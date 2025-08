Ochrana žralokov s Taylor Ladd-Hudson

Ochrankyňa žralokov a environmentalistka Taylor Ladd-Hudson bude na hlavnom pódiu v Sydney. GO Diving Show ANZ v septembri diskutovali o dôležitosti žralokov, ich hrozbách a o tom, ako s nimi koexistovať.

Taylor, 16-ročná dievča zo Sunshine Coast, je freediverka, šnorchlovačka, potápačka s prístrojom, členka hliadky pre Noosa Surf Life-saving Club a miestna surferka. Takmer všetok svoj voľný čas trávi v oceáne a pracuje s organizáciami ako Sea Shepherd Australia, Envoy Foundation, Surfrider, rôznymi miestnymi skupinami na záchranu divokej zveri a v súčasnosti spolupracuje s austrálskou ikonou Valerie Taylor na vytváraní chránených morských oblastí pozdĺž východného pobrežia.

Keď sa dozvedela o hrozbách, ktorým žraloky čelia, s nadšením sa venovala ich ochrane a podpore spolunažívania medzi ľuďmi a morskými živočíchmi. Pravidelne prednáša v školách a konzultuje s miestnymi zastupiteľstvami a štátnymi ministrami, pričom ponúka alternatívy k programom kontroly žralokov v Queenslande a Novom Južnom Walese.

Len v roku 2024 Taylor hovoril s viac ako 3,000 50 študentmi na viac ako XNUMX školách a pomáhal mladým ľuďom pochopiť dôležitú úlohu, ktorú žraloky zohrávajú v zdravých oceánskych ekosystémoch.

Prostredníctvom svojej platformy sociálnych médií @taylor_x_ocean oslovila viac ako 35 miliónov ľudí, vzdelávala a inšpirovala novú generáciu k rešpektu, ochrane a koexistencii so žralokmi.

Potápačská výstava GO Diving Show sa koná na výstavisku v Sydney 6. – 7. septembra.

Toto každoročné podujatie, ktoré sa koná tento rok 6 7-september na Výstavisko v Sydney v olympijskom parku, je zameraný na predstavenie toho najlepšieho z nášho podmorského sveta všetkým, od surových nováčikov, ktorí buď uvažujú o potápaní, alebo dokončili svoje základné kurzy, až po pokročilých potápačov, až po technických potápačov a veteránov CCR. potápačov.

Existuje celý rad etáp – Main Stage, the fotografie Pódium, pódium Austrália/Nový Zéland, pódium Inšpirácia a pódium Tech – ktoré budú hostiť desiatky rečníkov z celého sveta, ako aj množstvo interaktívnych prvkov pre mladých aj starých, od VR potápačských zážitkov, demonštračného bazéna, bazéna na skúšobné ponory a mnoho ďalšieho.

Okolo pódií a prvkov bude široká škála vystavovateľov, od turistických združení a touroperátorov až po rezorty, liveaboardy, výcvik agentúry, maloobchodníci, výrobcovia a organizácie na ochranu prírody.

