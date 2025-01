Staroveké divy pri Malte a Goze

at

at 6: 04 pm

Profesor Timmy Gambin je docentom námornej archeológie na Katedre klasiky a archeológie Maltskej univerzity a už mnoho rokov stojí v popredí expedícií k neobjaveným vrakom a starovekým miestam – vezme vás na výlet za nimi. scény niektorých najnovších výskumov na Hlavnom pódiu v GO potápačská šou v mesiaci marci.

Prof Gambin vyštudoval históriu na tejto univerzite a pokračoval v magisterskom štúdiu v námornej archeológii a histórii na Univerzite v Bristole, kde získal aj doktorát z námornej archeológie. Podieľal sa na mnohých spoločných výskumných projektoch a tiež spoluriadil množstvo pobrežných podmorských prieskumov v rôznych častiach Stredozemného mora.

Virtuálne múzeum

Timmy je iniciátorom a riaditeľom Virtuálneho múzea – Underwater Malta. Miesta kultúrneho dedičstva pod vodou sú v nedohľadne a častejšie v mysli. Dôvod tejto situácie je jednoduchý – fyzická bariéra, ktorú vytvára samotné more. K dnešnému dňu môžu tieto historické časové kapsuly navštíviť iba potápači alebo ľudia v ponorkách. Stále existujú obmedzenia spôsobené hĺbkou, odľahlosťou a legislatívou.

V skutočnosti je jedným z hlavných princípov Dohovoru UNESCO o ochrane kultúrneho dedičstva pod vodou, že „štátne zmluvné strany budú podporovať povedomie verejnosti o hodnote a význame kultúrneho dedičstva pod vodou“, čo je zásada, ktorú plne podporuje Virtuálne múzeum – Podvodná Malta. Táto online platforma prináša podvodné kultúrne dedičstvo na povrch a do domácností širokej verejnosti.

Pomocou 3D, virtuálnej reality a iných médií je cieľom tejto webovej stránky poskytnúť prístup k jedinečnému podmorskému kultúrnemu dedičstvu Malty a zdieľať ho so všetkými členmi verejnosti.

Fénický projekt stroskotania lode

V roku 2007 počas prieskumu diaľkového prieskumu na mori zameranom na zmapovanie maltského podvodného kultúrneho dedičstva bola v údajoch zo sonaru zaznamenaná malá anomália.

Odvtedy Maltská univerzita v spolupráci s mnohými medzinárodnými partnermi študuje to, čo sa ukázalo ako jeden z najzaujímavejších nedávnych podmorských archeologických objavov.

Vrak fénickej lode, ktorý sa nachádza v hĺbke 110 metrov pri zálive Xlendi na ostrove Gozo, pozostáva z neporušeného a dobre zachovaného zmiešaného nákladu datovaného do 7. storočia pred Kristom. Zmiešaný obsah kamenných a keramických predmetov vrhá svetlo na ekonomickú históriu a obchodné siete centrálneho Stredomoria počas archaického obdobia.

Okrem archeologických prínosov – vrátane štúdia doteraz neznámych keramických typológií, ako aj širokej škály vedeckých testov vo fázach po vykopaní – táto lokalita predstavuje ďalšie výzvy a príležitosti, pokiaľ ide o metodiky a prístup, ako aj komunikáciu takýchto stránka.

Viac sa dozviete o projekte Phoenician Shipwreck Project tua Virtuálne múzeum tu.

Staroveké divy pri Malte a Gozo 2

GO Diving Show

GO Diving Show – jediná spotrebiteľská potápačská a cestovateľská show v Spojenom kráľovstve – sa vracia do NAEC Stoneleigh 1. – 2. marca 2025

Rovnako ako Hlavné pódium – tentoraz na čele s televíznou hviezdou, autorom a dobrodruhom Steveom Backshallom, ktorý sa po niekoľkých rokoch vítaným návratom do GO Diving Show spolu s NEEMO Aquanautom vyškoleným NASA a vedúcim vedeckého výskumu v DEEP Dawn. Kernagis, kolega televízny moderátor, autor a večný obľúbený Monty Halls a dynamické duo prieskumníkov Rannva Joermundsson a Maria Bollerup, ktorí budú hovoriť o ich nedávnej expedícii Buteng v Indonézii – opäť sú tu určené etapy pre britské potápanie, technické potápanie, fotografovanie pod vodou a inšpiratívne rozprávky.

Spolu s etapami je k dispozícii množstvo interaktívnych prvkov – stále populárnejšia jaskyňa, obrovský bazén na potápanie, pohlcujúci ponor s vrakmi s technológiou virtuálnej reality, workshopy na zadržanie dychu a nácviky a ako novinka pre rok 2025 aj vaša šanca. vyskúšať si mapovanie vrakov so spoločnosťou Nautical Archeology Society a ich „stroskotanie“ – to všetko je roztrúsené medzi stále sa rozširujúcim množstvom stánkov od turistických tabúľ, výrobcov, výcvik agentúry, rezorty, liveaboardy, potápačské centrá, maloobchodníci a mnoho ďalšieho.

Tento rok sa tiež vidí Súťaž NoTanx Zero2Hero v centre pozornosti. Tejto súťaže zameranej na začínajúcich freediverov sa zúčastní prvých 12 kandidátov výcvik s Marcusom Greatwoodom a tímom NoTanx v Londýne koncom februára. Potom päť vybraných finalistov bude počas marcového víkendu súťažiť na GO Diving Show, vrátane statických apnoických sedení v bazéne, aby našli celkového víťaza, ktorý získa týždenný výlet do Marsa Shagra Eco-Village, ktorý je dvorom Oonasdivers. Kliknite tu aby ste sa zaregistrovali, aby ste mali šancu súťažiť.

Vstupenky 2 za 1 sú už dostupné!

Získajte výhodnú ponuku – Včasné vstupenky 2 za 1 sú teraz k dispozícii, čo predstavuje fantastickú hodnotu za peniaze.

Kúpte si lístok do 31. januára 2025 za 17.50 £ a zoberte so sebou svojho kamaráta, manžela alebo najlepšieho priateľa úplne zadarmo! Alebo prečo nezobrať so sebou tohto nepotápajúceho sa kamaráta, aby mohli vidieť všetky zázraky podmorského sveta, o ktoré prichádzajú!

V skutočnosti sa ponuka 2 za 1 rovná tomu, že každý lístok je spravodlivý £8.75. A ako vždy, toto zahŕňa bezplatné parkovanie. A osoby mladšie ako 16 rokov majú vstup zadarmo, takže vezmite deti so sebou na báječný rodinný deň!