Potápač Theo sa pripája k Stephenovi Fryovi pri love vlečnými sieťami pri dne

at 7: 00 am

V nadväznosti na posolstvo dokumentu Sira Davida Attenborougha Oceány a zároveň v čase, keď sa dnes (13. júna) končí v Nice, sa kampaňové video pre britskú charitatívnu organizáciu Blue Marine Foundation s potápačmi Theom Jamesom a Stephenom Fryom teší veľkej obľube. on-line.

In Bottom Line James (Divergent, Biely lotos, Páni) hrá hosťa v luxusnej reštaurácii, ktorý si od milého čašníka, ktorého stvárňuje Fry, objedná zdanlivo udržateľný rybí chod.

Obaja herci sú ambasádormi Blue Marine a účelom krátkeho filmu je pripomenúť divákom neviditeľné náklady na to, že ľudia jedia, ako sa im zachce.

„Ako vášnivý potápač ma oceán už dlho fascinuje a desí ma vplyv, ktorý naň majú ľudia,“ povedal James po dokončení natáčania.

„Keďže na mňa vyvalili kopu vedľajších úlovkov, skutočne mi to ukázalo, aká groteskná a zničujúca je prax lovu vlečnými sieťami pri dne. Bolo to hlboko znepokojujúce, ale bol som rád, že som to urobil, ak to pomohlo k skutočnej zmene.“

Zákaz v Spojenom kráľovstve, ale ako skoro?

Podľa organizácie Blue Marine bol kampaňový film vytvorený v nádeji, že sa podarí presadiť naliehavo potrebný zákaz lovu vlečnými sieťami pri dne v takzvaných chránených morských oblastiach (MPA) Spojeného kráľovstva.

„V súčasnosti je ohromujúcich 90 % britských morských rezervácií stále otvorených na lov vlečnými sieťami pri dne a pokiaľ ide o ryby, ktoré sa bez rozdielu chytajú do sietí trawlerov, až 80 % ulovených rýb sa vyhodí alebo zničí,“ hovorí nadácia. „Ukončime to teraz. Konajme s nami.“

Rybí problém pre Jamesa (Blue Marine Foundation)

V skutočnosti na Svetový deň oceánov (8. júna), v deň uvedenia filmu, britská vláda oznámila svoj zámer zakázať lov vlečnými sieťami pri dne v 41 pobrežných chránených morských oblastiach s rozlohou 30,000 1.5 km² anglických vôd (XNUMX-krát väčšia ako Wales).

„Toto je obrovský krok vpred k zastaveniu nezmyselného ničenia našich morských rezervácií,“ uznala organizácia Blue Marine a zároveň zdôraznila, že nič sa nezmení, kým sa návrhy nestanú realitou a nebude sa uplatňovať zákaz. Žiada podporovateľov, aby… Zdieľať video na sociálnych média.

Nadácia Blue Marine a film Atomized Studios Bottom Line réžíroval Ben Mallaby.

Aj na Divernete: Attenboroughov drsný film odsudzuje lov vlečnými sieťami v chránených oblastiach, Princ William je „optimistický“ ohľadom budúcnosti oceánov, 5 spôsobov, ako zlepšiť ochranu morí v Británii, Papierové parky: „Dve tretiny MPA sú neúčinné“