All Star Tech Week v Červenom mori

All Star Liveaboards organizuje v marci 2025 na palube svojho luxusného červenomorského plavidla Scuba Scene špecializovaný Tech Week, ktorý bude zahŕňať väčšinu ponorov v hĺbke 45 až 60 m.

Potápačské lokality v itinerári zahŕňajú vraky lodí Aida a Numidia na Brother Islands. Thomas Canyon v Tiranskom prielive, kaňon Eel Garden v Ras Mohammed a vrak Rosalie Moller neďaleko ostrova Gubal.

Okrem ponorov medzi 45 m – 55 m (pre vzduchových potápačov so zväčšeným dosahom) a do 60 m (pre normoxických potápačov), budú existovať aj dlhé ponory do 30 m (na niektorých klasických vrakoch Červeného mora, ako je Thistlegorm a tie v Sha'ab Abu Nuhas), ako aj dva alebo tri nočné ponory (v závislosti od pohybu lode a miesta kotvenia cez noc). Poznámka: Itinerár závisí od počasia a presné miesta sa môžu líšiť.

Ahmed Fadel povedie Tech Week na All Star Scuba Scene

Odporúčaná konfigurácia na týždeň je twinset s jedným alebo dvoma stupňami so spätným plynom vzduch alebo normoxický trimix a stupňami s 50 % a 60 % alebo 80 % O2. Na palube sú vítaní aj potápači Rebreather. Cena vápna je 30 USD/kg.

Vedúcim Tech Week bude riaditeľ kurzu SDI a inštruktor TDI Advanced Trimix Ahmed Fadel. Ahmed sa potápa od roku 1993 a na živých palubách pracuje od roku 2000. Je autorom The Southern Red Sea Dive Guide a bohatých vedomostí o potápaní v Egypte všeobecne a o technickom potápaní.

All Star Scuba Scene je luxusný liveaboard, ktorý funguje v Červenom mori od roku 2023 a bol široko uznávaný pre svoje zariadenia, posádku a jedlo. Na priestrannú potápačskú palubu sa pohodlne zmestí až 22 technických potápačov so všetkým vybavením alebo 28 rekreačných potápačov.

Visí s vrúbkovanými žralokmi kladivohlavými v Červenom mori

K dispozícii sú dve výkonné a priestranné rebrá a do každého sa pohodlne zmestí až osem technických potápačov. Scuba Scene je tiež vybavená všetkými nástrojmi na miešanie, vrátane pomocného čerpadla a analyzátorov trimixu.

Cena tohto špeciálneho týždňa North and Brothers Tech Week, ktorý trvá od 17. do 24. marca 2025, je 1,232 125 USD na osobu a zahŕňa ubytovanie, stravu, potápanie a miestne transfery v deň príletu a vylodenia. Nezahŕňa DPH (XNUMX USD), pivo/víno, pokyny na potápanie, prepitné a poistenie potápania (povinné).

Kontakt: info@allstarliveaboards.com pre viac informácií, alebo navštívte webové stránky potvrdiť svoje miesto na tejto ceste.