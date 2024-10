Zázrak morských korytnačiek

JOHN CHRISTOPHER FINE oslavuje plazy priateľské k potápačom, ktoré sa napriek všetkému stále vracajú do svojich strašidiel v Palm Beach na Floride. Urobil fotky

Bolo to ako vrátiť ručičky času späť. Vedel som si predstaviť Norine Rouse so svojím žltým neoprénom, malým tankom a žiarivým úsmevom, ako pláva k Robertovi. Norine pomenovala morské korytnačky. Robert, veľký muž, sa vždy vracal na útesy pri Palm Beach na Floride, sezónu čo sezónu po dobu 20 rokov.

Norine s ním plával, nameral mu pancier 115cm. Diera v strede jeho škrupiny ho jasne identifikovala, výsledok dávneho stretnutia s lodnou vrtuľou. Robert by prišiel v decembri, kamarát, potom odišiel, aby sa vrátil do svojich vzdialených karibských strašidiel - zvyčajne do konca februára, podľa Noriných náročných záznamov.

Po ukončení školenia inštruktora potápania na Bahamách si Norine otvorila malú kanceláriu na pláži Riviera, kde kotvila svoj potápačský čln.

Hawksbill odpočíva pod rímsou na Teardrop Reef. Po dlhom plávaní, aby sa dostali na Palm Beach, korytnačky odpočívajú mimo prúdu Golfského prúdu. Ich rytmus dýchania sa mení a môžu zostať ponorené na dlhú dobu

Norine Rouse bola otvorená pre podnikanie a brala potápačov objavovať útesy pri Palm Beach. Trénovala Dottie Campbell, bývalú miestnu starostku, a stali sa z nich rýchle priateľky. S Dottieho investíciou bol v roku 1977 otvorený potápačský klub Norine Rouse v Palm Beaches.

Bol to vidiecky klub pre potápačov s hlbokou cvičnou nádržou a bazénom, čo znamenalo, že potápači v mokrých plavkách mohli sedieť kdekoľvek v priestrannej kancelárii a salóniku. Norine bývala v byte na poschodí oproti vnútropobrežnej vodnej ceste, kde kotvila jej nová najmodernejšia potápačská loď.

Korytnačia dáma

Norine zomrela v roku 2005. Po paralyzujúcom prípade ohybov sa zotavila a pokračovala v potápaní, ale v roku 1995 bola nútená odísť do dôchodku. Počas mnohých rokov poskytovania vynikajúcej pohostinnosti a výcviku potápačom z celého sveta boli korytnačky Norine obľúbené.

Vyslúžila si prezývku „Turtle Lady“, najprv na posmech od kopijných rybárov, ktorých odmietla pustiť na svoj potápačský čln a kázala proti, potom sa zmiernila s výrazom hlbokého rešpektu, keď sa jej Scuba Club stal klenotom potápačského sveta.

Zosnulá Norine Rouse nedovolila loviť podmorský rybolov zo svojej potápačskej lode. Každý potápač, ktorý odovzdal oštep, mohol získať výlet zadarmo. Ohýbala zbrane a použila ich na sochu v potápačskom klube

Tento veľkolepý pozemok bol predaný po 38 rokoch podnikania a buldozérom, aby uvoľnil cestu pre rozvoj. Teraz sú však korytnačky späť – a tak isto aj klub Scuba Club.

Podstata klubu bola predaná Shaunovi Gallantovi, ktorý prevádzkuje Kyalami tiež z Riviera Beach Marina, ako aj ďalší potápačský čln z Jupitera a obchod pri Northlake Boulevard.

Rovnaká láskavosť, prívetivý duch a pravidlo zákazu lovu oštepom – s výnimkou oštepov na udici na lov inváznych perutýnov a povoleného lovu homárov v sezóne – pokračuje.

Potápanie Kyalami tiež v období párenia korytnačiek mi pripomenulo tie úžasné ponory s Norine, ktoré boli tak dávno. Korytnačky zvyčajne nerobia z vôd Golfského prúdu pri Palm Beach trvalý domov.

Loggerheads sú mäsožravé. Jedia medúzy, mäkkýše a dokonca aj ryby, ak ich môžu chytiť. Niektoré druhy jedia iba korytnačiu trávu a špongie.

Jednu nešťastnú korytnačku zachytil rybár z móla Juno, priviedol ju do záchranného centra, aby háčik odstránil a neskôr ju vypustil späť do oceánu.

Pripravený na párenie

A tu sú, každý rok pri Palm Beach, pripravení na párenie. Potom sa samice v noci vylodili na breh, aby nakladali vajíčka, vrátili sa na útesy Atlantického oceánu, zvyčajne sa znova spárili, nakladali ďalšiu znášku sto vajíčok a odišli domov až do budúcej sezóny.

Ako sa dostanú na toto miesto, plávajú stovky, tisíce míľ od svojich karibských domovov, aby dorazili na útesy pri plážach, kde sa vyliahli? Vedci si mysleli, že to musí súvisieť s Mesiacom, Slnkom a rotáciou Zeme.

Pamätám si, ako som na pláži našiel vyliahnutú mŕtvu korytnačku. Nedostalo sa z vajíčka na príboj, zachytilo ho jasné denné slnko a bolo vysušené. Len jedno z tisíc vyliahnutých mláďat sa dožije dospelosti. Zdvihol som ho, vložil do pohára s vodou a pomocou magnetu som ho otočil. Magnetické kryštály v mozgoch korytnačiek vtlačia mapu, ktorá im umožňuje navigovať späť k ich pôvodu.

Korytnačie samice sa snažia vyhrabať si hniezda na miestnych plážach. Svetlá na brehu ich mätú a často sa otáčajú a mieria späť k oceánu. Bermy a plážová erózia spôsobujú, že kladú vajíčka pod hranicu prílivu, takže oceánske vlny ich odplavujú. Monitory označujú korytnačie hniezda, aby ich chránili

Rovnako ako u iných plazov, určenie pohlavia korytnačky závisí od teploty v hniezde. Existuje pomerne malá rezerva: hovoríme cool frajeri a horúce kurčatá.

Tmavý piesok zvyšuje teplotu. Poznáte to chôdzou naboso po asfalte v porovnaní s bielym betónom. Projekty na obnovu pláží sypú na pláže tmavý, hlboko vybagrovaný oceánsky piesok. Horúce, vyliahnu sa samičky. Teplotné zmeny vytvárajú teplejšiu klímu, čo znamená viac žien. Je to nerovnováha, ktorá vyvedie budúce populácie z rovnováhy prírody.

Mike Healy, inštruktor potápania z Kyalami, nás vzal dole na útes, ktorý nazývajú Teardrop, južne od hotela Breakers. Videli sme veľa samíc, jedna z nich jednoducho uviazla za špongiou košíka mimo prúdu a odpočívala po dlhom plávaní.

Mike sa držal späť, keď jeho potápači fotografovali pod vodou a obdivovali zostarnutú korytnačku.

Potápačský inštruktor Kyalami Scuba Club Mike Healy s háveďou pri Breaker's Reef, asi míľu od pobrežia v Palm Beach

Norine mala špeciálne povolenie na plávanie s morskými korytnačkami. Pri každom ponore zaznamenávala údaje a robila pozorovania. Zaznamenala správanie, po ktorom vedci túžili. Výskumníci sa v tých časoch potápali len zriedka a ešte zriedkavejšie pozorovali správanie svojich subjektov vo voľnej prírode, určite nie tak často ako Norine, ktorá sa potápala každý deň.

Barnacle drhnúť

Na útese Teardrop Reef bolo spozorovaných niekoľko ďalších žien. Pri druhom ponore pri Breakers Reef štyri, ak zostali zvedaví a priplávali k potápačom.

Občas Norine dokonca odovzdala svoj regulátor Robertovi, plazovi dýchajúcemu vzduch, aby nemusel skrátiť ich spoločný ponor plávaním na hladinu. Robert poznal Norine a priplával k nej, aby mu z ulity vydrhol mreny podložkou na 'scrungee', ktorú vždy nosila.

V najhorších časoch znečistenia, keď vodohospodári počas prívalových dažďov otvárali brány kanálov, aby zabránili záplavám na západe, sa do oceánu dostali vrstvy bahna. Norine oznámila, že videla korytnačky, ktoré sa ponorili do bahna, aby zbavili barnacles kyslík a zabili ich. Bolo to veľmi nezvyčajné inteligentné správanie, podobné tomu, že opica používa nástroj.

Korytnačky sa musia dostať na hladinu, aby sa nadýchli a často ich zasiahnu člny. Túto mŕtvu korytnačku nedávno zabil lodná skrutka, ktorá prerezala jej pancier

Morské korytnačky sú v kríze. Napriek ochrane ako ohrozený druh v USA sú stále lovené kvôli potrave a mnohí sú zabití pri nehodách. Niektorí umierajú utrpením, po požití plastového odpadu si ich pomýlili s medúzami.

Štatistiky populácie morských korytnačiek sú skľučujúce. Odhaduje sa, že Kemp's Ridleys na 3,000 91,000, loggerheads na 30,000 133,000, jastrabné na 558,000 7,000, kožené na 245,000 XNUMX, olivové na XNUMX XNUMX, flatbacky z Austrálie na XNUMX XNUMX a zelené na XNUMX XNUMX.

Palm Beach je domovom chochlačiek, jastrabov, zelených, koženkových a zriedkavo aj Kempovho Ridleyho, ktorý tu práve prechádza na cestách na sever pozdĺž pobrežia. Tam nehniezdia.

Starý hlupák 18 m hlboký na Teardrop Reef. Korytnačky môžu žiť dlhý život, niektoré až 90 rokov, ak sa nestanú obeťou sietí, plastového odpadu alebo nehôd s člnmi, keď sa vynoria na hladinu, aby sa nadýchli.

Korytnačky sú živé a majú sa dobre Palmové pláže. Rovnako aj Potápačský klub. Nové generácie potápačských inštruktorov, modelujúcich etiku nového majiteľa, poisťujú ochranu útesových tvorov, ako aj otváranie okien pre tých, ktorí chcú vidieť prírodný fenomén, ktorý je dodnes málo prebádaný. Korytnačky sú späť.

Tiež od Johna Christophera Finea na Divernete: MORSKÉ KORYTNAČKY NA BRANKU, KORALY ŠŤASTNEJŠIE V GULFSKOM PRÚDE, ROZPRÁVKY O SKUTOČNÝCH PIONIEROCH POTÁPANIA, OTEC PODVODNÉHO UMENIA: ANDRE LABAN, EEP DOODOO: POHĽAD POTÁPAČA NA PROBLÉM NA FLORIDE, FARMÁRI KORALOV PRETVORUJÚCI BUDÚCNOSŤ