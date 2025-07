Recenzia TV: ŽRALOK! Vody zamorené celebritami

at 8: 03 am

Keď sa potápač stretne s akýmkoľvek novým filmom alebo televíznym programom so žralokmi, prvá otázka znie: budú žraloky urazené alebo budú hrešiť? Je táto produkcia sympatická k ťažkej situácii moderných žralokov, alebo využíva ich objem a zuby len ako návnadu pre divákov? Je to o živote žralokov alebo o „útokoch žralokov“?

Odpoveďou je príliš často trochu oboje, ale inteligentný/uvedomelý názov ŽRALOK! Vody zamorené celebritami od začiatku naznačuje, že tvorcovia majú správny prístup. Plimsoll Productions, britská spoločnosť, o sebe tvrdí, že je najväčším nezávislým producentom prírodovedného obsahu na svete a má pôsobivý katalóg.

Strach zo žralokov je vrodený a občas ho uvoľnený tím odborníkov trochu vystupňova – „druhý najhorší žralok na planéte“ atď. – ale hyperbola sa vo všeobecnosti drží na uzde.

Celebrity pre žraloky nič neznamenajú (ITV)

Kontrola reality je v každom prípade nevyhnutná, aby sa zabezpečilo, že celebrity berú svoj potápačský výcvik dostatočne vážne, aby boli v bezpečí v nepredvídateľnom prostredí.

Navyše, samozrejme, každá show potrebuje svoj dramatický oblúk, ktorý v tomto prípade pozostáva zo siedmich rôznych jednotlivcov, ktorí sa prepracúvajú k bubnovaniu, veľký ponor so žralokom tigrom!

Toto nie je ten typ šou, v ktorom sa sotva pripravené hviezdy ponoria do nádrže so žralokmi, ale plnohodnotný trojtýždňový iniciačný rituál na Bahamách s takými, ako je Neil Watson's Bimini Scuba Centre.

Hviezdy, ktoré na túto prácu, či už nechtiac alebo nie, ponúkli ich agenti, musia získať kvalifikáciu PADI Open Water Diver a zároveň postupne postupovať od skúšobného potápania v klietke až po plnohodnotný zážitok z potápania na pláži Tiger Beach.

Rané vzdelávanie s morskou biologičkou Danni Washingtonovou (vľavo) (ITV)

So žralokmi sa zaobchádza s náležitou úctou (ITV)

Nie všetci z nich nevyhnutne vydržia vzdialenosť a dosiahnu aj ten posledný ponor, ale potápačov poteší, že v tejto päťdielnej sérii nie sú žraloky démonizované.

Známe posolstvo, že my zabíjame žraloky, ale ony zriedka zabijú nás, sa opakuje v pravidelných intervaloch a všeobecná ľahostajnosť žralokov k ľuďom hovorí sama za seba.

Adrenalínové vrcholy

Ako vždy v reality show, veľká časť spokojnosti divákov pramení z toho, že sa dozvedia viac o účastníkoch a sledujú, ako sa medzi nimi vyvíja chémia.

Na lodi (ITV)

Čoskoro sa ukáže, že komik Ross Noble, zvyknutý na adrenalínové ohromenia pri stand-up vystupovaní, bude vášnivým a chladnokrvným skokanom do vody, zatiaľ čo Rachel Riley (Odpočítavanie) má tendenciu alarmujúco prekročiť hranice chladnokrvnosti a prerásť do nadšenia, keď radostne máva rukami počas kŕmenia žraloka.

Najviac nadšení pre potápanie so žralokmi: Ross Noble a Rachel Riley (ITV)

Otcovská postava Sir Lenny Henry to všetko berie veľmi vážne, rovnako ako basgitarista McFly Dougie Poynter, ktorý je zjavne zameraný na ochranu prírody. Paralympijský basketbalista Ade Adepitan čelí vlastným výzvam bez použitia nôh. Beztiažová sloboda, ktorú nachádza pri potápaní, je pre neho dôležitá, a žraloky sú len bonusom.

Som si celkom istý, že si pamätám, ako v minulosti ako televízny moderátor absolvoval potápačské zážitky, ale myslím si, že je to skôr naznačené ako uvedené, že všetkých sedem účastníkov... ŽRALOK! sú panenské potápače.

Ade Adepitan – žraloky ako bonus (ITV)

Menej presvedčení o tom, že prežijú potápanie so žralokmi, sú herci Lucy Punch (Amandaland) a Helen George (Zavolajte pôrodnej asistentke).

Helen sa hneď na začiatku odlišuje vyhlásením, že sa desí nielen žralokov, ale aj toho, že si dá hlavu pod vodu, čo je dôsledok traumatickej nehody v bazéne z detstva. Celebrity sú samozrejme na vlastnej „ceste“, ale tá jej vyzerá byť najextrémnejšia.

„Ostatní vyzerajú nadšene; cítim sa trochu ako Debbie Downerová,“ povie v jednej chvíli, zatiaľ čo jej emócie kolísajú medzi strachom a stratou vedomia.

Helen George: „Trochu ako Debbie Downer“ (ITV)

Inštruktormi sú rozvážni ľudia – ochrancovia žralokov Dr. Tristan Guttridge a Danni Washington (vždy pripravení s ekologickou zástrčkou pre žraloky) a bývalý austrálsky potápač Paul de Gelder, ktorému sa nepodarilo posilniť Helenino sebavedomie tým, že pripisuje nedostatok niekoľkých končatín pozornosti žraloka býčieho.

Celotvárové masky

Medzi novými potápačmi sa na hladine veľa žartuje („X-Meni sa nechali uniesť“), hoci pod vodou je tvár úplne... masky sa používajú hlavne na vyjadrenie úžasu potápačov a ich slov „Bože môj“.

Potápači si však potešia podvodné príležitosti, ktoré sa týmto celebritám ponúkajú. Klietka s 10 žralokmi býčími, kŕmenie rají v plytkej vode Gun Cay a stretnutie s mladými žralokmi citrónovými v mangrovových porastoch sú len ochutnávkou. Jeden z malých žralokov uštipne Rossa do členka: „Pekný okamih na učenie,“ poznamenáva Tristan sucho.

Trávenie času na „línii teroru“ (ITV)

Pokračujú na otvorený oceán s až 20 žralokmi ošetrovateľkami pri Port Royal. Nasledujú ponory OWD pri Turtle Rock, potom sledovanie žraloka kŕmiaceho sa z udice („hrôzy“) na hladine, než zažijú to isté z morského dna. Bonusom je skvelé pozorovanie kladivohlava.

Hviezdy absolvujú jemný inštruktážny kurz freedivingu, ponoria sa, pri ktorom sa objaví tigrovaný a dva býčie žraloky a pre niektorých z nich sa všetko začne stávať veľmi reálnym, s väčším počtom sĺz a menším počtom vtipov.

Herci mali šťastie s veľkým kladivohlavom (ITV)

Dokonca aj Helen sa zdá byť nadšená vyhliadkou na ponor k vraku – je to len Sapona, trčiaca z vody so základňou v hĺbke 8 m, ale takýto plytký ponor poskytuje dobrý test ovládania vztlaku gangu. Všetko sa blíži k hlavnému chodu – objaví sa Emma, 5-metrová kráľovná tigrov, so svojimi prisluhovačmi na finále?

Šťastne sa prebublávajúc (ITV)

Som si istý, že strih tejto predĺženej dovolenky musel byť veľmi zručne vykonaný, ale výsledkom je skvelá reklama na potápanie so žralokmi na Bahamách, ktoré sú prezentované ako svetové hlavné mesto žralokov (hádajte sa medzi sebou).

Tiež niekoľko krásnych záberov so žralokmi a priznávam, že ma prekvapili neskoršie epizódy, ktoré boli dosť dojímavé. Sledovanie emocionálneho vplyvu žralokov na celebrity mi pripomenulo moje vlastné rané stretnutia s rôznymi druhmi žralokov a rají a aké to bolo pri tom cítiť.

ŽRALOK! Vody zamorené celebritami je jeden z tých dobrých. Všetkých päť epizód sa dá zobrazené na ITVX.

