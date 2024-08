Paul Watson bol uväznený, keď Japonci zabili veľrybu

Kapitán Paul Watson je držaný vo väzení dánskou políciou odvtedy, čo jeho loď 21. júla dorazila do Grónska. Dôverný bojovník proti lovu veľrýb bol zadržaný na príkaz Japonska, stále chytrého zo svojich aktivít v Antarktíde pred viac ako desiatimi rokmi.

Menej ako 10 dní po jeho zatknutí Japonsko harpunovalo svojho prvého ohrozeného plutva veľryba za viac ako pol storočia. To podľa Nadácie kapitána Paula Watsona (CPWF) „potvrdzuje podozrenie, že návrat k zabíjaniu najväčších svetových cicavcov na otvorenom mori bol vždy jej zámerom“.

Dánska polícia (CPWF) odvádza kapitána Paula Watsona v putách.

Druhá najväčšia veľryba na svete po blues, plutva veľryby môžu žiť až 90 rokov. Odchytený exemplár z Hokkaida bol 19.6 m dlhý samec.

Grónsko je autonómnym územím Dánska, ktoré tvrdí, že zatknutie prišlo v reakcii na medzinárodný zatykač, ktorý Japonsko vydalo na Watsona za jeho ťaženie proti jeho veľrybárskym aktivitám v južnom oceáne veľryby.

V posledných dňoch Japonsko podalo formálnu žiadosť o Watsonovo vydanie, a ak sa dánske ministerstvo spravodlivosti rozhodne vyhovieť, aktivistovi by tam hrozilo dlhodobé väzenie. A Petícia CPWF za jeho prepustenie už prilákala viac ako 50,000 XNUMX podpisov.

Severozápadný priechod

Watson sa zastavil v Grónsku, aby doplnil palivo do svojej 72-metrovej bývalej lode Scottish Fisheries Protection John Paul DeJoria. V rámci operácie bol s posádkou a 25 dobrovoľníkmi na ceste do severného Pacifiku Kangei Maru, misia na zachytenie najnovšej japonskej továrenskej veľrybárskej lode.

Bolo by to prvýkrát, čo by sa plavidlo proti veľrybárskej kampani pokúsilo dostať do veľrybárskych oblastí plavbou po neslávne známom Severozápadnom priechode.

Watsona odviedli z lode v putách a teraz je vo väzbe vo vzdialenom Nuuku. Uviedol, že operácia Kangei Maru, ktorá znamenala jeho 50. rok morského aktivizmu, bola „najdôležitejšou misiou za všetky moje roky boja proti lovu veľrýb vo svetových oceánoch“.

Paul Watson bol uväznený za zabitie Japoncov plutva veľryba 4

Watson bol predtým spoluzakladateľom Greenpeace a zakladateľom Sea Shepherd, aj keď už nie je prepojený s týmito organizáciami.

Japonský antarktický „vedecký výskum“ veľrybársky program JARPA bol vyhlásený za nezákonný Medzinárodným súdnym dvorom v roku 2014. Japonsko pokračovalo v prevádzke v rozpore s týmto rozhodnutím niekoľko rokov, kým sa v roku 2016 vzdalo lovu veľrýb v Antarktíde, stále však loví veľryby vo svojich vlastných vodách. .

„Japonsko sa naďalej oháňa medzinárodným zákonom o ochrane prírody a Paul Watson je potrestaný za japonské zločiny,“ povedal riaditeľ prevádzky lodí CPWF Locky MacLean z John Paul DeJoria. "Dánsko si určite uvedomuje politickú motiváciu tejto žiadosti o zatknutie: Japonsko potrebuje Paula Watsona z cesty, aby mohli pokračovať v zabíjaní veľkých svetových veľrýb."

Obnovenie lovu veľrýb

koniec veľryba s Johnom Paulom DeJoriom v pozadí (CPWS)

Japonsko potvrdilo, že povolí až 59 plutva veľryby, ktoré má chytať a zabíjať Kyodo Senpaku, jej štátna veľrybárska spoločnosť, hovorí CPWF. Keď sa spustilo Kangei Maru tento rok v marci trvala na tom, že povolí lov len menších veľrýb Bryde's, Minke a Sei – nič také veľké ako veľryby.

Teraz CPWF verí, že Japonsko plánuje budúci rok obnoviť pravidelný lov veľrýb na otvorenom mori v južnom oceáne a severnom Pacifiku.

Medzitým už viac ako 50,000 XNUMX sympatizantov podpísali petíciu CPWF vyzýva dánsku premiérku Mette Frederiksenovú, aby nariadila prepustenie Watsona. Podľa nadácie medzi prominentných podporovateľov doteraz patrili francúzsky prezident Macron, filmový režisér James Cameron, oceánografka Dr. Sylvia Earle a primatologička Dr. Jane Goodallová. „Kapitán Watson jednoducho podniká kroky, aby sa pokúsil zabrániť neľudským praktikám zabíjania veľrýb, ktoré väčšina krajín zakázala už pred desiatkami rokov,“ uviedol Goodall. "Týmto vyjadruje hnev tisícov ľudí v mnohých krajinách, ktorí absolútne podporujú jeho morálnu odvahu nielen hovoriť v mene veľrýb, ale aj konať."

