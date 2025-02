StingBlade odstraňuje ostne medúzy

StingBlade je nový škrabací nástroj určený na liečbu zkázy života niektorých potápačov – uštipnutie medúzou.

Ak uštipnete do odkrytej oblasti mäsa, inštinktívne sa ho dotknete alebo si ho pošúchate rukami, žihadlá, ktoré sa už zapichli do pokožky, jednoducho zatlačíte ďalej do tela, čím sa uvoľnia a zaženú toxíny aj dovnútra, hovorí výrobca.

Spoločnosť tiež odmieta zažité nápady aplikovania octu alebo moču ako núdzovej liečby. Namiesto toho hovorí, že jeho nástroj možno aplikovať na cielené oblasti na neutralizáciu mikro-ostňov, ich odstránenie skôr, ako môžu byť aktivované, a zabrániť sekundárnemu bodnutiu a bolesti.

Čo najskôr potom môže byť postihnutá oblasť ponorená do horúcej vody alebo studenej slanej vody, ak nie je k dispozícii – hoci nikdy nie do studenej sladkej vody, ktorá uvoľní viac toxínov, hovorí StingBlade.

Tento produkt je nápadom Marka Dyera, ktorý patrí do rodiny výrobcov čepelí, ktorí prišli s holiacimi strojčekmi Bonded Edge od Wilkinson Sword. Vyrába sa trvalo udržateľným spôsobom pomocou regenerovaných rybárskych sietí a je vyvážený na neutrálny vztlak.

Základná škrabka StingBlade Personal v zelenej farbe stojí 30 libier a používateľ si ju môže vziať kamkoľvek bude potrebovať, zatiaľ čo červená verzia Super Blade Professional za 55 libier je určená na „podrobnejšie ošetrenie“ na pláži alebo pri potápaní. centrum.

Mechanizmus vymeniteľných titánových čepelí umožňuje výmenu čepelí pre zachovanie ich ostrej presnosti. StingBlade je britskej výroby a dá sa kúpiť u výrobcu webové stránky alebo Amazon.

