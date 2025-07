Na dobrú nohu: Island si počínal dobre, čo sa týka veľrýb

Island mal v posledných rokoch zlú povesť za zlé zaobchádzanie s veľrybami – ale podľa islandského rozprávača oceánov a ilustrátora ochrany prírody Stefana Yngviho Peturssona táto povesť nepriateľského voči veľrybám zastaráva.

„Rok 2025 sa ukazuje byť rokom, kedy Islanďania aktívne zachraňujú veľryby namiesto toho, aby ich zabíjali,“ hovorí Petursson, ktorého profesionálne meno je Styngvi.

„V uplynulých týždňoch sme na Islande videli dve uviaznuté veľryby – jednu kosatku udržali pri živote miestni obyvatelia, kým sa nevrátil príliv. Podarilo sa jej vyplávať späť a, žiaľ, späť ho priviedla choroba. Ale obetavosť a láskavosť zostali zjavné.“

Stefan Yngvi Petursson s jedným zo svojich výtvorov (Styngvi)

K incidentu došlo v noci 10. júna v Grafarvogure v Reykjavíku. Miestni obyvatelia a záchranári zostali s kosatkou celú noc a udržiavali ju mokrú pomocou plachiet. Skoro ráno sa zviera opäť začalo vznášať, ale zostalo uviaznuté.

Záchranné tímy čakali na ďalší príliv a okolo 5:11 XNUMX. júna sa im podarilo pomocou člnov vyviesť kosatku zo zátoky. Nakoniec bezpečne doplávala do zálivu Faxafloi, hoci o niekoľko dní neskôr musela byť po opätovnom vylodení na plytčinu pri Kjalarnes utratená.

Hromadné uviaznutie

Styngvi potom uvádza hromadné vyhodenie 70 veľrýb druhu „pričom Islanďania sa zjednotili a odviedli každú jednu veľrybu späť na more. Tieto činy hovoria viac ako akýkoľvek protest: Islanďanom na nich záleží. Nechceme veľrybám nič zlé.“

Táto epizóda, ktorá sa už považuje za jednu z najúspešnejších hromadných záchran veľrýb v histórii Islandu, sa začala neďaleko prístavu v Olafsfjorour na severe ostrova, keď sa predpokladá, že veľryby naháňali makrely, ale po strate orientácie uviazli v plytkej vode.

Miestni obyvatelia, záchranári a dobrovoľníci z okolitých miest sa ponáhľali na miesto a celý deň až do večera pracovali na úspešnom výsledku. „Keď to skončilo, stáli sme v úžase – nikdy by som nečakala, že všetci odplávajú,“ povedala jedna zo záchranárov, Lara Stefansdottirová.

Pozorovanie veľrýb

Na tému lovu veľrýb Styngvi hovorí: „To znamená, že už druhý rok po sebe nebola na Islande ulovená ani jedna veľryba. Jeden z lovcov veľrýb nedávno dal na predaj svoju loď a možno, len možno, sme svedkami začiatku konca lovu veľrýb.“

Od roku 2025 má licenciu na lov iba Hvalur hf. plutva a vráskavcov malých na Islande. Spoločnosť odmietla ísť na lov v roku 2024 a teraz aj v roku 2025 kvôli ekonomickým tlakom a klesajúcemu dopytu na trhu, ktorý bol jej hlavným exportným trhom, v Japonsku.

Nezávislý prieskum z roku 2023, ktorý uskutočnila vláda, ukázal, že 51 % Islanďanov nesúhlasí s lovom veľrýb, čo je nárast zo 42 % v roku 2019. Aktívna podpora klesla na 29 %, pričom najsilnejší odpor pochádzal od mladších ľudí, najmä vo veku 18 – 29 rokov.

Spotreba veľrybieho mäsa na Islande prudko klesla a demonštrácie proti lovu veľrýb sú čoraz častejšie a viditeľnejšie, pričom ich podporujú vplyvné osobnosti, ako napríklad speváčka Björk. Pozorovanie veľrýb tiež zohráva čoraz väčšiu úlohu v islandskom turistickom priemysle.

Kozmické veľryby (Styngvi)

V súčasnosti pôsobí v Českej republike, Styngvi vytvára vlastné vizuály kampaní, dizajny a ilustračné služby pre etické kampane a je tiež potápačom. „Veľa inšpirácie pre moje umelecké diela pochádza z objavovania podmorského sveta,“ povedal Divernet.

Ak sa po niekoľkých falošných úsvitoch postoj k veľrybám na Islande konečne zmení na pozitívny, považoval by to za vítaný výsledok environmentálnej kampane, ktorá je najbližšie k jeho domovu. „Tentoraz sa to cíti inak,“ hovorí.

