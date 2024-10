Wayne B Brown od Aggressor Adventures vydáva prvú knihu

Veľmi úspešný podnikateľ Wayne B Brown oznámil vydanie svojej prvej knihy, Od handry k obohateniu: Ako definujem úspech v podnikaní a v živote. Kniha ponúka praktické obchodné rady a osobné anekdoty z autorovej kariéry bývalého zdravotníka letectva a majiteľa franšízy Taco Bell na viacerých miestach až po jeho súčasné podnikanie ako majiteľa/výkonného riaditeľa Agresorské dobrodružstvá, jeden z popredných svetových poskytovateľov päťhviezdičkových prenájmov luxusných potápačských jácht, riečnych plavieb, plávajúcich rezortov a značkových chát.

Wayne B Brown je stále vášnivým potápačom a podvodným fotografom

O knihe

Úryvok z predslovu: „Táto kniha je veľmi osobným popisom toho, ako definujem úspech, čo ma motivuje k úspechu a prečo. Akokoľvek by som si prial, aby to bol krok za krokom návod na zaručený úspech, nie je to tak. Namiesto toho je to zbierka esejí, o ktorých dúfam, že poskytne pohľad na to, ako rozhodnutia, ktoré som urobil v osobnom živote a v podnikaní, prispeli k tomu, čo nazývam obohatením. Nepredpokladám, že túto knihu prečítate na jeden dych. Dúfam, že si ho necháte na stole a siahnete po ňom, keď budete mať pár minút voľna, a mohli by ste použiť nový pohľad alebo možno nejaké povzbudenie.“

Od handry k obohateniu: Ako definujem úspech v podnikaní a v živote

210-stranová kniha, Od handry k obohateniu: Ako definujem úspech v podnikaní a v živote, obsahuje odkaz na QR kód na bonusovú sekciu, ktorá obsahuje fotografie, videá a rozhovory s autorom Wayne B Brownom.

Limitovaná edícia, podpísané a očíslované knihy v pevnej väzbe budú dostupné priamo od autora. Časť výťažku z predaja kópií v pevnej väzbe z limitovanej edície bude v prospech Sea of ​​Change, neziskovej organizácie, ktorú založil Wayne B Brown na podporu celosvetových iniciatív ochrany a výskumu. Brožovaná verzia je dostupná u vybraných kníhkupcov. Brožovaná a digitálna verzia sú k dispozícii na Amazon.com

