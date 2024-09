Potápačský profesionál obvinený z vyrezávania koralov za hotovosť

Výpadky z vyrezávania mien ľudí do koralov na filipínskej potápačskej destinácii Bohol pokračujú, pričom úrady sú teraz presvedčené, že jeden alebo viac miestnych potápačských sprievodcov a prevádzkovateľov lodí vyberá od turistov dodatočné poplatky za vytvorenie podvodných graffiti. .

Jeden potápačský sprievodca údajne priznal ničenie koralov. Poškodenie útesov je nezákonné Filipínsky kódex pre rybolov, aj keď nie je jasné, či proti nemu bude vznesené trestné oznámenie.

Najmenej 13 mien ľudí bolo nájdených vyrytých do koralov na mieste pre potápanie a šnorchlovanie Estaca pri ostrove Puntud (predtým Panenský) neďaleko Panglao, keď sa koncom augusta vykonala inšpekcia po upozornení miestneho potápačského sprievodcu PADI. .

Vandalizovaný koral pri ostrove Puntud (Danilo Menorias)

A Korean tourist had posted a videa on social media showing a guide vandalising coral, and Bohol’s governor Erico Aristotle Aumentado ponúkol odmenu pre ďalšie informácie, ako bolo uvedené Divernet dňa 4. septembra. Odmena sa neskôr štvornásobne zvýšila na 200,000 2,700 pesos (asi XNUMX XNUMX libier).

Starosta Panglaa Edgardo 'Boy' Arcay, podporovaný guvernérom, uzavrel túto lokalitu pre turistické aktivity od včera (9. septembra) na najmenej šesť mesiacov a možno aj viac ako rok. Koraly v tejto oblasti, ktoré sú súčasťou „chránenej morskej oblasti ostrova Panglao“ v rámci „Rozšíreného systému národných integrovaných chránených oblastí“, budú potrebovať čas na zotavenie, hovorí.

Arcay also says that on 5 September he personally questioned the unnamed guide seen in the videa. After admitting inscribing the name of a female guest onto coral at her request, he was warned that he could be declared persona non grata za jeho úlohu pri „zabíjaní turizmu“.

Filipínske ministerstvo životného prostredia a prírodných zdrojov a úrad pre životné prostredie a prírodné zdroje provincie Bohol teraz posudzujú lokalitu ponoru. Aumentado povedal, že má v úmysle vytvoriť pracovnú skupinu s právomocami zatýkať, aby sa v budúcnosti zabránilo podobným incidentom.

Aj na Divernete: ROZKOROVANÉ CORAL SHOCKS BOHOL DIVERS, ČIASTOČNE K ANDOVEJ ABRAKADABRA, FILIPÍNY DIVE-RESORT NÁROKY CORAL COUP