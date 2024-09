Čo, žiadna stíhacia loď? Základné bezpečnostné opatrenie

V júly pár prežil dlhé odlúčenie lode v Mexickom zálive, ako sa v tom čase uvádzalo Divernet. Jeden kľúčový aspekt incidentu zostáva nevysvetlený, ako nedávno napísal JOHN BANTIN pre americký bulletin Spodný prúd

In Spodný prúd’s August otázka, we told the harrowing account of Kim and Nathan Maker, the Oklahoma couple who survived 39 hours at sea after being separated from their diving liveaboard mv Hodiť, ktorú prevádzkuje Texas Caribbean Charters.

Zachránila ich ostražitosť americkej pobrežnej stráže vďaka tomu, že tvorcovia niesli funkčné potápačské svetlá, ktoré používali na signalizáciu pátrajúcej posádky vrtuľníka.

Potom, čo boli oddelení od sloganu ich člna, keď došlo k zmätku medzi ostatnými potápačmi počas náhlej búrky a straty viditeľnosti hladiny na rozbúrenom mori, prúd ich zmietol z lode. Posádka ich stratila z dohľadu.

O incidente sa nám nepodarilo diskutovať s nikým, kto by o incidente vedel z prvej ruky. Pokúsili sme sa kontaktovať tvorcov, ale nedostali sme žiadnu odpoveď. Pokúšali sme sa osloviť ľudí na výlete, ale neúspešne.

Kim & Nathan Maker (Charles Owen)

Nikto z Texas Caribbean Charters nám neodpovedal. A nenašli sme žiadnu novinku, ktorá by odkazovala na Hodiť podľa mena. Časť incidentu sme však videli, ako sa odohráva vo vodách pod morom Hodiť in a GoPro videa one of its divers took and zverejnené na internete. Snáď strašidlo súdnych sporov stíši každého.

A čo prenasledovacia loď?

Hodiť má stíhaciu loď, ale žiadny z príbehov, ktoré sme čítali, nehovorí o jej nasadení. Bolo to operovateľné? Znemožnilo použitie počasie? Bolo to vo vode s posádkou, ktorá dohliadala na potápačov, keď sa vynárali? Bol nasadený po tom, čo boli z diaľky spozorovaní unášaní potápači, ale posádka nevidela kvôli počasiu a šíremu moru?

Čítali sme, že Hodiť prehľadali oblasť, ale nevideli sme žiadny popis jej aktivít.

Na celom svete je bežné, že na plavidlách je druhý čln na vode, ktorý hliadkuje potápačom, ktorí plávajú ďaleko od materského člna na otvorenom oceáne alebo majú problém dostať sa späť. Zvláštne, zdá sa, že plavidlá v amerických a karibských vodách ignorujú toto zrejmé bezpečnostné opatrenie.

Lode veľké ako Hodiť nie sú ľahko ovládateľné v prúdoch a na otvorenom mori a nikdy by sa nemali zapínať vrtule, keď sú potápači vo vode. Ostražitý člen posádky v prenasledovacej lodi pripravený vyzdvihnúť potápačov je nevyhnutný pre bezpečnosť potápačov.

The Makers krátko pred vyzdvihnutím (Pobrežná stráž USA)

hodiť, sa však nepodarilo. Ako uviedla Kim Maker pre oklahomskú televíziu Channel 9: „Vôbec nevidíme loď, ale celý čas sme si mysleli, že pošlú čln, pošlú čln, ale mali nejaké rôzne okolnosti na lodi.

"Je ťažké o tom hovoriť." Neboli sme tam, takže dostávame rôzne správy od rôznych ľudí. Nikdy neposlali čln."

Nikdy neposlali čln? Bezohľadné. Bolo to v havarijnom stave? Kapitán odmietol? „Nikto by na ňom nešoféroval kvôli rozbúrenému moru? Stratili smer Tvorcov?

It’s something we all deserve to know. In our article about diver mistakes in the current otázka of Spodný prúd, vysvetľujeme, že otvorene diskutovať o chybách je životne dôležité, aby sme pomohli ostatným vyhnúť sa rovnakým chybám. Preto si všetci zaslúžime poznať celý príbeh Hodiťodpoveď na svojich nezvestných potápačov.

Keď sa dozvieme viac, ozveme sa znova. Ak ste boli na palube Hodiť alebo poznáte niekoho, kto bol, kontaktujte nás na Spodný prúd.

