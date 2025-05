All Star Scuba Scene pridáva do svojej flotily na Červenom mori safari loď Ghani

Uznávaný All Star Scuba Scena K lodi pre živé plavidlá sa teraz v egyptskom Červenom mori pripája sesterská loď, pričom Ghani sa stala súčasťou flotily a teraz bude niekoľko mesiacov prechádzať rekonštrukciami, aby sa zabezpečilo, že spĺňa náročné bezpečnostné požiadavky a kvalitu, ktorými je potápačská scéna známa.

Odkedy pred niekoľkými rokmi začala prevádzku All Star Scuba Scene, neustále sa radí medzi najlepšie lode na prenájom v Egypte a je to taká skvelá loď – s prvotriednou posádkou – že by sa dobre vyrovnala luxusným lodiam na prenájom v iných častiach sveta.

Ghani sa bude snažiť replikovať rovnakú kvalitu, bezpečnosť a služby, ale za o niečo nižšiu cenu, aby sa potápačský zážitok v Červenom mori sprístupnil väčšiemu počtu ľudí.