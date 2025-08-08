Šialený svet podvodnej filmovej produkcie s Tomom Parkom

Tom Park je úspešný podvodný kameraman a režisér z Austrálie s viac ako desaťročnými skúsenosťami v podvodnom filmovom priemysle a na hlavnom pódiu bude hovoriť o „šialenom svete podvodnej filmovej produkcie“. GO Diving Show ANZ v septembri.
Tom pracoval na rôznych projektoch, od celovečerných dokumentárnych filmov až po filmy o prírode pre klientov vrátane BBC, Netflixu, Amazon Prime Video a Davida Attenborougha, a jeho práca bola ocenená cenami na filmových festivaloch po celom svete vrátane prestížneho festivalu Wildscreen.
Tom je známy svojimi technickými znalosťami v práci s podvodnými kamerami a vybavením, ako aj svojou kreatívnou víziou pri zachytávaní krásy a jedinečnosti podmorského sveta. Väčšinu svojej kariéry strávil natáčaním Veľkej bariérovej koraly a východného pobrežia Austrálie a je vášnivým zástancom ochrany oceánov a využíva svoje umenie na zvyšovanie povedomia o dôležitosti ochrany morských ekosystémov.
GO Diving Show ANZ
Toto každoročné podujatie, ktoré sa koná tento rok 6 7-september na Výstavisko v Sydney v olympijskom parku, je zameraný na predstavenie toho najlepšieho z nášho podmorského sveta všetkým, od surových nováčikov, ktorí buď uvažujú o potápaní, alebo dokončili svoje základné kurzy, až po pokročilých potápačov, až po technických potápačov a veteránov CCR. potápačov.
Existuje celý rad etáp – Main Stage, the fotografie Pódium, pódium Austrália/Nový Zéland, pódium Inšpirácia a pódium Tech – ktoré budú hostiť desiatky rečníkov z celého sveta, ako aj množstvo interaktívnych prvkov pre mladých aj starých, od VR potápačských zážitkov, demonštračného bazéna, bazéna na skúšobné ponory a mnoho ďalšieho.
V okolí pódií a atrakcií sa bude nachádzať široká škála vystavovateľov, od turistických združení a cestovných kancelárií až po rezorty, ubytovanie na lodiach, vzdelávacie agentúry, maloobchodníkov, výrobcov a organizácie na ochranu prírody.
