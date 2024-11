Ponúknite cenu za umelecké dielo žraloka Oceanic 31

Výstava umeleckých diel venovaných žralokom s názvom Oceanic 31 završuje svoje dvojročné turné po výstavných priestoroch Spojeného kráľovstva od konca novembra v londýnskej Royal Geographical Society (RGS), pričom diela sa potom rozptýlia v online aukcii na podporu Shark Trust's Oceanics Program.

Zbierka zobrazujúca 31 druhov oceánskych žralokov a rají, darovalo na vec 31 individuálnych umelcov v roku 2022. Diela siahajú od malieb a digitálnych výtvorov až po sochy a kombinované médiá.

Smooth Hammerhead od Alicie Hayden

bezplatná výstava možno vidieť v pavilóne RGS od 26. novembra do 7. decembra. Potenciálni uchádzači, možno s ohľadom na vianočné darčeky, majú na predloženie svojich ponúk do konca tohto konečného dátumu predstavenia, čo možno urobiť teraz do navštíviť webovú stránku.

Hodvábna ulica od ScapaJoe

Carcharodon carcharias od Jimmyho Higgsa

Jedno z umeleckých diel bude naživo dražiť televízny expert na divokú zver Steve Backshall, ktorý je hlavným rečníkom na vlajkovej lodi Shark Trust na výročnom podujatí „For The Love Of Sharks“ v RGS 29. novembra. Vstupenky na večerné podujatie sú stále k dispozícii od Shark Trust.

Croc VR 2030 od Toma Meada

Oceanic Whitetip prostredníctvom bankomatu

„Táto výstava nám dala príležitosť osloviť nové publikum a inšpirovať viac ľudí nádhernými žralokmi a rajami, na ktorých Sľub veľkého žraloka kampaň je založená,“ hovorí generálny riaditeľ Shark Trust Paul Cox. "Sme nesmierne vďační 31 umelcom, ktorí tak tvrdo pracovali na vytvorení týchto diel."

