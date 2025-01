Projekt Vickers Wellington

Technická potápačka, hĺbková vraková potápačka, CCR a jaskynná potápačka Yana Stashkevich umožní nahliadnuť do ambiciózneho projektu Vickers Wellington Project, ktorého cieľom je ukázať skutočný skrytý klenot egejských hlbín, keď sa dostane na Tech Stage v GO potápačská šou v mesiaci marci.

Yana Stashkevich si rýchlo vytvára meno, pokiaľ ide o prieskumné ponory. Bola členkou expedície Vaggfjellan XI, ktorá skúmala jaskynný systém nachádzajúci sa za polárnym kruhom so vstupom na svahu nórskeho fjordu, a bola potápačom s rebreatherom v projektovom tíme Underwater Filming & Research (UFR), ktorý dokumentoval niektoré z najlepšie zachované vraky na svete v Grécku.

V súčasnosti sa Yana aktívne zapája do projektov prieskumu hlbokých vrakov v Egejskom mori a propaguje námorné dedičstvo gréckych vôd.

Za posledných desať rokov sa ponorila do viac ako 35 destinácií na troch kontinentoch, pričom vyvažovala kariéru globálnej marketérky na plný úväzok. V súčasnosti pracuje pre najhodnotnejšiu svetovú značku whisky The Macallan.

Yana so sídlom v Spojenom kráľovstve má nákazlivé množstvo energie a entuziazmu a je pravidelnou rečníčkou a koučkou – s vášňou inšpiruje ľudí, aby posúvali svoje hranice a venovali sa svojej vášni, nech už je akákoľvek.

Vojnové rozprávky

Yana bude rozprávať svoje dobrodružstvá z Grécka, kde sa zúčastnila mnohých ponorov na identifikáciu hlbokých vrakov vrátane bombardéra Vickers Wellington – skutočnej časovej kapsuly, o ktorej sa predpokladá, že je najlepšie zachovaným vrakom lietadla svojej triedy.



Zatiaľ čo väčšina vrakov z druhej svetovej vojny je pripomienkou toho, aký krehký môže byť ľudský život, Vickers Wellington, naopak, zachytáva neuveriteľný príbeh o prežití. Posádka po zostrelení šikovne odhodila lietadlo a zachránili ju miestni obyvatelia.



Premýšľali ste niekedy nad tým, ako môžu zdanlivo bezvýznamné stopy a prvky na vraku pomôcť a poskladať to, čo sa stalo pred potopením? Pripojte sa k Yanovej prednáške a nechajte sa ponoriť do vzrušujúceho príbehu objavovania a skúmania.

Projekt Vickers Wellington 2

