Vraky lodí v Sydney sú v centre pozornosti

at 11: 42 am

Technický potápač Samir Alhafith je zakladateľom a vedúcim tímu Projekt Sydney, združenie technických potápačov zaoberajúcich sa výskumom a objavovaním dôležitých historických vrakov v hlbších a náročnejších lokalitách, a na Tech Stage bude hovoriť o niektorých vrakoch lodí v Sydney. GO Diving Show ANZ v septembri.

Projekt Sydney Prebiehajúcou misiou je objavovať a dokumentovať historicky významné vraky nachádzajúce sa v austrálskych vodách a v zámorských oblastiach.

Tím v poslednom čase pracuje na hlbších lokalitách v miestnych vodách s cieľom 3D mapovať súčasné a nové vraky a zachovať tieto historické miesta pre budúcich potápačov.

Vraky lodí v Sydney sú v centre pozornosti 2

GO Diving Show ANZ

Toto každoročné podujatie, ktoré sa koná tento rok 6 7-september na Výstavisko v Sydney v olympijskom parku, je zameraný na predstavenie toho najlepšieho z nášho podmorského sveta všetkým, od surových nováčikov, ktorí buď uvažujú o potápaní, alebo dokončili svoje základné kurzy, až po pokročilých potápačov, až po technických potápačov a veteránov CCR. potápačov.

Existuje celý rad etáp – Main Stage, the fotografie Pódium, pódium Austrália/Nový Zéland, pódium Inšpirácia a pódium Tech – ktoré budú hostiť desiatky rečníkov z celého sveta, ako aj množstvo interaktívnych prvkov pre mladých aj starých, od VR potápačských zážitkov, demonštračného bazéna, bazéna na skúšobné ponory a mnoho ďalšieho.

Okolo pódií a prvkov bude široká škála vystavovateľov, od turistických združení a touroperátorov až po rezorty, liveaboardy, výcvik agentúry, maloobchodníci, výrobcovia a organizácie na ochranu prírody.

Získajte lístky už teraz!

Vstupenky na GO Diving Show ANZ sú už v predaji a môžete využiť ich Ponuka pre skorých záujemcov 2 za cenu 1 do 9. septembra – vy a váš kamarát/kamarátka/partner/manželka/manželka nás môžete navštíviť len $12a deti do 16 rokov majú vstup zdarma, vďaka čomu je to ideálny rodinný výlet. Na mieste je dostatok parkovacích miest a miesto konania je ľahko dostupné vďaka širokej ponuke dopravy, takže si už teraz zapíšte dátumy do diára a pripravte sa na epický víkend oslavujúci všetky formy potápania.