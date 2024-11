Potápači upratujú po duchovných farmároch

Nadácia Healthy Seas a jej partneri uzavreli svoj celoročný projekt „Operácia Ghost Farms – Reclaiming Waters“ komplexným čistením v Menidi v zálive Amvrakikos v západnom Grécku.

Duchovné farmy sú opustené rybie farmy, ktoré sa nechajú degradovať na mori, znečisťujú pobrežné oblasti a spôsobujú značné škody na morskej flóre a faune a miestnym komunitám, hovorí Healthy Seas.

Vyčistenie Menidi bolo tretie svojho druhu, ktoré nadácia viedla v roku 2024, no na rozdiel od predchádzajúcich operácií, ktoré sa uskutočnili na Ithace a Patrase, sa zamerala na farmu, ktorá bola len nedávno opustená, kým na to nebol čas. dôjde k závažnej degradácii.

Výhľady na rybiu farmu Menidi (Zdravé moria)

Dobrovoľníci z organizácie Ghost Diving pracovali na obnove sietí, ich odpojení od prstencov a dokumentovaní procesu pod vodou a na povrchu pomocou svojich kamier. Okrem sietí vylovili z mora 35 veľkých bójí, 43 plávajúcich kruhov a množstvo ďalších predmetov vrátane napoly potopenej údržbárskej lode.

Dobrovoľníci na súši riešili odpadky na pobreží, ktoré zahŕňali rozbitý polystyrén z rybej farmy a bežný odpad z domácností.

Rybárske siete a niektoré ďalšie položky môže nadačný partner recyklovať na regenerovaný nylon Econylom Aquafil. Rúry a iné konštrukcie možno tiež recyklovať.

Potápač v Menidi (Michael Westreicher)

Materiály zozbierané na recykláciu (Healthy Seas)

Miestny dosah

V súvislosti s čistením, ako aj s inými v minulosti, aj Zdravé moria zorganizovali vzdelávacie programy s miestnymi základnými školami a univerzitným workshopom, ako aj dve vyčistenia prístavov v Astakos a Mytikas s podporou miestneho potápačského partnera. .

Poslaním bolo spoločné úsilie medzi nadáciou, Hyundai Motor Europe a ďalšími partnermi vrátane Aquafil, Diopas, Ozon, European Outdoor Education Hub, We Dive We Clean, Odyssey Outdoor Activities a Dotank Plus.

Záchrana lode počas jednej z májových operácií (Cor Kuyvenhoven)

Zbierka Ghost-net v máji (Rogier Visser)

"Tento rok bol pozoruhodný," poznamenal Zdravé moria režisérka Veronika Mikoš. „S tromi veľkými upratovaniami a mnohými vzdelávacími programami sme dosiahli neuveriteľný vplyv nielen pri odstraňovaní odpadu, ale aj pri zvyšovaní povedomia medzi komunitami a ďalšou generáciou. Sme vďační našim partnerom a dobrovoľníkom za ich odhodlanie a tvrdú prácu.“

Do šesťdňovej októbrovej operácie sa zapojilo 35 ľudí, ktorí vyzbierali 128.5 tony morského odpadu, z čoho 50.9 tony tvorili rybárske siete. Májové upratovanie, pri ktorom počas ôsmich dní pracovalo 30 ľudí, vyzbieralo 42.7 tony (11.3 tony sietí).

„Spolu so 150 partnermi a takmer 550 oddanými dobrovoľníkmi sme od nášho vzniku v roku 991 vyzbierali 2013 ton rybárskych sietí a iného odpadu v mori,“ uvádza Healthy Seas.

Aj na Divernete: DIVERS BUST FARM 2 GHOST FARM XNUMX V „NÁVRAT DO ITHAKY“, POTÁPAČI ODPOVEDAJTE NA HOVORU NA EPICKÉ UPRATOVANIE, GHOST SQUAD SA SVIETI Z VRAKOV NA LAMPEDUSA