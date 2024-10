Predám 3 rolexky s odkazmi Giddings / Cousteau

Dvoje hodinky Rolex Submariner, ktoré v súčasnosti patria podvodnému kameramanovi a producentovi Alovi Giddingsovi a sprevádzali ho pri 12 z jeho 17 zostupov do gigantický, ísť pod kladivo v najbližších týždňoch – rovnako ako ďalší Submariner, ktorý patril do rodiny Cousteau.

Sotheby's New York sa chystá začiatkom decembra predať Giddings' Submariners a vďaka ich výnimočnému „záznamu v expozícii pod vodou“ sa aukčný dom domnieva, že tento pár je „pravdepodobne najautentickejšími nástrojovými hodinkami, ktoré sa objavili na aukcii“.

Viac ako 40-ročná kariéra Giddings, ktorý má teraz 87 rokov, sa stal štvornásobným držiteľom ceny Emmy a zachytil mnoho ikonických záberov pod vodou, vrátane nezabudnuteľného záberu gigantickýluk.

Jeho 1680 'Red' Submariner z roku 1976 sú 40 mm automatické hodinky kalibru 1570 z nehrdzavejúcej ocele s čiernym ciferníkom a skrutkovacím chrbtom s vyrytým 'Al Giddings'. Má hĺbku 200 m.

Červená ponorka Al Giddingsa (Sotheby's)

Americký potápač bol známy vývojom vlastných inovatívnych kamier, osvetlenia a optických systémov, spolupracoval s National Geographic, BBC a oceánskymi prieskumníkmi ako napr. gigantický objaviteľ Robert Ballard. Dopyt od veľkých hollywoodskych štúdií znamenal, že sa stal spájaný aj s filmami o Jamesovi Bondovi, vrátane Len pre vaše oči a Nikdy nehovor nikdy znova a James Cameron režíroval klasiky ako napr Hlboka, priepasť a gigantický.

Stojaci na ponorke Alvin, ktorá sa v roku 1986 ponorila na Titanic (Sotheby's)

Giddings počas misie na Titanic, na sebe Rolex Red Submariner (Sotheby's) Natáčanie z vrtuľníka (Sotheby's)

Sotheby's hovorí, že na fotografiách Giddingsa je vidieť, ako nosí hodinky „na natáčaní so Seanom Connerym a Kim Bassinger, ako učí Jamesa Camerona, ako komunikovať pod vodou, ako vyliezol z ponorky ALVIN, ktorá sa používala na objavovanie gigantickýa visiac z vrtuľníka s kamerou v ruke.“

Bolo to aj na jeho zápästí pri natáčaní dokumentu IMAX Titanic: Treasure Of The Deep v roku 1992, čo viedlo k jeho spolupráci s Cameronom.

„Bolo potrebné mať vhodné potápačské hodinky a tieto hodinky fungovali bezchybne po všetky tie roky,“ povedal Giddings, „pod vodou v rôznych tlakových prostrediach a rôznych ponorných ponoroch: gigantický, O Andrea Doria, vraky lodí Truk Lagoon, atol Bikini, severný pól, Antarktída. Naozaj neexistovala konkurencia; bolo to jednoducho najlepšie."

Zlatý Rolex

Al Giddings' zlatý Rolex Submariner z roku 1984 (Sotheby's)

Ďalšími hodinkami Giddings, ktoré sa ponúkajú na predaj, je ponorka 1680/8 „Nipple Dial“, 18-karátový žlto-zlatý Rolex so zodpovedajúcim náramkom z roku 1984, ktorý je vidieť na obrazovke gigantický.

T Walker Lloyd, potápač, ktorý pracoval pre Rolex, bol Giddingsovým priateľom a spýtal sa ho, či by značka mohla použiť niektoré z jeho fotografií Dr Sylvie Earle na propagačnú kampaň, keď sa stala ambasádorkou Rolex. Giddings dokumentoval prácu morského biológa a oceánografa niekoľko rokov.

Keď sa Lloyd neskôr opýtal Giddingsa, čo mu Rolex dlhuje za obrázky, odpovedal, že rád podporuje Earle a jej prácu. "Asi mesiac prešiel a poštou prišla krabica s nápisom: 'Užite si to, T Walker Lloyd'," povedal Giddings. "A bol to tento zlatý Rolex." Bol som v šoku. Myslím, že v tom čase boli 10,000 XNUMX dolárov!“

Giddings nosil hodinky striedmo, ale v roku 1997, keď pracoval ako koproducent a riaditeľ podvodnej fotografie na gigantický, zaviazal sa, keď Cameron cítil, že zlatá Rolexka by vyzerala vhodne na zápästí herca Billa Paxtona v jeho úlohe potápačského režiséra Brocka Lovetta.

O mesiace neskôr sa Giddings začal čudovať, čo sa stalo s jeho hodinkami a zavolal Cameronovu kanceláriu. "A o týždeň alebo dva neskôr to prišlo poštou s poďakovaním od Foxa," povedal.

Tieto dve hodinky sa predávajú s výberom podpísaných spomienkových predmetov, vrátane filmových plagátov, fotografických výtlačkov gigantický, DVD a kniha. Odhad pre Red Submariner je 20,000 40,000 - 15,400 30,800 USD (30,000 60,000 - 23,000 45,900 £) a pre zlatý Rolex 6 XNUMX - XNUMX XNUMX USD (XNUMX XNUMX - XNUMX XNUMX £). Títo dvaja sa XNUMX. decembra v Sotheby's dostanú pod kladivo.Dôležité hodinky“predaj.

Ponorka Cousteau

Tento Rolex Submariner kedysi patril Philippovi Cousteauovi (Dallas Auction Gallery)

Predtým, ako sa hodinky Giddings dostanú do predaja, na druhej strane USA v Texase sa zdá, že záujem vzbudí aj Rolex Sea-Dweller Submariner z roku 1665, ktorý patril zosnulému synovi Jacquesa Cousteaua Philippovi Cousteauovi. Nie je to len preto, že majiteľ bol sám o sebe známym potápačom, ale aj preto, že jeho otec sa podieľal na navrhovaní ponorky.

Philippe Cousteau bol, podobne ako Giddings, okrem mnohých iných úspechov aj kameraman a špecializoval sa na otázky životného prostredia. Zomrel v roku 1979 vo veku 38 rokov, keď sa jeho lietajúci čln zrútil do rieky Tagus v Portugalsku.

Philippe Cousteau (Earth Echo International)

Hodinky s hodnotou 610 m pôvodne vlastnil Cousteau a od roku 1973 ich vlastní súčasný majiteľ, ktorý ich dostal ako darček k hlbokému ponoru v Stredozemnom mori.

Je známy ako model „dvojitej červenej línie“ kvôli ružovému odtieňu, ktorý je výsledkom skutočnosti, že prvé modely neboli vytlačené s bielym pozadím. Až neskôr boli potlačené dvakrát, aby vynikla červená. Aj vzhľadom na to, že ide o skorý model, hodinky majú malý vypúšťací ventil hélia.

Aukčná galéria v Dallase stanovila odhad na 50,000 75,000 – 38,500 57,400 USD (12 2014 – 183,750 XNUMX GBP) na hodinky, keď sa začnú predávať XNUMX. novembra. V roku XNUMX sa Rolex Sea-Dweller, ktorý patril Philippovi Cousteauovi, predal v New Yorku za XNUMX XNUMX dolárov.

Aj na Divernete: TISÍCKY POLOŽIEK Z VRAKOVANIA V Spojenom kráľovstve idú do predaja, PONUKY ZA HODINKY GRAILU ZAČÍNAJÚ NA 50 XNUMX $, ROLEX ZÁCHRANNÉHO POTÁPAČA V BONDOVOM ŠTÝLE PRINÁŠANIE 40 XNUMX GBP, MARY ROSE DIVER PREDÁ VZÁCNU OMEGA