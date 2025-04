Nová kapitola pre HMAS Brisbane

Nová kapitola pre HMAS Brisbane po transformácii cyklónom Alfred.



Známa austrálska potápačská lokalita HMAS Brisbane bola premenená silným vlnobitím cyklónu Alfred, ktorý odtrhol prednú nadstavbu z vraku. Je pozoruhodné, že sekcia teraz leží dokonale vzpriamene vedľa hlavného trupu. Toto náhodné usporiadanie vytvorilo dve odlišné štruktúry, ktoré môžu potápači preskúmať, spolu s prírodným žľabom, ktorý vytvára atraktívnu svätyňu pre morský život.



Táto dramatická rekonfigurácia nielenže zachováva legendárnu minulosť vojnovej lode bývalého námorníctva, ale pridáva k jej odkazu novú kapitolu. Potápači teraz zažijú vzrušenie z navigácie medzi hlavným vrakom a jeho oddeleným spoločníkom, objavovaním skrytých zákutí a prekvitajúcich biotopov, ktoré sa rýchlo stali útočiskom pre morskú biodiverzitu. Novovytvorený žľab už priťahuje živé húfy rýb a iných morských živočíchov a ponúka živú ukážku odolnosti a krásy prírody.

Nová kapitola pre HMAS Brisbane 2



„Cyklon Alfred pridal k už aj tak vzrušujúcemu a zvedavému príbehu HMAS Brisbane,“ povedal Jonny zo Sunreef. "Sme unesení silou oceánu a tým, aká veľká časť vraku bola premiestnená, je to naozaj neuveriteľné a teraz je táto poveternostná udalosť zvečnená v príbehu tohto už slávneho vraku."



Steve Hoseck, hlavný strážca južných morských parkov, Queenslandských parkov a Wildlife Service uviedol, že rangeri cez víkend vykonali počiatočnú kontrolu po cyklónovej obľúbenej potápačskej lokalite pri Mooloolabe.



„Zatiaľ čo väčšina vraku zostáva v skvelom stave a zdá sa, že ho Alfred neovplyvnil, veľká predná časť lode prešla zásadnou prestavbou,“ povedal Hoseck.



"Celá časť pod predným lievikom sa oddelila a premiestnila na ľavú stranu lode - je to úžasná demonštrácia sily vĺn a vodných prúdov, ktoré boli v hre počas cyklónu."



Pán Hoseck povedal, že Rangers uprednostňujú zabezpečenie oddelených oblastí, aby sa potápanie mohlo obnoviť čo najskôr.



„Po dokončení týchto prác otvoríme stránku pre externé ponory so sprievodcom, ktoré prevádzkujú dvaja miestni prevádzkovatelia potápania.



„Ďalšou prioritou je úplná vnútorná kontrola vraku, aby sa posúdilo, či je potrebná ďalšia práca predtým, ako bude vstup potápača do vraku považovaný za bezpečný.



"Toto interné hodnotenie je zložitá práca, ktorá si vyžaduje dobré podmienky na mori a môže trvať niekoľko mesiacov. Prístup počas tohto obdobia bude z bezpečnostných dôvodov obmedzený len na ponory so sprievodcom."



„Aprílový prieskum s viacerými lúčmi nám poskytne indikáciu poškodenia vonkajších povrchov a porovná sa s predchádzajúcimi prieskumami, aby sa zistilo, či nedošlo k ďalšiemu skrúteniu alebo deformácii.



„Uvedomujeme si, aký dôležitý je bývalýHMAS Brisbane stránka je určená pre miestnu potápačskú komunitu a turistický priemysel a my sme sa zaviazali zabezpečiť bezpečnosť a opätovné otvorenie stránky, aby návštevníci mohli čo najskôr zažiť jej nové kreatívne prejavy.



"Žiadame ľudí, aby sa zdržiavali mimo stránky, kým to nebude považované za bezpečné."



„Akonáhle to bolo považované za bezpečné, bývalýHMAS Brisbane bude to úžasný ponor s novými zvratmi a jedinečnými perspektívami vďaka tropickému cyklónu Alfred.“



Viac informácií o ex-HMAS Brisbane a chránený park je dostupný na adrese: bývalý HMAS Brisbane Conservation Park.