Prehliadajú potápači nejaký trik s našimi malichernými ručnými signálmi?

„Nad vodou som ako nepočujúci vždy vnímaný ako ten, kto „nedokáže komunikovať“ s ostatnými,“ hovorí topmodel, herec a teraz aj potápač Nyle DiMarco. Pod vodou je to však naopak – ako vysvetľuje Stevovi Weinmanovi, znalosť skutočného posunkového jazyka by mohla byť prospešná pre všetkých potápačov.

„Bolo trochu zvláštne snažiť sa odnaučiť americký znakový jazyk (ASL), aby som sa naučil posunky pre potápanie,“ hovorí Nyle diMarco. „Cítil som sa takmer ako obmedzovanie – vedomie, že s ASL môžem stále viesť rovnaké množstvo plnohodnotnej konverzácie pod vodou.“

„Niektoré štandardné potápačské značky, hoci sú mimoriadne potrebné, nie sú celkom intuitívne a mohli by sa nesprávne interpretovať ako niečo iné.“

Nyle diMarco

„Vzrušujúce však je, že Thomas Koch, s ktorým som absolvoval kurz, teraz rozširuje celý podvodný jazyk. Prečo sa spoliehať na náhodné gestá, keď už máme plnohodnotný vizuálny jazyk, ktorý funguje – a to je posunkový jazyk!“

„Ak by sme štandardizovali potápačské ručné signály pomocou posunkovej reči, potápači by nielen lepšie komunikovali pod vodou, ale mali by aj možnosť spojiť sa s nepočujúcimi ľuďmi vo vnútrozemí!“

Nyle DiMarco sa označuje za súčasť komunity nepočujúcich s veľkým N a stotožňuje sa s kultúrou nepočujúcich zakorenenou v jeho rodnom jazyku, ktorým je americký znakový jazyk.

Tridsaťšesťročný herec, model a aktivista sa v USA dostal do povedomia verejnosti v roku 36 víťazstvom v televíznej reality show. Ďalšia topmodelka Ameriky.

V tom čase už asi rok pracoval ako model na voľnej nohe, no stal sa iba druhým mužským víťazom a prvým nepočujúcim víťazom v 22 sezónach šou. Jeho víťazstvo viedlo k zmluve na plný úväzok s newyorskou modelingovou agentúrou.

Nasledujúci rok vyhral s profesionálnym partnerom televíznu súťaž Dancing With The Stars, čím sa stal iba druhým nepočujúcim človekom, ktorý vyhral dlhodobý ekvivalent britského šampionátu. Strictly Come Dancing.

Modeling, tanec, potápanie…

Potápanie je novším prírastkom do Nyleovej škály úspechov. Jeho záujem vzbudila dlhoročná známosť s riaditeľom kurzov PADI Thomasom Kochom, ktorý je tiež nepočujúci. „Thomasa poznám od detstva,“ hovorí. „Už 15 rokov som chcel absolvovať kurzy pod jeho vedením, ale nikdy som si na to nevedel nájsť čas.“

Nyle trénuje v bazéne s Thomasom Kochom (Rosie Moore)

Pri pohľade na jeho životopis to nie je až také prekvapujúce, ale keď si Nyle našiel čas na získanie certifikácie, naozaj do toho išiel. Absolvoval už štyri kurzy v okolí Islamorady na Floridských ostrovoch v Aqua Hands, potápačskom centre PADI, ktoré vlastní Thomas a ktoré je opísané ako jediná potápačská spoločnosť na svete vlastnená nepočujúcimi.

Po kurze Open Water Diver rýchlo nasledovali kurzy Advanced Open Water Diver, Enriched Air a AWARE Coral Reef Conservation.

„Kurzy PADI mi poskytli základné zručnosti a vedomosti na sebavedomú navigáciu v podvodnom svete a Thomasov ASL urobil z tohto zážitku skutočne výnimočný,“ hovorí Nyle. Navyše, jeho pohľad na učenie sa potápania poskytuje neočakávané poznatky.

„Podvodný svet je skutočne svetom nepočujúcich,“ hovorí. „Všetko sa obráti. Nad vodou som ako nepočujúci vždy vnímaný ako ten, kto „nedokáže komunikovať“ s ostatnými. Ale pod vodou? Všetko sa mení.“

Nyle a Thomas na lodi (Rosie Moore)

„Počas tréningu v mori som si všimol jednu vtipnú vec – inštruktori pre sluchovo postihnutých nedokázali celkom dobre naučiť iných počujúcich potápačov pod vodou. Začali ponor, skúšali pokyny gestami/napodobňovaním, ale zriedkakedy to fungovalo.“

„V priebehu niekoľkých minút vyzerali ich študenti zmätene a všetci vyplávali späť na hladinu, aby sa inštruktor mohol porozprávať.“

„Potom sa znova ponorili – a všetko sa opakovalo. Sledoval som ich, ako idú hore a dole ako výťah. Ich učenie a praktické skúsenosti sú prerušené.“

„Medzitým Thomas, jediný riaditeľ kurzu PADI pre nepočujúcich na svete, a ja? Celý čas sme boli pod vodou. Žiadne vynorenie sa. Žiadne vyrušovanie. Dokázal mi vysvetliť techniky, opraviť moju formu a previesť ma každým cvičením, všetko v ASL, v reálnom čase, mnoho metrov hlboko.“

„Bolo to bezproblémové a úprimne povedané, pod vodou sme sa cítili ako na našom ihrisku!“

Aký je signál pre žraloka zdravotného sestru? (Rosie Moore)

Plány na večeru a bielenie koralov

Ani toto nebol jediný zvrat, s ktorým sa Nyle stretol pod vodou. „Ďalší vtipný scenár: Často som to ja, kto sa pri komunikácii s počujúcimi ľuďmi spolieha na pero a papier. Ale pod vodou zrazu počujúci ľudia pomaly čmárajú do nepremokavých zápisníkov, zatiaľ čo ja a Thomas si len oddýchneme v posunkovej reči.“

„Bez námahy ukazoval na útesové tvory, vysvetľoval, čo vidíme, a áno, dokonca sme si naplánovali večeru pod vodou.“

Jeden moment Nyleovi naozaj utkvel v pamäti, keď s inštruktorom skúmali koralové útesy. „Thomas ukázal niekoľko úsekov vyblednutého, bieleho koralu obklopeného úrodnými útesmi. V americkom znakovom jazyku to hneď vysvetlil: ‚Tento koral je mŕtvy, čo je priamy dôsledok rastúcej teploty oceánu. Globálne otepľovanie je skutočné a je viditeľné aj pod vodou.‘“

„Potom som mu pod vodou mohol položiť ďalšie otázky o tom. A nemohol som prestať myslieť na ostatných počujúcich potápačov s inštruktorom pre sluch. K tomuto rozhovoru by nedošlo.“

„Počujúci potápači by museli čakať, kým by sa vynorili, možno o 15, 30 minút neskôr, aby sa spýtali: ‚Hej, čo to bolo za bielu vec, ktorú sme videli?‘ Za predpokladu, že si to vôbec pamätali. Ale pretože sme s Thomasom vedeli komunikovať pod vodou, naučil som sa to v tej chvíli. A utkvelo mi to v pamäti.“

Hluchá utópia

Nyle diMarco sa narodil v Queense v štáte New York do rodiny, v ktorej nielen on, ale aj jeho rodičia a dvaja bratia boli vrodene nepočujúci. Keď sa jeho rodičia rozišli, jeho matka Donna sa s deťmi presťahovala do Marylandu.

Tam Nyle navštevoval Marylandskú školu pre nepočujúcich a následne získal titul z matematiky na špecializovanej Gallaudetovej univerzite vo Washingtone.

V roku 2013, v roku, keď ukončil štúdium, sa objavil vo filme v jazyku ASL s názvom In The Cana počas nasledujúcich rokov sa presadil v televízii, kde hral hlavnú úlohu v seriáli Prepnuté pri narodení a účinkovanie v komediálnom seriáli, Obtiažni ľudia.

Vzorový študent

Vždy jasne vyjadroval, že sa nepovažuje za postihnutého hluchotou, ale za výhodu považuje schopnosť komunikovať bez rozprávania – napríklad pri modelovaní.

V roku 2016 sa venoval šíreniu povedomia o kultúre nepočujúcich a založil Nadáciu Nylea DiMarca, charitatívnu organizáciu, ktorá poskytuje prístup k zdrojom pre nepočujúce deti a ich rodiny.

O štyri roky neskôr založil vlastnú produkčnú spoločnosť Clerc Studio, ktorá dala vzniknúť Nepočujúci U, reality seriál Netflixu odohrávajúci sa v Gallaudet; krátky dokumentárny film nominovaný na Oscara s názvom Audible a tento rok, Hluchý prezident teraz!, dokumentárny film, ktorý spolurežíroval a produkoval o študentskom proteste, ktorý vypukol v Gallaudet v roku 1988, keď bol kandidát pre počujúcich zvolený namiesto nepočujúcich súperov. Svoj príbeh zdieľal aj v autobiografii, Hluchá utópia.

Galapágy v jeho hľadáčiku

To, že sa Nyle mohol tak bez námahy dorozumieť so svojím inštruktorom potápania aj pod vodou, pomohlo mu ľahko zvládnuť úvodné kurzy potápania, ale teraz potrebuje získať solídne podvodné skúsenosti, aby si tento vysnívaný začiatok užil naplno.

„Zostáva už len 50 ponorov, aby som sa mohol potápať na Galapágoch,“ hovorí a túto destináciu uvádza ako najvyššiu na svojom zozname želaní, nasledujú Lofoty v Nórsku – stretnutia s veľkými zvieratami sú jednoznačne v jeho záujme. „Veľa cestujem po celom svete, takže si myslím, že sa môžem nenápadne vydať na jeden alebo dva ponory!“

Jedinou nevýhodou, ktorú ako potápač vidí, je, že v súčasnosti len veľmi málo ľudí ovláda posunkovú reč: „Rozhodli sa poznať len obmedzené potápačské signály rúk, ktoré nie sú ASL! Nedokážem s nimi dole komunikovať.“

„Presne to sa Thomas snaží urobiť: preklenúť priepasť medzi dvoma svetmi. Oceán je stále jedným z najmenej preskúmaných miest na Zemi a úprimne povedané, rovnako tak aj potenciál ručných signálov.“

Presvedčiť nepočujúcich, aby sa začali potápať, by nemalo predstavovať problém; Nyle sa domnieva, že výzvou je „skôr povzbudiť počujúcich potápačov, aby sa nielen zapojili do potápania s prístrojom, ale aby absolvovali kurzy pod vedením inštruktora pre nepočujúcich. Nikto nevie lepšie, ako šikovne používať gestá pod vodou.“

Jednoduchá výmena názorov na zastávke

„Sledoval som, ako Thomas Koch bez problémov komunikuje s počujúcimi potápačmi pod vodou pomocou jasných a intuitívnych gest, ktoré okamžite dávali zmysel. Myslím si, že počujúci študenti by sa lepšie stretli s nepočujúcimi!“

Ešte jedna posledná poznámka: Spýtal som sa Nyla, či ho prekvapilo, že potápači často označujú podvodný svet za hlučné miesto. „Toto je pre mňa novinka.“ teraz – Netušil som!“ odpovedá. „Teraz sa musím dostať do tej králičej nory…“

Vodné ruky bolo založené v roku 2010 Thomasom Kochom, ktorý sa odvtedy stal ambasádorom PADI. Potápačské centrum PADI v Clearwateri na Floride sa stará o nepočujúcich a nedoslýchavých ľudí a uvádza, že všetky svoje kurzy potápania a výlety vedie s použitím ASL, aby bola zabezpečená dostupnosť pre počujúcich aj nepočujúcich.

