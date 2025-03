Vo Wakatobi je všetko v poriadku

Rozhovor s morskou biologičkou Juliou Mellerovou

Po získaní magisterského titulu v odbore morskej biológie na Oxfordskej univerzite sa Julia Mellers pripojila k tímu Wakatobi v roku 2024. Pridanie morského biológa prinieslo vzrušenie hosťom, personálu letoviska a komunitným partnerom. Od dnešného dňa spoločnosť Mellers už zaviedla inovatívne programy hodnotenia zdravia útesov v súkromnej morskej rezervácii Wakatobi pomocou zobrazovania a analýzy údajov pomocou AI. Tento analytický proces umožňuje tímu Wakatobi pozorne sledovať neoceniteľné údaje získané z našich milovaných útesov. Mellersovu prácu posilňujú dlhodobé partnerstvá s miestnymi dedinami, ktoré zdieľajú náš spoločný cieľ chrániť útesy. Hlboké spojenie komunity s oceánom je nevyhnutné pre úspech programu. Mellersova prebiehajúca práca slúži ako dôkaz toho, prečo je ochrana morí nevyhnutná – nielen vo Wakatobi, ale aj na celom svete.

Prieskumy zdravia útesov Wakatobi Dive Resort sa vykonávajú v celej chránenej oblasti, pričom niektoré prieskumy sú vylepšené pridaním odberu vzoriek eDNA a monitorovania zvukovej scenérie.

Nedávno sme zastihli Juliu, aby sme dostali najnovšie slovo o tomto prebiehajúcom projekte a jej dojmoch z Wakatobi vo všeobecnosti.

O: Čo bolo najprínosnejším aspektom vášho prvého roku vo Wakatobi a na čo sa najviac tešíte v budúcnosti?

A: „Pri potápaní vo Wakatobi cítim hlboký pocit pokoja. Zatiaľ čo mnohé zo svetových útesov sú teraz ohrozené alebo ohrozené, v našej morskej rezervácii je všetko v poriadku. Teraz máme vedecké údaje, ktoré potvrdzujú, že budúcnosť týchto neuveriteľne biologicky rozmanitých útesov je bezpečná vďaka ochrannému systému, ktorý funguje. Bolo neuveriteľne obohacujúce previesť radosť z potápania a skúmania nedotknutých útesov do údajov, ktoré dôsledne zachytávajú biodiverzitu a overujú pozitívne účinky spoločných iniciatív ochrany prírody Wakatobi.

Teraz používame údaje zozbierané za posledný rok, aby sme pozvali externých partnerov, aby sa zúčastnili na úsilí o ochranu útesov so zdokumentovaným dopadom. Úsilie Wakatobi na ochranu prírody sa neustále vyvíja a rozširuje a ja sa teším na to, ako môžeme tento rast čo najlepšie urýchliť.“

Otázka: Všimli ste si nejaké zmeny v zdraví koralov, populáciách rýb alebo dokonca v prítomnosti inváznych druhov?

A: „V údajoch o zdraví útesov začíname vidieť jasný signál ochrany ekosystému. Hodnotenia sa vykonávajú pomocou fotografických prieskumov skenovania útesov, ktoré sú potom analyzované programom AI vyškoleným na klasifikáciu života útesu Wakatobi. Výsledky naznačujú, že útesy vo vnútri chránenej oblasti sú výrazne zdravšie ako susedné, nechránené útesy. Naše skeny útesov tiež potvrdzujú, že v minulom roku, zatiaľ čo mnohé útesy trpeli katastrofickou udalosťou globálneho bielenia, vo Wakatobi nedošlo k žiadnemu významnému systematickému bieleniu.

Integrácia vedeckého monitorovania a hodnotenia zdravia útesov do plánu potápačského tímu Wakatobi je uľahčená vďaka ich rozsiahlym skúsenostiam a entuziazmu prispieť k vedeckému úsiliu.

Integrácia vedeckého monitorovania do plánu potápačského tímu je uľahčená vďaka ich rozsiahlym skúsenostiam a entuziazmu prispieť k vedeckému úsiliu, hovorí Julia. Foto Kristian Gaeckle

Environmentálna DNA pozostáva z malých kúskov genetického materiálu, ktoré organizmy zanechávajú, ako sú bunky, koža, odpad a hlien. Útesová voda obsahuje cenné informácie o obyvateľoch okolitých útesov, ale tieto informácie je potrebné rozlúštiť. Filtrovali sme útesovú vodu, zachytávali DNA na filtri a potom sme filter posielali do laboratória na analýzu. V laboratóriu používajú malé kúsky nazývané primery, aby začali triediť DNA. Priméry sú ako malé značky pre DNA. Pripájajú sa k časti sekvencie spoločnej pre konkrétny druh organizmu. Napríklad existujú priméry, ktoré sa pripájajú ku koralom, ktoré sa zamerajú na určitú časť DNA špecifickú pre rôzne druhy koralov. Ide o fantastickú novú techniku, pretože vám umožňuje neinvazívne zbierať obrovské množstvo informácií. Bol to obzvlášť zaujímavý projekt, pretože koralové primery sa vo vedeckej literatúre objavujú len nedávno. Väčšinu vzácnych koralov sme odhalili len na biodiverznejších lokalitách. Zdá sa, že môžeme využiť prieskum eDNA koralov ako priamy indikátor zdravia útesov, čo je nový prístup! To je celkom vzrušujúce!

Tieto údaje vrhli svetlo na biodiverzitu Wakatobi, napríklad potvrdili prítomnosť 11 zraniteľných druhov koralov, medzi inými vzácnymi tvormi.

„Je to vzácne privilégium pracovať na mieste, kde ľudia a morský život koexistujú, nielen pokojne, ale aj produktívne."

Otázka: Aké ďalšie iniciatívy na výskum útesov sú v štádiu prác alebo v štádiu plánovania?

A: "Teraz zvyšujeme naše výskumné úsilie na meranie pulzu útesu v širšom páse chránenej oblasti počas celého roka. To znamená integráciu vedeckého monitorovania do plánu potápačského tímu, čo je úloha uľahčená obrovským množstvom skúseností tímu a ich nadšením prispieť k vedeckému úsiliu. Prebiehajúci zber údajov potápačského tímu s pomocou analýzy AI nám umožňuje sledovať stav celého ekosystému útesov.

Do našej sady nástrojov tiež pridávame nové metódy. Nedávno sme nasadili senzorovú súpravu, ktorá prenáša živé informácie o oceánskom počasí do aplikácie. To nám umožňuje sledovať metabolický pulz útesu v reálnom čase. Počas celého dňa môžeme sledovať, ako slnečné svetlo určuje rovnováhu medzi fotosyntézou a dýchaním na útese, čo spôsobuje veľké denné výkyvy v chemickom zložení vody. Veľké výkyvy, ktoré pozorujeme vo Wakatobi, sú znakom metabolicky aktívneho útesu, a teda podpisom produktívnych ekosystémov.

O: Čo vás inšpiruje pri práci s tímom rezortu?

A: „Je to vzácne privilégium pracovať na mieste, kde ľudia a morský život koexistujú nielen pokojne, ale aj produktívne. Pri práci nad aj pod vodou vo Wakatobi je skutočne inšpirujúce byť svedkom toho, ako sa systémy navzájom priamo podporujú. Wakatobi nie je statický systém – má za sebou bohatú históriu úspešných operácií a naďalej je v popredí inovácií. Práca v tomto dynamickom prostredí znamená neustále zdokonaľovanie už zavedených výskumných opatrení a zároveň neustále sledovať ďalší krok – zmenu, ktorá zvýši hodnotu.“

Cornucopia je predstaviteľom pokroku v hodnotení zdravia útesov a zdravého rastu koralov na lokalitách Wakatobi. Autor fotografie: Warren Baverstock

Otázka: Máte obľúbenú lokalitu na potápanie alebo druh morského života vo Wakatobi?

A: „Pre mňa je jednou z najlepších vecí na častom navštevovaní rovnakých potápačských lokalít to, že začnete spoznávať zvieratá s konkrétnymi osobnosťami. V Zoo je mimoriadne vzdorovitá chobotnica, ktorá často sedí na skale a udiera do každej ryby, ktorá sa odváži priblížiť sa príliš blízko!

Bez programov hodnotenia zdravia útesov by korytnačky, ako je tento Hawksbill v lokalite Dunia Baru, nemali zdravé útesy, na ktoré by sa mohli spoliehať. Autor fotografie Christian Gloor

Načmáraný filefish v Cornucopia, zvyčajne plachý druh, vždy rád zapózuje pre fotografiu. Pár dikobrazov sa neustále naháňa v Spiral Corner. Hawksbill v Dunia Baru je vždy taký zaujatý žuvaním, že sa zdá, že takmer nevníma žiadnu spoločnosť!

Program hodnotenia zdravia útesov vo Wakatobi pomáha zabezpečiť živé koralové útesy a populácie rýb, ako je napríklad chňapal čierny v lokalite Waktaobi Roma. Autor fotografie Walt Stearns

Nemohol som si vybrať ani jednu obľúbenú lokalitu – rôzne biogeografické oblasti naprieč útesmi Wakatobi vytvárajú jedinečné zoskupenia. Vrcholy a hrebene útesov sa často označujú ako „ekologické magnety“, pričom ich topografia priťahuje zhluky dravých rýb. Rím je jednou z takýchto lokalít, kde môžete často vidieť tuniaka psieho cez húfy čiernych chňapalov, barakúd a dlhonosých cisárov. V Pockets sa útesy rozprestierajú hlbšie ako inde, čo vedie k úžasnej rozmanitosti druhov tvrdých koralov, ktoré sú schopné rásť len do hĺbky vďaka priezračnej vode Wakatobi. Prúdy na Turkey Beach urýchľujú vodu cez sériu hrebeňov, ktoré priťahujú útesové žraloky čiernocípe a raje.“

O: Aký ďalší zaujímavý vývoj môžeme očakávať v nasledujúcich mesiacoch?

A: „V januári tohto roku bol v rezorte tím z National Geographic's Pristine Seas, ktorý dokumentoval naše úsilie. Ich práca bude začlenená do filmu s rozprávaním Davida Attenborougha s názvom 'Ocean', ktorý vyjde v máji tohto roku. V rámci kampane zameranej na podporu akcie po uvedení tohto filmu navštívil National Geographic päť miest ako prípadové štúdie úspešnej ochrany morí. Wakatobi bolo vybrané ako miesto, kde snahy o zachovanie majú trvalý pozitívny vplyv na ľudí aj životné prostredie. Ak by sa zopakoval model hodnotenia zdravia útesov vo Wakatobi, mohol by transformovať morské ekosystémy ďaleko za Sulawesi, takže bolo fantastické mať príležitosť byť súčasťou misie Nedotknutého mora. Bol tu tím, ktorý cestoval na nespočetné množstvo vzdialených miest, rozprával nespočetné množstvo príbehov, a napriek tomu stále uznával jedinečnosť Wakatobi, nad vodou aj pod vodou.“

„Vo Wakatobi je všetko v poriadku,“ hovorí morská biologička Julia Mellers. Fotografia rezortu Wakatobi

Viac o Juliinej práci >tu.

