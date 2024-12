Domov na Vianoce: Dáni oslobodili Paula Watsona

Kapitán Paul Watson sa vracia domov na Vianoce – veteránskeho bojovníka proti lovu veľrýb prepustili po piatich mesiacoch vo väzení, zatiaľ čo Dánsko zvažovalo žiadosť Japonska o vydanie.

Správa, že Dánsko konečne odmietlo japonské požiadavky, prišla včera (17. decembra) a znamená, že Watson, ktorý mal 74 rokov, keď bol zadržiavaný v zadržiavacom centre neďaleko kde bol zatknutý v Nuuk v Grónsku bude môcť stráviť sviatočné obdobie so svojou rodinou vo Francúzsku.

"Toto rozhodnutie znamená významné víťazstvo pre ľudské práva, ekologický aktivizmus a hnutie proti lovu veľrýb," vyhlásil Nadácia kapitána Paula Watsona (CPWF), ktorá od leta tvrdo vedie kampaň za vydanie svojho zakladateľa. Jeho petícia na tento účel presiahla 125,000 XNUMX podpisov a pritiahla širokú podporu celebrít.

Dánske ministerstvo spravodlivosti pre BBC uviedlo, že pri rozhodovaní vzalo do úvahy čas, ktorý uplynul od údajných trestných činov, a päť mesiacov, ktoré už Watson strávil vo väzbe.

"Niekedy je potrebné ísť do väzenia, aby ste vyjadrili svoj názor," povedal Watson, keď vyšiel von. „Každá situácia ponúka príležitosť a toto bola ďalšia šanca zasvietiť celosvetovo na japonský nezákonný lov veľrýb v južnom oceáne. Keby ma poslali do Japonska, možno by som sa nikdy nevrátil domov. Uľavilo sa mi, že sa to nestalo."

Podľa CPWF bol Watson zadržaný na základe politicky motivovaných obvinení bez toho, aby boli dôkladne preskúmané dôkazy, a vyzvala na reformu medzinárodných mechanizmov presadzovania práva.

Nepriateľské stretnutia

Watsonovo zatknutie 21. júla bolo založené na 14-ročnom oznámení Interpolu z Japonska, ktoré vychádzalo z nepriateľských stretnutí medzi Watsonom a jeho tímom kampane a japonskými veľrybárskymi štábmi počas natáčania filmu. Vojny veľrýb Televízny seriál pre Animal Planet v antarktických moriach.

Keď bol kanadsko-americký aktivista zatknutý, smeroval do Pacifiku na plavidle CPWF John Paul DeJoria na misiu proti lovu veľrýb, kde sa zastavil v Grónsku len na doplnenie paliva.

Na miesto jeho pobytu upozornila Dánska polícia z Faerských ostrovov, ktoré sú spolu s Japonskom, Nórskom a Islandom jednou z odľahlých oblastí lovu veľrýb aj v 21. storočí.

Dánska polícia sledovala loď z Dublinu do Grónska, autonómneho územia Dánska, predtým, ako zasiahla a zatkla. Japonská pobrežná stráž koncom septembra podľa nadácie vyslala do Dánska dôstojníka, aby osobne vyzval na vydanie Watsona.

kapitán Paul Watson (CPWF)

Neochvejný vo svojom poslaní

“Captain Watson’s detainment has shone a spotlight on the ongoing otázka of illegal Japanese whaling,” says the CPWF. “Despite international treaties and regulations, Japan has resumed high-seas whaling with the construction of the Kangei Maru, a $47 million factory-processing vessel launched in May to target threatened plutva whales.”

"S kapitánom Watsonom späť sme viac motivovaní ako kedykoľvek predtým bojovať za naše oceány a zabezpečiť, aby naša misia zostala silná," uviedol generálny riaditeľ nadácie Omar Todd, ktorý bol pri prepustení jeho spoluzakladateľa.

„Prepustenie kapitána Watsona je dôkazom odhodlania tých, ktorí sa stavajú za životné prostredie. Keď sa opäť pripojí k svojej rodine, priateľom a podporovateľom, zostáva neochvejný vo svojom poslaní chrániť morský život.“

Watson bol zakladajúcim členom a riaditeľom Greenpeace. V roku 1977 odišiel, aby založil Sea Shepherd Conservation Society, ktorú v roku 2022 opustil, aby s Toddom založil CPWF.

Bol vyhlásený za jedného z 20 najlepších environmentálnych hrdinov 20. storočia čas v roku 2000 a o dva roky neskôr bol uvedený do Siene slávy amerických zvierat vo Washingtone DC. V roku 2012 sa stal po Jacquesovi Cousteauovi len druhým človekom, ktorému bola udelená cena Julesa Verna venovaná environmentalistom a dobrodruhom.

Neúspech pre veľryby na Islande

Unwelcome news for Watson while he remained under lock and key came on 6 December as Iceland’s acting fisheries minister Bjarni Benediktsson granted two whaling licences for the next five years, authorising the Christian Loftsson-owned Hvalur and Tjaldtangi companies to hunt endangered plutva and minke whales respectively.

„Skorumpovanej úradníckej vláde na Islande záleží viac na vrátení politických láskavostí zaplatených krvavými peniazmi Christiana Loftssona ako na ochrane ohrozených druhov vo svetových oceánoch a dodržiavaní medzinárodných zákonov na ochranu morských cicavcov,“ uviedol riaditeľ kampaní CPWF Locky MacLean.

"Toto leto tam budeme pre veľryby, aby sme ukončili Hvalurov stroj na smrť veľrýb v severnom Atlantiku."

