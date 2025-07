Najstarší známy vrak lode v Južnej Austrálii

at 10: 00 am

James Hunter je zastupujúcim manažérom námornej archeológie v Austrálskom národnom námornom múzeu (ANMM) a bude na pódiu ANZ / Inspiration Stage. GO potápačská šou v septembri v Sydney, kde bude hovoriť o objave, dokumentácii a interpretácii najstaršieho známeho vraku lode v Južnej Austrálii.

James získal doktorát z námornej archeológie na Flinders University a magisterský titul z histórie a historickej archeológie na University of West Florida. V oblasti historickej a námornej archeológie sa venuje už tri desaťročia a podieľal sa na výskume niekoľkých medzinárodne významných miest vrakov lodí v Spojených štátoch vrátane ponorky z americkej občianskej vojny. HL Hunley a stroskotanie lode Emanuel Point, španielskej galeóny, ktorá stroskotala v zálive Pensacola na Floride v roku 1559.

V roku 2015 začal pracovať v ANMM a podieľal sa na niekoľkých projektoch námornej archeológie vrátane prieskumov vrakov prvej austrálskej ponorky. AE1 v Papue Novej Guinei, ľahký krížnik HMAS z druhej svetovej vojny Perth (I) v Indonézii a hľadanie a identifikácia miesta vraku HMB Jamesa Cooka Endeavor v Spojených štátoch.

Nedávno kurátorsky pripravil výstavu o mieste stroskotania lode anglických imigrantov zo začiatku 19. storočia. Južná Austrália a viedol tím, ktorý objavil miesto vraku holandskej obchodnej lode z polovice 19. storočia Kráľ Willem de Tweede.

Najstarší známy vrak lode v Južnej Austrálii 2

GO Diving Show ANZ

Toto každoročné podujatie, ktoré sa koná tento rok 6 7-september na Výstavisko v Sydney v olympijskom parku, je zameraný na predstavenie toho najlepšieho z nášho podmorského sveta všetkým, od surových nováčikov, ktorí buď uvažujú o potápaní, alebo dokončili svoje základné kurzy, až po pokročilých potápačov, až po technických potápačov a veteránov CCR. potápačov.

Existuje celý rad etáp – Main Stage, the fotografie Pódium, pódium Austrália/Nový Zéland, pódium Inšpirácia a pódium Tech – ktoré budú hostiť desiatky rečníkov z celého sveta, ako aj množstvo interaktívnych prvkov pre mladých aj starých, od VR potápačských zážitkov, demonštračného bazéna, bazéna na skúšobné ponory a mnoho ďalšieho.

Okolo pódií a prvkov bude široká škála vystavovateľov, od turistických združení a touroperátorov až po rezorty, liveaboardy, výcvik agentúry, maloobchodníci, výrobcovia a organizácie na ochranu prírody.

Získajte lístky už teraz!

Vstupenky na GO Diving Show ANZ sú už v predaji a môžete využiť ich Ponuka pre skorých záujemcov 2 za cenu 1 do 9. septembra – vy a váš kamarát/kamarátka/partner/manželka/manželka nás môžete navštíviť len $12a deti do 16 rokov majú vstup zdarma, vďaka čomu je to ideálny rodinný výlet. Na mieste je dostatok parkovacích miest a miesto konania je ľahko dostupné vďaka širokej ponuke dopravy, takže si už teraz zapíšte dátumy do diára a pripravte sa na epický víkend oslavujúci všetky formy potápania.