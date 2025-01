Britský žralok, ktorý svieti v tme

at

at 11: 23 am

Žraloky žijú pri pobreží Spojeného kráľovstva, ale vedeli ste, že existuje jeden, ktorý svieti v tme? Pridajte sa k Lloydovi Rees-Jonesovi na tohtoročnom GO potápačská šou v marci, keď sa vyberie na scénu Spojeného kráľovstva, aby predviedol úplne inú stránku nášho podmorského života v inom svetle (žiadna hračka!).

Lloyd Rees-Jones je mediálny potápač HSE Part 4, PADI Master Scuba Diver Trainer, podvodný kameraman a skúsený dobrovoľník v Neptunes Army of Rubbish Cleaners (NARC). Už takmer 20 rokov je úplne uchvátený tromi pobrežnými potápačskými lokalitami v Pembrokeshire v západnom Walese a každý rok objaví niečo nové, čo ho napĺňa nadšením pre nadchádzajúcu sezónu a vracia sa k nemu rok čo rok.

Ultrafialové nočné potápanie v Pembrokeshire

Lloyd's talk na UK Stage bude o morskej fluorescencii a nočných aktivitách našich obľúbených pobrežných druhov a poskytne pohľad na to, ako má ultrafialové nočné potápanie potenciál oživiť našu vášeň pre nočné potápanie – a tiež o skrytých výhodách, ktoré môže priniesť. na naše potápačské dobrodružstvá v Spojenom kráľovstve.

Britský žralok, ktorý svieti v tme 2

GO Diving Show

GO Diving Show – jediná spotrebiteľská potápačská a cestovateľská show v Spojenom kráľovstve – sa vracia do NAEC Stoneleigh 1. – 2. marca 2025, práve včas na odštartovanie novej sezóny, a sľubuje víkend plný interaktívneho, vzdelávacieho, inšpiratívneho a zábavného obsahu.

Rovnako ako Hlavné pódium – tentoraz na čele s televíznou hviezdou, autorom a dobrodruhom Steveom Backshallom, ktorý sa po niekoľkých rokoch vítaným návratom do GO Diving Show spolu s NEEMO Aquanautom vyškoleným NASA a vedúcim vedeckého výskumu v DEEP Dawn. Kernagis, kolega televízny moderátor, autor a večný obľúbený Monty Halls a dynamické duo prieskumníkov Rannva Joermundsson a Maria Bollerup, ktorí budú hovoriť o ich nedávnej expedícii Buteng v Indonézii – opäť sú tu určené etapy pre britské potápanie, technické potápanie, fotografovanie pod vodou a inšpiratívne rozprávky.

Spolu s etapami je k dispozícii množstvo interaktívnych prvkov – stále populárnejšia jaskyňa, obrovský bazén na potápanie, pohlcujúci ponor s vrakmi s technológiou virtuálnej reality, workshopy na zadržanie dychu a nácviky a ako novinka pre rok 2025 aj vaša šanca. vyskúšať si mapovanie vrakov so spoločnosťou Nautical Archeology Society a ich „stroskotanie“ – to všetko je roztrúsené medzi stále sa rozširujúcim množstvom stánkov od turistických tabúľ, výrobcov, výcvik agentúry, rezorty, liveaboardy, potápačské centrá, maloobchodníci a mnoho ďalšieho.

Tento rok sa tiež vidí Súťaž NoTanx Zero2Hero v centre pozornosti. Tejto súťaže zameranej na začínajúcich freediverov sa zúčastní prvých 12 kandidátov výcvik s Marcusom Greatwoodom a tímom NoTanx v Londýne koncom februára. Potom päť vybraných finalistov bude počas marcového víkendu súťažiť na GO Diving Show, vrátane statických apnoických sedení v bazéne, aby našli celkového víťaza, ktorý získa týždenný výlet do Marsa Shagra Eco-Village, ktorý je dvorom Oonasdivers. Kliknite tu aby ste sa zaregistrovali, aby ste mali šancu súťažiť.

Vstupenky 2 za 1 sú už dostupné!

Získajte výhodnú ponuku – Včasné vstupenky 2 za 1 sú teraz k dispozícii, čo predstavuje fantastickú hodnotu za peniaze.

Kúpte si lístok do 31. januára 2025 za 17.50 £ a zoberte so sebou svojho kamaráta, manžela alebo najlepšieho priateľa úplne zadarmo! Alebo prečo nezobrať so sebou tohto nepotápajúceho sa kamaráta, aby mohli vidieť všetky zázraky podmorského sveta, o ktoré prichádzajú!

V skutočnosti sa ponuka 2 za 1 rovná tomu, že každý lístok je spravodlivý £8.75. A ako vždy, toto zahŕňa bezplatné parkovanie. A osoby mladšie ako 16 rokov majú vstup zadarmo, takže vezmite deti so sebou na báječný rodinný deň!