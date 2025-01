Egejské more sa vzdáva svojich tajomstiev

Marinos Giourgas je aktívny inštruktor technického a rebreatherového potápania PADI, TDI a IANTD pôsobiaci na južnom pobreží Atén v Grécku a ambasádor značky pre Otter Drysuits a bude zdobiť Tech Stage na GO potápačská šou v mesiaci marci.

Marinos začal svoju potápačskú kariéru na začiatku 1990. rokov XNUMX. storočia a odvtedy jeho nadšenie spájať sa s prírodou a jeho vášeň pre dobrodružstvo a vraky z prvej a druhej svetovej vojny mu umožnili zúčastniť sa niekoľkých expedícií v gréckych moriach, aby objavil a preskúmal. podvodné pozostatky minulosti.

Ostrov Malta, kde získal technické vzdelanie a pracoval ako technický inštruktor, sa stal jeho druhým domovom. Pre svoju potápačskú vášeň cestoval po rôznych častiach sveta (Indonézia, Havaj, Mikronézia, Thajsko, Egypt, Cyprus atď.) a pracoval v niekoľkých potápačských centrách v Grécku, kde oceňoval krásu a historickú hodnotu vrakov. ležiace na dne Egejského mora.

Je zakladateľom Aegeantec, tímu vášnivých potápačov ponúkajúcich technický, trimixový a CCR výcvik potápačov s rozsahom bezpečnej návštevy hlbokých vrakov. Marinos spravuje sekciu technického potápania v jednom z najväčších potápačských centier v tejto oblasti, pričom poskytuje školenia a navádzanie technikov na nedotknuté potápačské lokality, ktoré len málokto – ak vôbec nejaké – kedy uvidí. Jeho základňa sa nachádza v pobrežnej oblasti Atén a poskytuje vysoko štandardné vybavenie na hĺbkové potápanie, stanicu na miešanie plynov, ktorá ponúka vzduchové, nitroxové a trimixové plynové náplne, a nachádza sa v blízkosti rôznych vrakov lodí a veľkolepých útesov.

Neznáma vojnová pamiatka v Egejskom mori

Marinosova prednáška na Tech Stage bude o prvom ponore k neznámej a vzácnej relikvii Kriesgmarine, ktorá odpočíva hlboko v Egejskom mori po notoricky známej bitke pri Lerose v roku 1943. Prezentácia bude rozdelená do dvoch častí – príbeh potápačov a ich snahy o pozitívnu identifikáciu plavidla a históriu jeho potopenia.

Egejské more sa vzdáva svojich tajomstiev 2

GO Diving Show

GO Diving Show – jediná spotrebiteľská potápačská a cestovateľská show v Spojenom kráľovstve – sa vracia do NAEC Stoneleigh 1. – 2. marca 2025, práve včas na odštartovanie novej sezóny, a sľubuje víkend plný interaktívneho, vzdelávacieho, inšpiratívneho a zábavného obsahu.

Rovnako ako Hlavné pódium – tentoraz na čele s televíznou hviezdou, autorom a dobrodruhom Steveom Backshallom, ktorý sa po niekoľkých rokoch vítaným návratom do GO Diving Show spolu s NEEMO Aquanautom vyškoleným NASA a vedúcim vedeckého výskumu v DEEP Dawn. Kernagis, kolega televízny moderátor, autor a večný obľúbený Monty Halls a dynamické duo prieskumníkov Rannva Joermundsson a Maria Bollerup, ktorí budú hovoriť o ich nedávnej expedícii Buteng v Indonézii – opäť sú tu určené etapy pre britské potápanie, technické potápanie, fotografovanie pod vodou a inšpiratívne rozprávky.

Spolu s etapami je k dispozícii množstvo interaktívnych prvkov – stále populárnejšia jaskyňa, obrovský bazén na potápanie, pohlcujúci ponor s vrakmi s technológiou virtuálnej reality a ako novinka pre rok 2025 máte možnosť vyskúšať si mapovanie vrakov s loďou Nautical. Archeologická spoločnosť a ich „stroskotanie“ – to všetko roztrúsené medzi stále sa zväčšujúcou škálou stánkov od turistických tabúľ, výrobcov, výcvik agentúry, rezorty, liveaboardy, potápačské centrá, maloobchodníci a mnoho ďalšieho.

Získajte výhodnú ponuku – Včasné vstupenky 2 za 1 sú teraz k dispozícii, čo predstavuje fantastickú hodnotu za peniaze.

Kúpte si lístok do 31. januára 2025 za 17.50 £ a zoberte so sebou svojho kamaráta, manžela alebo najlepšieho priateľa úplne zadarmo! Alebo prečo nezobrať so sebou tohto nepotápajúceho sa kamaráta, aby mohli vidieť všetky zázraky podmorského sveta, o ktoré prichádzajú!

V skutočnosti sa ponuka 2 za 1 rovná tomu, že každý lístok je spravodlivý £8.75. A ako vždy, toto zahŕňa bezplatné parkovanie. A osoby mladšie ako 16 rokov majú vstup zadarmo, takže vezmite deti so sebou na báječný rodinný deň!