Slovo na útese

Nová rozhlasová relácia v Cairns prináša Veľkú koralovú bariéru globálnemu publiku

Cairns, QLD – Na Cairns FM89.1 sa šíri úplne nová rozhlasová relácia, ktorá prostredníctvom zábavných a poučných rozhovorov o námornej vede svetovému publiku prináša zázraky Veľkej koralovej bariéry.



Slovo na útese, ktorú organizujú skúsení útesoví sprievodcovia a námorní pedagógovia Tanya Murphyová a Brett Goodban, vysiela naživo každý piatok o 10:XNUMX queenslandského času on Cairns FM 89.1 and streams to a global audience on-line at cairnsfm891.org.au. Every episode is also recorded and uploaded to Spotify, Apple Podcasts, YouTube and all other major streaming platforms.

Medzi nimi Tanya a Brett zaznamenali viac ako 20,000 ponory a cez 30 rokov práce na Veľkej koralovej bariére. Teraz berú poslucháčov na hĺbkový ponor do najkurióznejších tvorov na útese, podivnú a úžasnú vedu, odborné tipy na potápanie, aktuálne informácie o počasí a zdraví útesov a najnovšie informácie o tom, ako môžeme všetci pomôcť chrániť tento prírodný zázrak.



„Naším poslaním je sprístupniť námornú vedu, urobiť ju zábavnou a pútavou,“ povedala Tanya.



„Či už ste miestny, turista, potápač alebo niekto, kto jednoducho miluje oceán, z každej epizódy si niečo odnesiete a popri tom sa zasmejete!“



Každý týždeň sa k duu pripojí poprední vedci, experti na útesy, domorodí držitelia vedomostí a ochrancovia prírody preskúmať, čo sa skutočne deje pod vlnami – na útese aj mimo neho.



Poslucháčom sa odporúča píšte otázky počas priameho prenosu na 0437 835 937 a byť súčasťou rozhovoru.

„So všetkými výzvami, ktorým útes čelí, od klimatických zmien po znečistenie vody a plastové zvyšky, je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, aby boli ľudia informovaní, inšpirovaní a spojení s týmto neuveriteľným ekosystémom,“ povedal Brett Goodban.



"A ak to dokážeme pri smiechu a rozprávaní skvelých príbehov - prečo nie?"



Nenechajte si ujsť Slovo na útese, Fridays at 10am on Cairns FM89.1 or on-line at cairnsfm89