mesiac (CPWF)

Po piatich mesiacoch strávených vo väzení v Japonsku bol Bethune odsúdený za napadnutie a bránenie veľrybárskym lodiam, ale jeho dvojročný trest odňatia slobody bol prerušený a bol deportovaný. Watsona, muža, do ktorého mal byť zapletený, zaradil Interpol ako záujmovú osobu.

"Obvinenia proti Paulovi Watsonovi sú založené na faktoch, ktoré vytvorili japonské úrady s cieľom zastaviť kampaň Paula Watsona," uviedli kapitánovi právnici Julie Stage a Jonas Christoffersen na súde v Grónsku.

"Paul Watson je obvinený zo sprisahania s Petrom Bethunom, aby zranil člena posádky Shonan Maru, o ktorom Japonci tvrdia, že bol na palube lode, keď loď zasiahla smradľavá bomba.

"Video ukazuje, že člen posádky nebol na palube, keď smradľavá bomba zasiahla loď, na rozdiel od japonských tvrdení. Zábery tiež ukazujú, že Japonci krátko predtým použili veľké množstvo korenia, ktoré sa dotklo ich vlastnej posádky.

„Tieto videá ukazujú, že Japonsko si vymyslelo fakty, aby získalo vydanie a odsúdenie. Náš tím zverejní videá Animal Planet, aby verejnosť mohla pochopiť, o čo v tomto prípade skutočne ide.“

Utiahnutie medzery

Japonský antarktický program „vedeckého výskumu“ veľrýb pokračoval v prevádzke v rozpore s rozhodnutím Medzinárodného súdneho dvora až do roku 2016. Pokračuje v love veľrýb vo vlastných vodách a nadácia sa obáva, že má v úmysle obnoviť prevádzku v južných vodách.

"V roku 2016 Medzinárodná veľrybárska komisia Austrália viedla obvinenie s prelomovou rezolúciou, schválenou 88 národmi, zameranou na sprísnenie medzery, ktorá umožňuje národom zabíjať veľryby pod zámienkou vedeckého výskumu,“ uvádza CPWF.

„Aj keď IWC urobila pokroky, aby túto medzeru uzavrela, stále existuje. Je tragické, že Japonsko ulovilo viac ako 15,000 XNUMX veľrýb vo vodách južného oceánu a Antarktídy pod zámienkou výskumu.

V súčasnosti má asi 69,000 XNUMX ľudí podpísali petíciu CPWF vyzýva Dánsko, aby nariadilo prepustenie Paula Watsona.

