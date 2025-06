Galileo 3 titán prichádza s letnými zľavami na umelú inteligenciu

at

at 3: 37 pm

Scubapro uviedol na trh svoje potápačské hodinky Galileo 3.počítačový minulý august a teraz uviedla na trh verziu s titánovým puzdrom, G3 Ti, ktorá je navrhnutá tak, aby bola jednotka odolná a s hmotnosťou 99 g takmer o 40 % ľahšia ako G3.

Odporúčaná maloobchodná cena modelu G3 Ti je 529 libier v porovnaní s pôvodnou cenou 449 libier pri modeli G3.

Existuje však aj letná ponuka na bezdrôtové jednotky integrované do vzduchu (AI), pričom G3 TI v balení s vysielačom je k dispozícii za 649 libier a G3 s vysielačom stojí 559 libier.

Vysielače Scubapro Smart+ zvyčajne pripočítavajú cenu k cene o 233 libier (a verzia Smart+ Pro o 280 libier). počítačový, takže pre tých, ktorí hľadajú integráciu vzduchu, sa oplatí zvážiť. Zľavnené ceny sú k dispozícii do konca septembra tohto roku.

Oba modely zdieľajú rovnaký vysoko kontrastný plnofarebný displej pod zafírovým sklom odolným voči poškriabaniu a model Ti má tmavomodrú (na rozdiel od čiernej u modelu G3) otočnú lunetu z nehrdzavejúcej ocele so samoluminiscenčnými číslicami a značkami, ktoré v kombinácii s podsvietením zlepšujú viditeľnosť za všetkých podmienok. Lunetu je možné použiť na nastavenie a sledovanie času ponoru v režime Gauge.

Intuitívny dizajn menu a ovládacie prvky so štyrmi tlačidlami umožňujú navigáciu v šiestich režimoch ponoru, výber algoritmov, štýlov obrazovky, farebných tém a ďalších personalizovaných možnostiach správy ponorov. Prezentáciu údajov je možné prispôsobiť pomocou možností obrazovky Light alebo Classic.

Režimy sú Nitrox, Trimix, CCR, Sidemount, Gauge a Freediving, zatiaľ čo alternatívne algoritmy sú Prediktívny viacplynový Bühlmann ZHL-16 ADT MB PMG a ZHL-16 GF (Gradient Factors).

čas Teplota

Povrchový interval Bezpečnostná zastávka

Nabíjateľná lítiová batéria poskytuje až 30 hodín ponoru na jedno nabitie a až 10 dní výdrže batérie v režime hodiniek, uvádza Scubapro.

Ak sa rozhodnete pre bezdrôtovú integráciu vzduchu, monitoruje tlak v fľaši a poskytuje skutočný zostávajúci čas na dne (RBT), čo umožňuje zohľadniť spotrebu plynu vo výpočtoch dekompresie.

S možnosťou Predictive Multi Gas je možné použiť až osem nitroxových/trimixových fliaš, ako aj diluentovú fľašu na rebreatheri s uzavretým okruhom a fľašu typu pony, aby sa zvládli akékoľvek rekreačné alebo technické potápačské scenáre, uvádza Scubapro.

Funkcie personalizovaného riadenia ponorov zahŕňajú PDIS (Profile Dependent Intermediate Stops - medziľahlé zastávky závislé od profilu) a úrovne mikrobublín, ktoré zodpovedajú skúsenostiam, veku a fyzickej kondícii potápača.

Kompas

maximum depth Srdcová frekvencia (voliteľné)

3D digitálne Kompas s kompenzáciou naklonenia je súčasťou špecifikácie, zatiaľ čo monitorovanie srdcovej frekvencie je voliteľná funkcia, ktorá umožňuje sledovať srdcový tep používateľa počas potápania, ako aj na hladine. Práve táto inovácia upútala pozornosť, keď bol pred 18 rokmi uvedený na trh pôvodný systém Galileo (plnofarebná obrazovka sa na modeli G2 objavila v roku 2017).

Rozhranie Bluetooth Low Energy umožňuje nahrávanie ponorov do akéhokoľvek zariadenia so systémom iOS alebo Android, prípadne do počítača PC/Mac, zatiaľ čo firmvér je možné aktualizovať pomocou aplikácie LogTrak 2.0 pre iOS, ktorá umožňuje aj nahrávanie vlastných ciferníkov, alebo aplikácie pre Android.

Pre použitie na palube ponúka nastavenie Šport bežecký režim, počítadlo záberov, krokomer a stopky. Inteligentné upozornenia na e-maily, textové správy, ovládanie prehrávača médií a upozornenia sú k dispozícii, keď je G3 Ti spárovaný s kompatibilným iPhonom. Vlastné ciferníky je možné nahrať pomocou aplikácie LogTRAK 2.0.

Hodinky G3 Ti s maximálnou prevádzkovou hĺbkou 120 m sa dodávajú s 22 mm čiernym silikónovým remienkom a k dispozícii sú aj vymeniteľné remienky v iných farbách. Viac informácií na mieste Scubapro.

Aj na Divernete: SEALIFE SPORTDIVER S TELEFÓNMI DO 30 M, FAREBNÝ CESTOVATEĽ: SCUBAPRO NAVIGATOR LITE BC, SCUBAPRO DODÁVA FARBU MASKÁM A ŠNORKELOM, OBJAVTE NAJNOVŠIE VÝSTROJE NA POTÁPANIE: RECENZIA PLUTVÍ SCUBAPRO S-TEK