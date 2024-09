'Devastated': Go Dive ide pomaly

Obchod Go Dive Scuba Store v Derby sa po 32 rokoch zatvára z dôvodu zložitých obchodných podmienok – ale plánuje sa pokúsiť predať zľavnené vybavenie v priebehu budúceho mesiaca a oceniť existujúce školenia a servis predtým, ako definitívne zatvorí svoje brány.

Inštruktor potápania Mark Hudson založil Go Dive v centre Derby v roku 1992 na podporu už zavedenej výcvikovej školy PADI.

Podnik sa niekoľkokrát presťahoval, v roku 2008 sa usadil vo svojom súčasnom priestrannom showroome Nottingham Road a ako jeden z najväčších potápačských obchodov v Spojenom kráľovstve pravidelne vystupuje medzi potápač Víťazi maloobchodných cien. Bolo tiež prepojené s aktívnym potápačským klubom.

V roku 2018 sa vytvorilo nové partnerstvo medzi Mark & ​​Alison James a manažérom obchodu Jamesom Parsonsom, ktorý do spoločnosti vstúpil v roku 2003, keď prevzali vlastníctvo a prevádzku obchodu, online predaj a školenia. James sú tiež riaditeľmi komerčných potápačských spoločností MSDS Marine a MSDS Heritage.

"Sme zdevastovaní, že to prišlo až sem," uviedli majitelia o uzavretí v dôvodovej správe na webovej stránke Go Dive. Rozhodli sa, že odteraz až do 6. októbra usporiadajú výpredaj, pričom zákazníci budú požiadaní o použitie kódu GODIVE40 na 40 % zľavy na produkty.

Tiež dúfajú, že dokončia už rezervované kurzy a servis vybavenia a budú aj naďalej poskytovať vzduchové náplne, aj keď zákazníci sú upozornení, aby si overili otváracie hodiny.

„Potápanie v Spojenom kráľovstve sa zmenilo“

„Go Dive je súčasťou potápačskej scény v Spojenom kráľovstve už viac ako 30 rokov, ale pre nás je jednoducho neudržateľné pokračovať,“ hovoria majitelia. „Potápanie v Spojenom kráľovstve sa za tento čas značne zmenilo a my sme tam boli pre vrcholy aj pády... chápeme, že je to drahý koníček v čase, keď ľudia nemajú disponibilný príjem ani luxus času, ktorý by mu mohli venovať... “

„Brexit a potom Covid zaznamenali obrovskú stratu nielen príjmov, ale aj zákazníkov, pričom ľudia sa nedokázali vrátiť k potápaniu ani po skončení blokád.

„Krátko po Covide viedla vojna na Ukrajine ku kríze životných nákladov a obrovským účtom za energiu, čo všetko malo zničujúci účinok. Dlho sme podnikali a podporovali ho, no žiaľ, nemôže to ísť donekonečna.

„Facebook Marketplace a eBay nepochybne zohrávajú svoju úlohu, ale rýchlosť, s akou ľudia prestali kupovať nové zariadenia, na nás mala obrovský vplyv. Zaznamenali sme raketový nárast servisu použitého vybavenia, ale tento príjem sám osebe nestačí na udržanie obchodu s veľkým sortimentom vybavenia, ktoré si potápači môžu prezerať a vyskúšať.“

Tím Go Dive hovorí, že pomohol podporiť menšie potápačské obchody a kapitánov potápačských lodí a dúfa, že potápači zo Spojeného kráľovstva v tom budú pokračovať. „Ak sa nemôžete naplniť vzduchom, potom sa nemôžete potápať; ak nemôžete dostať potápačský čln, potom je oveľa ťažšie dostať sa k vraku.

„Naozaj by sme chceli povzbudiť každého, aby využil váš miestny potápačský obchod a potápal sa s vaším miestnym kapitánom, alebo ak si nedáme pozor, žiadne potápanie v Spojenom kráľovstve v budúcnosti nebude.“

