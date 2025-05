Attenboroughov drsný film odsudzuje lov vlečnými sieťami v chránených oblastiach

at

at 10: 43 am

Environmentálni aktivisti naliehajú na verejnosť, aby podporila posolstvo nového, drsného celovečerného filmu. Oceán s Davidom Attenboroughom, ktorý sa práve dočkal celosvetovej premiéry v kinách a streamuje sa aj na Disney+, National Geographic a Hulu.

Pôsobivé zábery zobrazujúce ničenie morského života a samotného oceánskeho dna vlečnými sieťami pri dne, ktoré boli uvedené v upútavke k dokumentu, si už získali široké publikum. on-line.

Podľa tvorcov filmu, ktorí dúfajú, že odhalenie tejto devastácie vo vysokom rozlíšení inšpiruje divákov k činom, buldozéry využívajúce vlečné siete na morskom dne prerážajú biotopy, pričom víria bahno, uvoľňujú uhlík a bez rozdielu zachytávajú morský život.

„Je ťažké si predstaviť nehospodárnejší spôsob lovu rýb,“ hovorí vo filme dnes už 99-ročný Attenborough. „Lov rýb vlečnými sieťami pri dne je stále povolený v mnohých takzvaných chránených morských oblastiach [MPA] po celom svete a, čo je možno ešte prekvapujúcejšie, je dotovaný vládami. Len veľmi málo miest je pred týmto chránených – takmer nikde v mojej vlastnej krajine.“

Čiary videné z vesmíru

Správa organizácie Oceana UK zistila, že len domáce chránené morské oblasti na mori vydržali v roku 33,000 viac ako 2023 XNUMX hodín lovu vlečnými sieťami pri dne.

Podľa údajov National Geographic Society sa na celom svete každoročne vlečnými sieťami loví oblasť takmer o veľkosti amazonského dažďového pralesa, pričom tie isté úseky morského dna sa vlečnými sieťami lovia opakovane. Nedotknuté moriaa dodáva, že čiary vyryté do morského dna vlečnými sieťami pri dne sú viditeľné z vesmíru.

Štúdia v príroda zistili, že ročné emisie oxidu uhličitého uvoľnené pri rybolove vlečnými sieťami pri dne sú v podobnom rozsahu ako ročné emisie CO 2 z globálneho letectva. Ďalšia štúdia v Hranice v námornej vede dospeli k záveru, že viac ako polovica CO 2 vyrobené vlečnými sieťami pri dne dosiahne zemskú atmosféru do deviatich rokov.

Toto tvrdenie sa odráža aj v nedávnom výskume merajúcom celkové ekonomické náklady lovu vlečnými sieťami pri dne v európskych vodách (EÚ, Spojené kráľovstvo, Nórsko a Island). Ukazuje sa, že táto prax stojí spoločnosť ročne takmer 11 miliárd eur. Podľa správy by mohla vytvárať pracovné miesta, poskytovať potraviny a prinášať príjmy, ale celkové náklady ďaleko prevyšujú prínosy.

Oceán s návnadou Davida Attenborougha (Doug Anderson ©Silverback Films & Open Planet Studios)

In oceán Attenborough tiež zdôrazňuje ťažkú ​​situáciu druhov, ako sú žraloky, veľryby a kril, a zdôrazňuje potrebu chrániť takmer tretinu svetových oceánov, aby sa umožnila obnova po nadmernom rybolove a ničení biotopov.

Film však zaujíma pozitívnejší tón, keď zdôrazňuje úspešné príbehy, v ktorých sa morské ekosystémy zotavili, keď dostali príležitosť prostredníctvom kolektívnej akcie.

Medzi príklady patrí obnova lesov rias Kalifornia a oživenie populácií veľrýb po medzinárodných zákazoch lovu veľrýb.

„Zhromažďovací pokrik“

Greenpeace opísal oceán ako „výzvu na zhromaždenie“ pred konferenciou OSN o oceánoch v roku 2025, ktorá sa začína 9. júna v Nice. Oni a ďalší environmentálni aktivisti, ako napríklad Nadácia Blue Marine vyzývajú vlády, aby preukázali svoj záväzok eliminovať „ekologický vandalizmus“ zavedením účinných zákazov lovu vlečnými sieťami pri dne v chránených morských oblastiach.

Spoločnosť Blue Marine uvádza, že práve vykonala prieskum, ktorý preukázal „drvivú“ verejnú podporu zákazu lovu vlečnými sieťami v chránených morských oblastiach a dúfa, že oceánGrafické scény ničenia morského dna pomôžu vyvolať vlnu verejnej mienky.

„Teraz čelíme jednej z najväčších oceánskych príležitostí našej doby – zákazu lovu vlečnými sieťami pri dne v chránených morských oblastiach Spojeného kráľovstva, z ktorých väčšina je stále vystavená tejto deštruktívnej metóde rybolovu,“ hovorí nadácia, ktorá spustila kampaň spolu s Oceana UK a Iba jeden tzv #PodstatnéA.

Spolu s organizáciou Greenpeace UK už napísali britskému premiérovi Keirovi Starmerovi, v ktorom vyzvali na ratifikáciu Globálnej zmluvy o oceánoch a úplný zákaz lovu vlečnými sieťami pri dne v chránených chránených územiach Spojeného kráľovstva. Ako Attenborough hovorí vo filme: „Ak zachránime more, zachránime náš svet.“

Oceán s Davidom Attenboroughom je koprodukcia spoločností Silverback Films a Open Planet Studios, ktorú režírovali Toby Nowlan, Keith Scholey a Colin Butfield a produkoval ju Nowlan.

