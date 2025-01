Wreck hunting – on breath-hold

freediving inštruktor Marcus Greatwood returns to the GO potápačská šou in March along with the NoTanx team, and will be doing a presentation about wreck hunting while freediving, as well as running breath-hold workshops throughout the weekend, and presiding over the Zero2Hero Freediving Challenge.

Based in the UK, Marcus has been teaching freediving, guiding people to extraordinary locations, and capturing their beauty through fotografovanie since 1999. His mission has always been to share the wonders of the oceans with as many people as possible.



After years of competitive freediving – where he set three national records and represented the UK team for four years – Marcus transitioned to coaching elite freedivers. Under his guidance, athletes achieved five world records and more than 24 national records.



Since 2011, Marcus has focused on exploring remote and challenging environments, specializing in Extreme Location Freediving from 2016 onward. Documenting these incredible locations through fotografovanie became an integral part of his adventures.



These expeditions brought new challenges, driving the development of innovative technologies and concepts, always with safety as the top priority.

Breath-hold wreck exploration

Exploring wrecks on a single breath has been a prominent part of his team's focus, with enabling people to be on the wreck safely for as long as possible being the target. This is the topic for his presentation on the Tech Stage at the show.

Zero2Hero Freediving Challenge

Súťaž NoTanx Zero2Hero, aimed at newbie freedivers, will see an initial 12 candidates undergo výcvik with Marcus and the NoTanx team in London in late-February. Then five selected finalists will compete at the GO Diving Show over the March weekend, including static apnea sessions in the pool, to find the overall winner, who will get a week-long trip to Marsa Shagra Eco-Village, courtest of Oonasdivers. Click tu aby ste sa zaregistrovali, aby ste mali šancu súťažiť.



GO Diving Show

GO Diving Show – jediná spotrebiteľská potápačská a cestovateľská show v Spojenom kráľovstve – sa vracia do NAEC Stoneleigh 1. – 2. marca 2025, práve včas na odštartovanie novej sezóny, a sľubuje víkend plný interaktívneho, vzdelávacieho, inšpiratívneho a zábavného obsahu.

Rovnako ako Hlavné pódium – tentoraz na čele s televíznou hviezdou, autorom a dobrodruhom Steveom Backshallom, ktorý sa po niekoľkých rokoch vítaným návratom do GO Diving Show spolu s NEEMO Aquanautom vyškoleným NASA a vedúcim vedeckého výskumu v DEEP Dawn. Kernagis, kolega televízny moderátor, autor a večný obľúbený Monty Halls a dynamické duo prieskumníkov Rannva Joermundsson a Maria Bollerup, ktorí budú hovoriť o ich nedávnej expedícii Buteng v Indonézii – opäť sú tu určené etapy pre britské potápanie, technické potápanie, fotografovanie pod vodou a inšpiratívne rozprávky.

Spolu s etapami je k dispozícii množstvo interaktívnych prvkov – stále populárnejšia jaskyňa, obrovský bazén na potápanie, pohlcujúci ponor s vrakmi s technológiou virtuálnej reality, workshopy na zadržanie dychu a nácviky a ako novinka pre rok 2025 aj vaša šanca. vyskúšať si mapovanie vrakov so spoločnosťou Nautical Archeology Society a ich „stroskotanie“ – to všetko je roztrúsené medzi stále sa rozširujúcim množstvom stánkov od turistických tabúľ, výrobcov, výcvik agentúry, rezorty, liveaboardy, potápačské centrá, maloobchodníci a mnoho ďalšieho.

Vstupenky 2 za 1 sú už dostupné!

Získajte výhodnú ponuku – Včasné vstupenky 2 za 1 sú teraz k dispozícii, čo predstavuje fantastickú hodnotu za peniaze.

Kúpte si lístok do 31. januára 2025 za 17.50 £ a zoberte so sebou svojho kamaráta, manžela alebo najlepšieho priateľa úplne zadarmo! Alebo prečo nezobrať so sebou tohto nepotápajúceho sa kamaráta, aby mohli vidieť všetky zázraky podmorského sveta, o ktoré prichádzajú!

V skutočnosti sa ponuka 2 za 1 rovná tomu, že každý lístok je spravodlivý £8.75. A ako vždy, toto zahŕňa bezplatné parkovanie. A osoby mladšie ako 16 rokov majú vstup zadarmo, takže vezmite deti so sebou na báječný rodinný deň!