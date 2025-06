Zakladateľ spoločnosti VIZ Marco Bordieri diskutuje o podvodnom mapovaní na potápačskej výstave GO Diving Show ANZ

at 9: 46 am

Marco Bordieri je zakladateľom VIZ – Sydney Diving Visibility Reports, najväčšej austrálskej komunity pre nadšencov potápania a morských aktivít, ktorá sa v súčasnosti môže pochváliť 18,000 XNUMX členmi. Na hlavnom pódiu bude hovoriť o podvodnom prieskume a mapovaní pomocou zariadení a zručností bežnej spotreby. GO Diving Show ANZ v septembri v Sydney.

Marco sa pred desiatimi rokmi presťahoval z Milána do Sydney a v denníku mal za sebou 30 ponorov za 30 rokov a nikdy si nepamätal, ktorým smerom má byť fľaša pri jej nastavovaní otočená.

Sydney však poskytlo Marcovi ideálne prostredie na oživenie jeho lásky k potápaniu: bohatý morský život, dostupné potápačské lokality a sloboda objavovať podľa vlastných predstáv. Potápanie tu však prinášalo aj výzvy – nepredvídateľnú viditeľnosť, nedostatok podvodných máp a pobrežné vlny, ktoré mohli spôsobiť nebezpečné podmienky.

Marco, odhodlaný sprístupniť podmorský svet Sydney, bol priekopníkom iniciatív, ako je budovanie siete potápačských reportérov, vývoj techniky na vytváranie podvodných máp a týždenné predpovede možností potápania.

Vďaka tomuto úsiliu sa potápanie v Sydney stalo bezpečnejším, dostupnejším a menej elitárskym.

VIZ je viac než len facebooková skupina, je to filantropická iniciatíva potápačov pre potápačov. Jej víziou je byť uznávaná ako popredný príklad miestnej komunity pre nadšencov podmorského života a vytvárať vlastné zdroje zamerané na bezpečnosť, zábavu, znalosti a udržateľnosť.

VIZ verí v nápady pochádzajúce z komunity a zapojenie pro bono subjektov pri ich realizácii – nemá bohatých sponzorov, nežiada o dary ani o granty.

Komunita inšpirovala nápady a vyvinula bezplatné služby – presné podvodné mapy, predpovede pre miesta potápania, občiansku vedu, informačné centrum, týždenný segment v rádiu ABC, spoluprácu a osvetovú činnosť pre akademickú obec, priemysel a vládu.

GO Diving Show ANZ

Toto každoročné podujatie, ktoré sa koná tento rok 6 7-september na Výstavisko v Sydney v olympijskom parku, je zameraný na predstavenie toho najlepšieho z nášho podmorského sveta všetkým, od surových nováčikov, ktorí buď uvažujú o potápaní, alebo dokončili svoje základné kurzy, až po pokročilých potápačov, až po technických potápačov a veteránov CCR. potápačov.

Existuje celý rad etáp – Main Stage, the fotografie Pódium, pódium Austrália/Nový Zéland, pódium Inšpirácia a pódium Tech – ktoré budú hostiť desiatky rečníkov z celého sveta, ako aj množstvo interaktívnych prvkov pre mladých aj starých, od VR potápačských zážitkov, demonštračného bazéna, bazéna na skúšobné ponory a mnoho ďalšieho.

Okolo pódií a prvkov bude široká škála vystavovateľov, od turistických združení a touroperátorov až po rezorty, liveaboardy, výcvik agentúry, maloobchodníci, výrobcovia a organizácie na ochranu prírody.

Získajte lístky už teraz!

Vstupenky na GO Diving Show ANZ sú už v predaji a môžete využiť ich Ponuka pre skorých záujemcov 2 za cenu 1 do 9. septembra – vy a váš kamarát/kamarátka/partner/manželka/manželka nás môžete navštíviť len $12a deti do 16 rokov majú vstup zdarma, vďaka čomu je to ideálny rodinný výlet. Na mieste je dostatok parkovacích miest a miesto konania je ľahko dostupné vďaka širokej ponuke dopravy, takže si už teraz zapíšte dátumy do diára a pripravte sa na epický víkend oslavujúci všetky formy potápania.