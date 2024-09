Špičková technologická prednáška na GO Diving Show ANZ

Tech Stage na inaugurácii GO Diving Show ANZ tento víkend (28. – 29. septembra) je v Sydney Showground pozitívnym šmrncom medzinárodných talentov na technické potápanie a domácich odborníkov na hlboké potápanie.

Či už len uvažujete o fušovaní do technického potápania, ste už skúseným technikom – alebo dokonca ak ste v potápaní nováčik a chcete sa o tejto náročnej aréne dozvedieť viac – potom je The Tech Stage tým miestom, kde sa môžete pozrieť. víkend.

Jill Heinerth

Priekopníčka technického potápania s rebreatherom, jaskynná potápačka a kameramanka/fotografka Jill Heinerth je prvou rezidentkou Kráľovskej kanadskej geografickej spoločnosti a jej najpredávanejšia autobiografia Into The Planet bola ocenená Wall Street Journal, New York Times a Oprah časopis.

Je členkou Medzinárodnej siene slávy potápania, Siene slávy potápačov, Klubu prieskumníkov a Podmorskej akadémie umení a vied. Jej zábery predstavila BBC, National Geographic, Red Bull, Canadian Geographic, Discovery a mnoho ďalších.

Prieskum najdlhšej podmorskej jaskyne v Kanade

V ponorených jaskyniach pod riekou Ottawa robí Jill Heinerth významný biologický objav, ktorý odhaľuje dôležitosť prírodných systémov pri ochrane povodí.

Pozn.: V sobotu pre túto prednášku je Jill na hlavnom pódiu.

Kanadská lagúna Truk a objavenie Shackletonovej lode

Vďaka početným vrakom lodí z druhej svetovej vojny sa Newfoundland nazýva „Lagúna Severu Truk“, ale nedávny objav poslednej Shackletonovej lode Quest priviedol región do centra pozornosti medzinárodného centra.

John Kendall

Archeológia v temnote zatopených jaskýň a nový Halcyon Symbios CCR budú témami diskusie pri expertoch na fotogrammetriu a technickom potápaní inštruktor hodnotiteľ John Kendall sa dostáva na Tech Stage.

John je prieskumník, ktorý sa špecializuje na podvodné 3D modelovanie archeologických a geologických lokalít. Podieľal sa na desiatkach prieskumov potápačských lokalít pomocou fotogrametrických techník, vrátane stroskotania lode na Marse (1564), MS Estónsko (1994), vraku Panarea III (~300 pred Kristom) a jaskyne kostí v Brazílii (stará ~11,000 XNUMX rokov).

On je tiež inštruktor Hodnotiteľ pre globálnych podvodných prieskumníkov a sedí na nich Vzdelávanie Rada.

Archeológia v tme

GUE inštruktor a odborník na fotogrammetriu John Kendall budú hovoriť o využití fotogrametrie na dokumentáciu archeologických lokalít v zatopených jaskyniach. S projektmi v Európe a Južnej Amerike bude John hovoriť o výzvach, ako aj o úžasných výsledkoch týchto projektov.

Halcyon Symbios

Halcyon Manufacturing sa chystajú uviesť na trh svoj nový rad počítače, samostatné HUD a ich nové CCR pre montáž na hrudník. Vďaka bezdrôtovej komunikácii v celom rozsahu si príďte vypočuť Johna Kendalla, ktorý vám poskytne prehľad nových hračiek, ako aj ukážku CCR.

David Strike

Legenda odvetvia David Strike prichádza na inauguráciu na Tech Stage GO Diving Show ANZ, a môžete si byť istí zábavnými a vzdelávacími prezentáciami, pretože sa zameriava na najhlbšie ponory na svete a ponúka niekoľko varovných príbehov pre technických potápačov.

Austrálsky David Strike, ktorý získal certifikáciu ako potápač v roku 1961, má skúsenosti z vojenského, komerčného, ​​vedeckého a technického potápačského sektora – a je zdatný a kvalifikovaný v oblasti potápania s otvoreným a uzavretým okruhom a vybavenia na potápanie na hladine – austrálsky David Strike je bývalý potápač. inštruktor a inštruktor Trainer Certifier a pravidelný redakčný prispievateľ o témach súvisiacich s potápaním do potápačských publikácií z celého sveta.

Bol tiež organizátorom niekoľkých potápačských podujatí svetovej úrovne – s dôrazom na technické potápanie – a získal niekoľko ocenení „uznanie odvetvia“, ako aj cenu ADEX za celoživotné dielo a je členom Klubu prieskumníkov. z New York.

Mixing It Up: Najhlbší ponor na svete

Počas prvej polovice 20. storočia bola séria skúšok hĺbkového potápania heliox vykonaná Kráľovským námorníctvom a námorníctvom USA založená na schopnosti pomáhať pri záchrane a obnove ponoriek. Rozšírenie hĺbkových limitov, do ktorých sa potápač môže bezpečne dostať – a stále byť schopný vykonávať zmysluplnú prácu, keď sa tam dostane – malo veľmi praktický účel.

Táto prednáška sa zameriava na pozadie a následný príbeh svetového hĺbkového rekordu Royal Navy z roku 1956 – rekordu, ktorý sa nikdy nevyrovnal.

Varovné príbehy pre technikov: Potápačské nešťastia a priestupky

"Že muži sa toho veľa nenaučia." lekcie histórie je najdôležitejšia zo všetkých lekcie že história musí učiť.“ – Aldous Huxley.

Osobná a odľahčená zbierka anekdot, príbehov a historiek zdôrazňujúcich skutočnosť, že „schopnosť potápať sa nie je všeliekom na zručnosti, ktoré človeku chýba“; a ktoré umožňujú trochu nahliadnuť do rôznych aspektov neustále sa vyvíjajúceho sveta potápania.

Jana Staškevič

Skúsená technická CCR, jaskynná, banská a vraková potápačka Yana Stashkevich si rýchlo vytvára meno, pokiaľ ide o prieskumné ponory, a na Tech Stage predvedie pútavú prezentáciu o svojich výkonoch.

Bola členkou expedície Vaggfjellan XI, ktorá skúmala jaskynný systém nachádzajúci sa za polárnym kruhom so vstupom na svahu nórskeho fjordu, a bola potápačom s rebreatherom v projektovom tíme Underwater Filming & Research (UFR), ktorý dokumentoval niektoré z najlepšie zachované vraky na svete v Grécku.

V súčasnosti sa Yana aktívne zapája do projektov prieskumu hlbokých vrakov v Egejskom mori a propaguje námorné dedičstvo gréckych vôd.

Za posledných desať rokov sa ponorila do viac ako 35 destinácií na troch kontinentoch, pričom vyvažovala kariéru globálnej marketérky na plný úväzok. V súčasnosti pracuje pre najhodnotnejšiu svetovú značku whisky The Macallan.

Yana so sídlom v Spojenom kráľovstve má nákazlivé množstvo energie a entuziazmu a je pravidelnou rečníčkou a koučkou – s vášňou inšpiruje ľudí, aby posúvali svoje hranice a venovali sa svojej vášni, nech už je akákoľvek.

Projekt Vickers Wellington: skrytý klenot egejskej hĺbky

Yana rozpráva o svojich dobrodružstvách z Grécka, kde sa zúčastnila mnohých ponorov na identifikáciu hlbokých vrakov, vrátane Vickers Wellington Bomber – skutočnej časovej kapsuly, o ktorej sa predpokladá, že je najlepšie zachovaným vrakom lietadla svojej triedy.

Zatiaľ čo väčšina vrakov z druhej svetovej vojny je pripomienkou toho, aký krehký môže byť ľudský život, Vickers Wellington naopak zachytáva neuveriteľný príbeh o prežití. Posádka lietadlo po zostrelení šikovne vykopala a zachránili ju miestni obyvatelia.

Premýšľali ste niekedy nad tým, ako môžu zdanlivo bezvýznamné stopy a prvky na vraku pomôcť a poskladať to, čo sa stalo pred potopením? Pripojte sa k Yanovej prednáške a nechajte sa ponoriť do vzrušujúceho príbehu objavovania a skúmania.

Mike Mason

Technický potápač a odborník na ľudské faktory v potápaní Mike Mason bude diskutovať o tom, čo sa môže potápanie naučiť z lietania a ako „byť potápačom, ktorého by ste chceli nasledovať“, keď sa dostane na Tech Stage.

Mike sa počas celej svojej kariéry (doteraz 24 rokov) venuje lietaniu na vojenských stíhačkách a má za sebou viac ako 3,000 XNUMX hodín nalietania na rôznych typoch stíhačiek a výcvik lietadlo ako an inštruktor. Teraz je an inštruktor s RAAF, vyučovanie ďalšej generácie bojových pilotov.

Mike strávil čas na lietadlových lodiach a absolvoval viac ako 200 bojových misií. Lietal s tryskami nad každým väčším kontinentom okrem Antarktídy.

Takmer desať rokov je aktívnym potápačom. Vo svojom denníku má asi 400 ponorov a pracuje ako a Divemaster pre miestny potápačský obchod. Je aktívnym CCR potápačom na pobreží NSW a má kvalifikáciu do 60 m s normoxickým trimixom. Ponoril sa na sever ako Island a na juh ako na NZ.

Jeho letecká kariéra vyvolala záujem o ľudské faktory a o to, aké dôležité sú pre maximalizáciu bezpečnosti a výkonu. Do tímu The Human Diver sa pripojil asi pred štyrmi rokmi, pretože chcel spojiť svoje znalosti a skúsenosti o ľudských faktoroch, ktoré získal počas lietania, so svojou vášňou pre potápanie, aby pomohol vzdelávať ďalších potápačov.

Nápady na vysoké lietanie pre potápačov

Mike, skúsený bojový pilot a vášnivý potápač, porozpráva o niekoľkých konceptoch, procesoch a technikách, ktoré mu pomohli uspieť v jeho kariére lietania a ako vám môžu pomôcť stať sa lepším a bezpečnejším potápačom.

John Garvin

John Garvin je austrálsky scenárista, uznávaný technický potápač, podvodný prieskumník a supervízor potápania, ktorý viedol potápačské operácie pre niekoľko filmov Jamesa Camerona vrátane Avatar – The Way of Water, Avatar 3, James Cameron's Deepsea Challenge 3D a Sanctum. zdobia Tech Stage na GO Diving Show ANZ.

John skutočne napísal scenáre pracovňa a James Cameron's Deepsea Challenge 3Da v roku 2023 spustili komerčné sekvencie potápania pre funkciu Netflix Posledný dych.

Je technický potápač inštruktor tréner špecializujúci sa na uzavretý okruh rebreathers a napísal pre Technical Diving International výcvik manuál pre rebreathery AP Diving's Inspiration and Evolution.

John je zakladajúcim členom Caicos Caves Project, organizácie, ktorá sa venuje skúmaniu a mapovaniu podmorských jaskýň na ostrovoch Turks a Caicos..

V roku 2002 jeho spoločnosť poskytla logistickú a bezpečnostnú podporu pre potápačov Tanyi Streeterovej, ktorá prekonala svetový rekord vo freedive na 160 m.

Bol tiež potápačským dôstojníkom a projektovým manažérom (sub internals) pre spoločnosť Deepsea Challenger ponorený počas historického samostatného ponoru Jamesa Camerona na dno priekopy Mariana.

John sa objavil v niekoľkých filmoch a dokumentoch, vrátane pracovňa, James Cameron's Deepsea Challenge 3D, Výnimoční ľudia a Freedive.

Pred potápačskou kariérou hral hlavnú úlohu v rock'n'rollovom muzikáli West End Buddy: Príbeh Buddyho Hollyho, a naďalej si užíva svoje celoživotné vášne – potápanie, filmovanie a hranie rock'n'rollu.

Avatar: Engineering Pandora's Ocean

John opisuje svoju úlohu pri vedení potápačského tímu, výcvik herci ako sa potápať a navrhovanie niektorých špecializovaných potápačských zariadení používaných v pokračovaniach.

Kerrie Burowová

Jaskynná a technologická potápačka Kerrie Burow bude rozprávať o svojej ceste jaskynným potápaním fotografovanie techniky, keď pôjde na Tech Stage.

Kerrie je kvalifikovaná potápač s uzavretým okruhom (CCR), technický a jaskynný potápač, ako aj ocenená podvodná fotografka, vrátane víťazstva v kategórii Underwater Photographer of the Year 2022 a častých umiestnení a ocenení v rebríčku Australasia Top Medzi inými aj ocenenia Emerging Photographer.

Je pravidelnou autorkou a fotografkou pre Scuba Diver časopis Austrália a Nový Zéland a jej články a obrázky boli publikované na národnej a medzinárodnej úrovni v mnohých časopisoch.

Profesionálne pracuje Kerrie v korporátnom svete ako konzultant v oblasti učenia a rada spolupracuje s odborníkmi na danú problematiku, ktorí chcú vyučovať svoje znalosti a zručnosti.

Jaskynné potápanie naprieč kontinentmi: Moje prvé dva a pol Roky – čo by som si prial vedieť od začiatku

Tento workshop bude prezentovaný ako vizuálny denník výučby jaskynného potápania fotografovanieso začiatkom v Austrálii v januári 2022.

Účastníci sa podelia o dôležité poznatky a skúsenosti v jaskyniach a jaskyniach Austrálie, Európy a Mexika a podelia sa o proces rastu, pričom pochopia, že každý jaskynný ponor s kamerou ponúka cenné lekcie a príležitosti na neustále zlepšovanie.

Pozornosť sa bude venovať dôležitosti bezpečnosti, nastaveniam fotoaparátu pri slabom osvetlení, kompozícii, dôležitosti pochopenia svetla a fotografického procesu od konceptu až po finálnu úpravu.

Účastníci odídu oprávnení zachytiť nádherné snímky a zároveň minimalizovať ich vplyv na jemné podmorské prostredie.

Richard Taylor

GO Diving Show ANZ s potešením víta technické potápanie inštruktor tréner a zakladateľ OZTek, Richard Taylor, na Tech Stage na úvodnom podujatí.

Richard má viac ako 30 rokov skúseností v technickom potápaní v Austrálii a na Novom Zélande, počnúc začiatkom 1990. rokov a vrátane niektorých z prvých ponorov s trimixom v Austrálii v roku 1994 (predtým, než boli k dispozícii certifikácie).

V minulosti bol zakladajúcim regionálnym riaditeľom v Austrálii a na Novom Zélande pre TDI/SDI a je držiteľom inštruktor Hodnotenie trénerov s nimi na viacerých úrovniach. Bol zakladajúcim členom tímu pre potápanie so zmiešaným plynom „The Sydney Project“, bezpečnostným a potápačským dôstojníkom pre spoločný austrálsko-turecký tím, ktorý našiel austrálsku ponorku AE2 z prvej svetovej vojny pri Gallipoli, a bol súčasťou prvého potápačského tímu so zmiešaným plynom, ktorý skúmal. oživenie Pearceovej na Novom Zélande v roku 1997.

V roku 1999 založil OZTeK Australasian Diving Technologies Exhibitions & Conferences a viedol OZTek99 v Sydney, OZTek2000 v Melbourne a OZTek3 v Sydney v roku 2002, predtým ako sa spojil s Davidom Strikeom na OZTek4 a OZTek'07 Dive Shows v Sydney.

Richard učil stovky technických potápačov a inštruktorov po celom svete, je zanieteným vrakovým potápačom a ako zanietený jaskynný potápač je viac ako 20-ročným členom CDAA. Dnes pokračuje vo výučbe pre SDI/TDI/FRTI a je jedným z mála inštruktor Školitelia hodnotitelia a ich člen Vzdelávanie Poradný panel.

Je bývalým prezidentom asociácií potápačského priemyslu v Austrálii a na Novom Zélande a je členom výborov pre normy Austrálie/NZ a ISO. Publikoval množstvo článkov o technickom potápaní a bezpečnosti potápania a vystupoval na sympóziách a potápačských konferenciách po celom svete. Ako bývalý rebreather potápač a inštruktor, je vášnivým obhajcom výcvik a udržiavanie technických zručností v oblasti potápania na otvorenom okruhu.

Jeho pevné presvedčenie je, že keď získavame viac skúseností, získavame zodpovednosť za odovzdávanie našich vedomostí a zručností iným, aby tí, ktorí prídu po nás, mohli bezpečne preskúmať podmorskú ríšu ďalej ako my.

Vaše zdravotné a bezpečnostné povinnosti pri výučbe alebo práci potápača

Pohľad na zákony a predpisy potrebné pri práci ako inštruktor alebo Diver.

Matt Carter

Morský archeológ, obhajca oceánov a technický potápač Dr Matt Carter bude na Tech Stage v GO Diving Show ANZ.

Od roku 2003 pracoval na podmorských archeologických projektoch v 13 rôznych krajinách, od vykopávok 2,800 rokov starého vraku fénickej lode v Španielsku až po vedenie expedícií na 3D modelovanie flotíl duchov atolu Bikini a lagúny Chuuk.

V roku 2009 získal Matt austrálske štipendium Rolex štipendium Our World-Underwater Scholarship Society (OWUSS), kde sa zoznámil s používaním rebreatherov na vedecké potápanie. Odvtedy sa stal priekopníkom vo využívaní CCR a fotogrametrie pre morskú archeológiu, špecializuje sa na prieskum a hodnotenie vrakov druhej svetovej vojny v Austrálii a Tichomorí.

Matt je medzinárodným členom a držiteľom ocenenia EC50 v Klube prieskumníkov, bývalým viceprezidentom Austrálskeho inštitútu pre námornú archeológiu (AIMA) a zástupcom Nového Zélandu v Medzinárodnom výbore pre kultúrne dedičstvo pod vodou (ICUCH) ICOMOS. Bol tiež odborným moderátorom televízneho seriálu Pobrežie: Nový Zéland, ktorý je vedľajším produktom britského seriálu Pobrežie, ktorý produkuje BBC, a je odborníkom na témy pre Organizáciu Spojených národov, Medzinárodnú úniu na ochranu prírody (IUCN). ), Sekretariát tichomorského regionálneho environmentálneho programu (SPREP) a vláda Austrálie.

Matt, ktorý spája vedecké, komerčné a technické potápanie už viac ako desať rokov, teraz slúži ako riaditeľ výskumu pre Nadáciu veľkých projektov, ktorá pracuje na ochrane morských ekosystémov, kultúr a živobytia ohrozených znečisťujúcimi vrakmi lodí z druhej svetovej vojny v Modrom Pacifiku.

Mattova prednáška na GO Diving Show ANZ bude:

Vraky duchov v Modrom Pacifiku

Špičková technologická prednáška na GO Diving Show ANZ 11

