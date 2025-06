Potápačská show sa úspešne vracia do Long Beach

38th Potápačská výstava Scuba Show sa cez víkend 31. mája a 1. júna konala v Long Beach v Kalifornii a, ako sa patrí na najväčšiu potápačskú udalosť pre spotrebiteľov v USA, ponúkla potápačom všetkých úrovní skúseností širokú škálu vystavovateľov, seminárov a interaktívnych prvkov.

Tisíce nedočkavých potápačov sa hrnuli do kongresového centra Long Beach na každoročné podujatie Scuba Show – vracajúc sa do svojho duchovného domova po minuloročnom krátkom presťahovaní do Los Angeles – a bolo tam veľa možností, ktoré zamestnali všetkých, od začiatočníkov až po ostrieľaných veteránov, počas celého víkendu.

So stovkami vystavovateľov, od tréningových agentúr, cestovných špecialistov, turistických združení a výrobcov šperkov až po výrobcov vybavenia, lode na prenájom, charterové lode, potápačské centrá, predajcov a rezorty – a mnoho, mnoho ďalších – si účastníci mohli vybrať, s kým sa budú rozprávať. Potápačská výstava bola ideálnym miestom na prehliadku nového vybavenia, získanie ďalšej potápačskej certifikácie, naplánovanie nadchádzajúceho potápačského dobrodružstva alebo účasť na nákupnej terapii, to všetko v spoločnosti podobne zmýšľajúcich nadšencov. Počas dvoch dní, od okamihu otvorenia dverí v sobotu ráno, panoval na výstave citeľný ruch a táto priateľská a prívetivá atmosféra pokračovala až do skončenia výstavy v nedeľu popoludní.

Prezentácia nových produktov bola obľúbená u milovníkov výstroja

Podujatie je známe množstvom cien, o ktoré sa počas víkendu dá žrebovať. Zoznam cien bol dlhý, od pobytov v rezorte a potápačského vybavenia až po výlety na lodi a ďalšie. Prvých 25 ľudí, ktorí v sobotu navštívili stánok California Diving News s certifikátom z rannej uvítacej show – ktorú ako vždy každé ráno pred otvorením dverí výstavy organizuje Greg Holt zo Scuba Radio, aby pobavil masy – si mohlo vyzdvihnúť LED baterku TEKNA Splash-Lite.

V sobotu večer sa na večierku konala charitatívna tombola, ktorej výťažok poputoval na štipendium Zale Parry. Ed Stetson získal cenu za potápačské služby za rok 2025 na počesť jeho služieb potápačskej komunite. Stetson trénuje rekreačných, výskumných a komerčných potápačov už viac ako 45 rokov a je známy ako dobrovoľný organizátor niekoľkých najväčších neziskových podujatí v prospech potápačov a potápačského priemyslu, vrátane festivalu podvodných filmov Hansa a Lotte Hassových v Santa Barbare a festivalu podvodných filmov Ernieho Brooksa v Santa Barbare.

Ed Stetson preberá cenu od Leslie Leaneyovej

Toľko seminárov na výber

Mnohí účastníci využili príležitosť zakúpiť si vstupenku s neobmedzeným prístupom, ktorá im umožnila zúčastniť sa niektorých z množstva seminárov, ktoré sa konali v miestnostiach nachádzajúcich sa priamo pod hlavnou výstavnou halou. Celkovo sa v šiestich seminárnych miestnostiach konalo viac ako 60 prednášok, prezentácií a ukážok.

Tie sa pohybovali od rozhovorov o kalifornských potápačských lokalitách a iných lokálnych témach až po globálne destinácie, fotografie rady a tipy, bezpečnosť pri potápaní, rozšírenie vašich zručností a oveľa viac.

Dale Sheckler prednáša o kalifornskom potápaní

Medzi rečníkmi v roku 2025 boli napríklad Dan Orr, Dale Sheckler, Marty Snyderman, Mark Strickland, Bruce Sudweeks, Andy Sallmon a Alison Vitsky Sallmon, Karl Huggins, Brett Eldridge, Gretchen M. Ashton, Jeffrey Bozanic a Charlotte Seid.

interaktivita

Zatiaľ čo sa potápačská výstava točí okolo stánkov vystavovateľov, v hale je rozmiestnených aj množstvo interaktívnych prvkov, ktoré si návštevníci mohli užiť. Medzi ne patril bazén na skúšobné potápanie – ktorý bol otvorený pre každého od 10 rokov, aby si na vlastné oči vyskúšal potápanie – až po pôsobivú 40 metrov dlhú „stenu rias“ (koľko morských druhov ste videli?), prezentácia nových produktov s najnovšími produktmi pre všetkých „milovníkov výstroja“, imerzívne divadlo Deco Dome, ktoré ľudí zaviedlo na prehliadku ôsmich obľúbených potápačských destinácií, potápačské autá a vodné skútre od šerifovho oddelenia okresu Los Angeles a umelecká zóna, kde sa dospelí aj deti mohli venovať svojej kreativite s umeleckou riaditeľkou California Diving News Doreen Hannovou. Na programe dňa boli dočasné tetovania a obrovské spoločné umelecké dielo.

Vnútri pohlcujúcej Deco Dome

Tam boli tiež fotografie Stanoviská so všetkými možnými rekvizitami na fotky pre Instagram, ako aj obľúbená Shark Cage a Pirate Dive Bar v Deco Zone boli miestom, kde sa dalo stretnúť s priateľmi, popíjať osviežujúci nápoj a oddýchnuť si nohy predtým, ako sa opäť „ponorili“ do výstavnej plochy.

fotografie Stanica, kompletná s rekvizitami, bola celý víkend rušná

Odovzdávanie štafety

Potápačskú výstavu založili v roku 1987 Kim a Dale Shecklerovci a podujatie úspešne prevádzkovali až do roku 2011, kedy výstavu – a California Diving News (ktoré spustili v roku 1984) – predali Markovi a Ginny Youngovým, ktorí z výstavy urobili dnešnú podobu. Kim a Dale a mnohí ich priatelia a príbuzní sa na výstave dodnes dobrovoľne zúčastňujú spolu s priateľmi a rodinou Marka a Ginny. Práve táto vrúcna a inkluzívna povaha hlboko preniká do potápačskej výstavy na všetkých úrovniach a je súčasťou toho, čo ľudí prinúti vracať sa na ňu rok čo rok.

Budúci rok prevezme vedenie Scuba Show a California Diving News spoločnosť Rork Media Limited, dynamický tím stojaci za globálnymi časopismi Scuba Diver (Veľká Británia, Severná Amerika, Austrália a Nový Zéland a Nemecko) a veľmi oceňovanými GO Diving Shows vo Veľkej Británii a Austrálii. Rork Media, rodinný podnik s malým, vášnivým tímom oddaných potápačov, sa teší na to, že podujatie posunie na ešte vyššiu úroveň s dodatočnou interaktivitou a mnohým ďalším. Uvidíme sa v Long Beach v roku 2026!

Fotografie od Liz Marchiondo Imaging