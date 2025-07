Potápači, postavte sa za záchranu mant!

Britská charitatívna organizácia na ochranu morí Manta Trust a jej globálni partneri spustili novú kampaň s názvom #SaveTheMantas, ktorá vyzýva na úplný zákaz medzinárodného obchodu s mantami a rajami diabolskými. Dúfajú v silnú podporu potápačov.

#ZachráňteManty Výzva prichádza v čase, keď sa nadácia domnieva, že je možné dosiahnuť skutočný vplyv – v rámci príprav na 20. konferenciu zmluvných strán (CoP20) CITES (Dohovor o medzinárodnom obchode s ohrozenými druhmi), ktorá sa bude konať v Uzbekistane v novembri tohto roku.

Konferencia CITES v Ženeve začiatkom tohto roka. Veľká skúška príde v novembri (Manta Trust)

Ak bude prijatý návrh na zaradenie všetkých mant a rají diablov do zoznamu CITES Príloha I, najvyššia úroveň medzinárodnej ochrany, by zakázala všetok komerčný medzinárodný obchod s produktmi z mobuloidov – čo je kľúčový krok k ukončeniu neudržateľného využívania.

„Manta a raja diablova patria medzi najikonickejšie a najuznávanejšie morské druhy, no napriek tomu sú stále neuveriteľne zraniteľné voči nadmernému rybolovu,“ povedal generálny riaditeľ Manta Trust Dr. Guy Stevens.

„Po viac ako desiatich rokoch globálnej ochrany v rámci dodatku II dohovoru CITES je skľučujúce vidieť, že neudržateľný medzinárodný obchod s týmito druhmi nielen pokračuje, ale sa aj zvyšuje. Sú naliehavo potrebné ráznejšie opatrenia.“

Mobula rays pristáli v prístave Beruwala na Srí Lanke (Miriam Staiger)

Obzvlášť zraniteľné

Manty a raje diablove boli zaradené do dodatku II v rokoch 2013 a 2016, no populácie mobuloidov naďalej klesajú, uvádza fond. Všetkých deväť známych druhov je teraz zaradených ako ohrozené. Červený zoznam IUCN, pričom sedem druhov je klasifikovaných ako ohrozených. V niektorých oblastiach populácie klesli o viac ako 90 %.

Hlavnú hrozbu predstavuje nadmerný rybolov, ktorý je spôsobený obchodom so žiabrovými platničkami, ktoré sa v niektorých častiach Ázie predávajú ako tradičný liek, ako aj s mäsom konzumovaným lokálne alebo vyvážaným.

Žiabrové platničky na Srí Lanke (Daniel Fernando)

Manta a raja diabolská sa lovia na celom svete, najmä v pobrežných rybolovných oblastiach. Pod vedením organizácie Manta Trust študovať odhalila, že s produktmi Mobulid sa obchoduje v najmenej 22 krajinách, často s malou reguláciou alebo presným podávaním správ.

Mobuloidy dospievajú približne 10 rokov a každé pár rokov porodia iba jedno mláďa, čo ich robí obzvlášť zraniteľnými. „Naša štúdia ukazuje, že súčasná ochrana nie je dostatočná,“ povedala Dr. Marta D. Palacios, hlavná autorka nedávneho hodnotenia obchodu. „Bez urgentných opatrení riskujeme stratu týchto výnimočných druhov.“

Zatváranie medzier

Manta, ako ju chcú vidieť potápači, táto na Maldivách (Jasmine Corbett)

Zaradenie do dodatku I by podľa fondu odstránilo medzery, ktoré umožňujú vývoz v rámci pochybných „udržateľných“ kvót. Zjednodušilo by to aj presadzovanie práva, ktoré v súčasnosti môže byť brzdené požiadavkami na identifikáciu druhov a overovanie dokumentov.

Návrh na zaradenie na zoznam chránených druhov zvierat, ktorý inicioval Ekvádor a podporuje ho koalícia vlád a mimovládnych organizácií, je založený na doteraz najkomplexnejšej obchodnej analýze a ponúka praktickú cestu k ochrane, uvádza Manta Trust.

Kúpa a nosenie trička pomáha zachrániť manty (Manta Trust)

Vyzýva potápačov a ďalších milovníkov oceánu, aby sa pripojili ku kampani #SaveTheMantas kúpou a nosením... tričko s kampaňou, označovanie príspevkov hashtagom #SaveTheMantas a vytváranie a nahrávanie fotografie na sociálne médiá a stránka kampaneTieto obrázky sa stanú súčasťou pôsobivej vizuálnej nástennej maľby na konferencii CITES CoP20, uvádza Manta Trust.

