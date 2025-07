Sheree Marris prináša chobotnicu na hlavné pódium

Morská biologička, oceňovaná autorka a dokumentaristka Sheree Marrisová bude na hlavnom pódiu v septembri. GO Diving Show ANZ v Sydney a bude hovoriť o zvláštnych, šokujúcich a nezvyčajných životoch... chobotnice.

Keby sa Sheree snažila, vymenila by pľúca za žiabre a nohy za trblietavý chvost morskej panny – ale keďže evolúcia mala iné plány, trávi dni fúkaním bublín a robením vôní v oblasti ochrany morí. Je známa tvorbou odvážnych a inovatívnych projektov, ktoré preklenujú priepasť medzi vedou a verejnosťou – predstavte si medzinárodné výstavy, filmy IMAX a kampane, ktoré pútajú pozornosť médií.

Medzi jej publikácie patrí KamaSEAtra – Tajomstvá sexu v mori, drzý ponor do podmorského sveta rozmnožovania, a jej najnovšia kniha Chobotnice: Podvodné zázraky. Sheree má talent premieňať zložitú vedu na pútavé príbehy a je tiež pravidelnou mediálnou komentátorkou, mimoriadnou profesorkou na Univerzite Jamesa Cooka a bola ocenená viacerými cenami Mladý Austrálčan roka, Centenary Medal a Committee for Melbourne Achiever Award. Očakávajte vášeň, cieľavedomosť a štipku drzosti.

GO Diving Show ANZ

Toto každoročné podujatie, ktoré sa koná tento rok 6 7-september na Výstavisko v Sydney v olympijskom parku, je zameraný na predstavenie toho najlepšieho z nášho podmorského sveta všetkým, od surových nováčikov, ktorí buď uvažujú o potápaní, alebo dokončili svoje základné kurzy, až po pokročilých potápačov, až po technických potápačov a veteránov CCR. potápačov.

Existuje celý rad etáp – Main Stage, the fotografie Pódium, pódium Austrália/Nový Zéland, pódium Inšpirácia a pódium Tech – ktoré budú hostiť desiatky rečníkov z celého sveta, ako aj množstvo interaktívnych prvkov pre mladých aj starých, od VR potápačských zážitkov, demonštračného bazéna, bazéna na skúšobné ponory a mnoho ďalšieho.

Okolo pódií a prvkov bude široká škála vystavovateľov, od turistických združení a touroperátorov až po rezorty, liveaboardy, výcvik agentúry, maloobchodníci, výrobcovia a organizácie na ochranu prírody.

