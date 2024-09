Veľké zvýšenie tepelnej odolnosti vďaka superkoralom Secore

Mladé koraly umelo odchované pomocou formy in vitro Hnojenie, na rozdiel od klonovania z fragmentov existujúcich koralov, vykazovalo výrazne väčšiu odolnosť voči bieleniu počas smrteľnej vlny horúčav, ktoré zasiahli karibskú oblasť v roku 2023, podľa novej recenzovanej štúdie ochranárskeho orgánu Secore International na Floride.

Secore hovorí, že jej správa predstavuje prvý vedecký dôkaz, že koraly obnovené pomocou prirodzených reprodukčných metód sú oveľa odolnejšie voči teplu ako koraly množené z fragmentov, keď sú vystavené teplotám morskej vody vysoko nad prahom bielenia.

Zdravé chované koraly počas epizódy bielenia na útese (Raul Tecalco Renteria / Secore International)

For the past five years Secore has been running an ambitious programme of laboratory coral-breeding as a way of restoring reefs, an approach that involves výcvik a network of partners throughout and, it hopes, soon beyond the Caribbean region.

"Všetko úsilie stálo za to," uvádza sa teraz. "Počas zničujúcej vlny horúčav v Karibiku v roku 2023 zostali mladé koraly vyšľachtené na útese zdravé, zatiaľ čo väčšina zostávajúcich divokých koralov vybledla a mnohé na následky zomreli."

Metóda

Zvyčajným spôsobom umelého rozmnožovania koralov bolo odlomenie fragmentu zo zdrojovej kolónie, aby sa vytvorila nová kolónia ako jej klon, hovorí Secore. Malé koralové fragmenty boli pestované v škôlkach a transplantované na útes ručne.

Neresenie koralov (Paul Selvaggio / Secore International)

V súčasnosti implementovaný prístup nasadzovania koralov nevytvára klony. Namiesto toho ide o zber koralových poterov z divokých koralov a oplodnenie vajíčok a spermií v laboratóriu – alebo dokonca na lodi alebo na pláži – na produkciu miliónov embryí.

Vyvíjajúce sa larvy koralov sa pestujú v oceánskych ohradách a usadzujú sa na špeciálnych substrátoch, aby sa po dosiahnutí určitej veľkosti vysadili na útes.

Zakaždým, keď sa populácia rozmnožuje, noví potomkovia dostávajú novo zmiešané sady génov prostredníctvom rekombinácie, čím sa odlišujú od svojich rodičovských kolónií a umožňujú tak adaptáciu.

Iba mladé koraly produkované šľachtením vykazujú vyššiu odolnosť voči bieleniu v porovnaní s dospelými kolóniami a fragmentmi koralov, hovorí Secore.

Hoci prirodzene sa vyskytujúce potomstvo by mohlo fungovať podobne aj pri zvýšených teplotách, všeobecné zlyhanie pri získavaní druhov útesových útesov v Karibiku znamená, že sa už vyskytuje len málo prirodzených potomkov.

Zdravé mláďa losieho (Paul Selvaggio / Secore International)

Prvé svitanie

Tím Secore na rutinnom monitorovacom ponore v Mexiku bol prvý, kto si všimol, že ich vysadené koraly sa zdajú byť úplne zdravé, a ich náprotivky na Curaçao krátko nato urobili podobné pozorovanie s iným druhom.

„Naši vedci z Curaçaa a Mexika spolu s naším partnerom Coralium Lab zhromaždili údaje o zdravotnom stave niekoľkých druhov a kohort našich vysadených koralov,“ hovorí riaditeľka výskumu Secore Dr Margaret Miller. „Potom sme kontaktovali partnerov v celej našej karibskej sieti obnovy, aby sme zistili, aký rozšírený a konzistentný bol tento vzor.

„To poskytlo potvrdenie, že asistované nábory šiestich druhov koralov na stavbu útesov na 15 individuálnych útesových lokalitách v piatich krajinách v celej karibskej panve ukázali rovnaký vzorec: mladé koraly chované na obnovu sú oveľa odolnejšie voči bieleniu pri extrémnych teplotách. stres ako prevládajúce koraly na útese.“

„Posledných 30 rokov som pracoval na chove koralov v Karibiku a súčasne som bol svedkom obrovského úbytku koralov – v dôsledku chorôb, hurikánov a vĺn horúčav – a rozpadu komunít, ktoré sú na nich závislé,“ hovorí Dr Miller.

"Tieto výsledky poskytujú veľa povzbudenia a potvrdenia, že obnova pomocou asistovaných koralových regrútov môže hrať dôležitú úlohu pri organizovaní pretrvávania koralov do našej teplejšej budúcnosti. Skutočné zabezpečenie budúcnosti koralových útesov však absolútne závisí od úspechu ľudstva pri kontrole globálneho otepľovania.“

Bielené koraly losieho (Sandra Mendoza Quiroz / Secore International)

Zdravé koraly losieho (Paul Selvaggio / Secore International)

Investícia sa oplatí

„Naša investícia za posledných päť rokov do vybudovania veľkej siete na obnovu koralov v Karibiku sa vyplatila,“ hovorí zakladateľ a výkonný riaditeľ Secore Dr Dirk Petersen.

„Táto sieť nielenže produkuje a vysádza desiatky tisíc koralov každý rok, ale môže tiež okamžite posúdiť, ako tieto koraly reagovali na túto bezprecedentnú vlnu horúčav. Našou prioritou je teraz rozšíriť úsilie na úroveň ekosystému.“

Obnova koralov sama osebe nevylieči útesy z dlhodobého hľadiska – môže však získať naliehavo potrebný čas na podporu populácií koralov, aby prežili do budúceho storočia, hovorí Secore. Teraz sa snaží rozšíriť svoje aktivity do Indo-Pacifiku a plánuje vytvoriť tím na Mauríciu do konca roku 2024, aby vytvoril základňu v Indickom oceáne.

Štúdia, ktorá zahŕňa prácu vykonanú pri Mexiku, Dominikánskej republike, Amerických Panenských ostrovoch, Bonaire a Curaçao, je uverejnený v časopise Plosone.

